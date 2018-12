Puerto Rico Hoy – Septiembre 18, 2018

Registro Demográfico informa disminución en los matrimonios con menores de 16 años EL CAPITOLIO – La representante Lourdes Ramos Rivera reanudó el martes, los trabajos de la Comisión de Asuntos de la Mujer, en torno a la Resolución de la Cámara 481, que investiga los matrimonios que se han realizados en la Isla con menores de 16 años. La medida de la autoría de la representante Maricarmen Mas Rodríguez, además de indagar sobre los matrimonios llevados a cabo en la Isla con menores de edad, busca indagar las acciones que realiza el Departamento de la Familia (DF), el Departamento de Justicia (DJ), el Registro Demográfico y cualquier agencia para disuadir, procesar o educar a estos menores, considerando que el Código Penal de Puerto Rico del año 2012 tipifica como delito las relaciones sexuales entre menores de 16 años. La directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, endosó la investigación y explicó que es el Código Civil quien establece los requisitos para el consentimiento que necesitan los menores para contraer matrimonios. Seguido, presentó estadísticas sobre los matrimonios por edad de la novia por años de ocurrencia. Para el año 2017, en edad de la novia de 16 años se registró 18 matrimonios, en la edad de 15 años se inscribieron tres y cero para la edad de 14 años. En el 2016, se registraron 28 matrimonios en la edad de la novia 16 de años, tres en la edad de 15 y uno a la edad de 14 años. Acerca de los datos presentados, la Presienta de la Comisión comentó que, “estas estadísticas presentan una disminución significativa en los matrimonios entre menores.”. También compareció Evelyn Velázquez Vega, subsecretaria del DF mencionó que en la Administración Auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) cuentan con el Programa de Fortalecimiento Familiar en las Comunidades. “Trabajamos con los sectores más vulnerables… A través de nuestro Programa proveemos estrategias educativas para promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran conocimiento y desarrollen destrezas que les permitan prevenir la violencia en las familias, el maltrato a menores y el embarazo en las adolescentes. Este servicio se ofrece en las Oficinas Regionales mediante talleres educativos”. Ramos Rivera, también vicepresidenta del Cuerpo Legislativo, indagó sobre la intervención del DF como tutor en los procesos de autorización en los Tribunales para que los menores contraigan matrimonios. A tales efectos, la directora de Asuntos Legales de la ADFAN, Coralis Veguilla, explicó que la Agencia no interviene a menos que se le presente una orden o querella. Por parte del Departamento de Educación (DE), la directora de la División Legal, Gretel Cathiart, expuso que en el Sistema Educativo de Puerto Rico existe el Programa de Salud Escolar donde integra la salud sexual como parte de su currículo y se desarrollan actividades dirigidas a la educación sexual. El representante independiente Manuel Natal Albelo, en su alocución, sugirió a evaluar en otras jurisdicciones las edades mínimas que se establecer para contraer matrimonio. Además, mostró preocupación en el “trato desigual” en cuanto a la edad mínima si es hombre o mujer. Gobernador anuncia expansión de empresa de manufactura médica en Arroyo ARROYO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, anunciaron el martes, que Stryker, una de las principales compañías de tecnología médica del mundo, invertirá 46 millones de dólares en los próximos cinco años para ampliar sus capacidades de fabricación en sus instalaciones de Arroyo. “Nos complace anunciar la expansión de otra empresa que se ha establecido en Puerto Rico desde hace muchos años y que ha apostado al talento local, así como a las enormes posibilidades de crecimiento que nuestra Isla tiene para ofrecer”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas. Rosselló Nevares también indicó que “continuamos a la disposición de Stryker para trabajar mano a mano con su desarrollo aquí en Arroyo, ya que su éxito también se traduce en éxito para nuestra economía local”. El proyecto incluye la fabricación de nuevos productos; mejoras en su infraestructura física y planes de contingencia; la expansión de diversas áreas de fabricación; la introducción de nuevas tecnologías; así como el desarrollo y la ampliación de sus capacidades técnicas en la operación de la Isla, entre otras necesidades. Por su parte, el gerente general de Stryker Puerto Rico, Carlos Rivera Vélez, expresó que “estamos entusiasmados con esta expansión porque nos permite demostrar la capacidad de nuestro talento, nuestro activo más importante, para continuar suministrando productos médicos de alta calidad al mundo, a la vez que contribuimos al desarrollo económico de Puerto Rico”. Mientras, el secretario del DDEC detalló que “esta nueva expansión es otro indicador de que Puerto Rico está progresando, a pesar de eventos pasados y recientes, ya que tenemos todo lo necesario para hacer negocios que beneficien a empresarios —ya sean de empresas establecidas o en crecimiento— y a nuestra Isla”. Laboy agregó que “confiamos en que esta tendencia reciente y positiva —de empresas que están expandiendo sus operaciones y empleando a más trabajadores— seguirá creciendo. Nuestro gobierno continuará sirviendo como facilitador y creando nuevas formas para hacer de esto una realidad”. Stryker, que estableció su presencia local por primera vez en el parque industrial Las Guásimas en 1988, ofrece productos innovadores en ortopedia, medicina y cirugía, así como en neurotecnología y columna vertebral, que ayudan a mejorar los resultados de los pacientes y hospitales. La compañía ocupa un espacio de 227 mil pies cuadrados en un moderno edificio propiedad de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), junto con 47 acres de tierra en su periferia. El secretario explicó que PRIDCO aprobó incentivos para la expansión, el crecimiento y la innovación de la infraestructura en virtud de la Ley 73 de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Comisionada Residente continúa con cargada agenda de trabajo en España MADRID, España – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, se reunió- informó el martes- con el secretario de Estado de Asuntos de Exteriores de España, Fernando Valenzuela y con grupo de mujeres empresarias que promueven la igualdad en el empleo. González se reunió con un grupo de mujeres empresarias que trabajan y defienden la equidad de género en las empresas. “El encuentro con este grupo de mujeres fue muy importante porque coincidimos en todas sus posturas y sirvió para conocer de iniciativas interesantes que están surgiendo”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas. González Colón mencionó que está en su segundo día de reuniones por la capital española como parte de su trabajo como copresidenta del Caucus Congresional de Amigos de España, para discutir las relaciones bilaterales entre España-Estados Unidos, además de incentivar los lazos comerciales con España, la isla y la inclusión de Puerto Rico en el tratado comercial entre España y Estados Unidos. La visita, impulsada por la Fundación Consejo España- Estados Unidos, incluyó una concurrida presentación con miembros de la Junta de la Fundación en Casa de América; visita al Real Instituto Elcano, el cual sirve como laboratorio de ideas; y un diálogo con editores del principal diario español, El País. Mañana, la comisionada se reúne con el Embajador de Estados Unidos en España y culmina con la promoción comercial de Puerto Rico ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales En el día de ayer, la comisionada residente se reunió con la presidenta del Congreso de los Diputados de España y tercera en rango en el gobierno español, Ana Pastor, con quien discutió las relaciones entre Puerto Rico, España y los Estados Unidos al igual que los desarrollos en la industria energética española y las oportunidades comerciales. Ética presenta querella contra José Izquirdo, exdirector de Turismo (Documento) SAN JUAN – La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), presentó oficialmente una querella contra el exdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo, José Izquierdo Rodríguez, por supuestamente utilizar los deberes, las facultades y poderes de su cargo para obtener un beneficio personal y hostigar sexualmente a una ex subalterna. La directora ejecutiva de la OEG, licenciada Zulma Rosario Vega, expresó en una comunicación escrita que “con la presentación de ésta querella culmina la fase investigativa sobre Izquierdo Rodríguez, en relación a estos hechos, pero inicia el proceso adjudicativo del caso en nuestra Oficina”. Rosario Vega explicó que “el querellado tendrá la oportunidad de defenderse ante el foro administrativo de la OEG”. De otra parte, la directora ejecutiva destacó que por tratarse de un asunto serio, y para cumplir con nuestro deber y responsabilidad de proteger a la víctima y resguardar su derecho a la intimidad y a su vida privada, éstas serán las únicas expresiones que realizará sobre la determinación de la Oficina en este caso. Colegio de Ingenieros y Agrimensores refiere al Departamento de Justicia al representante Manuel Claudio Rodríguez San Juan – Durante la mañana del lunes, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), radicó un referido al Departamento de Justicia contra Manuel Claudio Rodríguez, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) quien supuestamente, el pasado mes de abril reconoció públicamente que ha ejercido labores de ingeniero sin estar licenciado. “Como parte de la investigación se hicieron requerimientos mediantes órdenes judiciales para la producción de documentos”, expresó el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, presidente del CIAPR en declaraciones escritas. Explicó que el pasado 27 de abril de 2018, a través de un reportaje televisivo el Representante a la Cámara Manuel Claudio Rodríguez, hizo las siguientes expresiones públicas y citamos “he inspeccionado proyectos, pero es a través de ingenieros licenciados que me contrataron, es mucho más económico contratar uno que es graduado, que uno que es licenciado”. Ese mismo día el CIAPR designó a la licenciada Rhonda Castillo Gammill, para que investigara esta situación. De la investigación realizada, explicó, surge evidencia que el señor Manuel Claudio Rodríguez practicó la Profesión de la Ingeniería de forma ilegal en clara violación a la Ley 173-1988. También se encontró evidencia de violaciones a las disposiciones de la Ley General de Corporaciones (Ley 164 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada). “No vamos a permitir que ninguna persona se haga llamar ingeniero o agrimensor, sin serlo, y ponga en riesgo nuestras profesiones y más importante aún, a la ciudadanía. En el CIAPR continuaremos levantando bandera y defendiendo a nuestros profesionales de la ingeniería y la agrimensura”, añadió el presidente. Se desprende de la investigación además que Claudio Rodríguez supuestamente incorporó ante el Departamento de Estado la Corporación Keyman Management & Consulting, Inc., con el número de Registro 200600. Los documentos de la incorporación muestran que la corporación tiene el propósito de dedicarse a la “Supervisión, Inspección, Diseño, Consultoría para Proyectos de Construcción”. La ejecución de estos trabajos está contemplada en el Artículo 4, inciso (a), de la Ley 173-1988, como Práctica de la Ingeniería. Se entregó evidencia al Departamento de Justicia de: Propuestas de Diseño, Inspección de Obras de Construcción, Permisos de Construcción, Permisos de Uso, Certificación de Exclusión Categóricas, Planos As-Built; Revisión de Planos de Construcción, Revisión de Especificaciones de materiales de construcción y Revisión de pruebas de materiales de construcción. Cervecera de Puerto Rico y la Unión Independiente de Trabajadores de Cervecera firman convenio colectivo MAYAGÜEZ – Luego de cuatro meses de negociación, los trabajadores y trabajadoras que producen Medalla Light, Magna y otras bebidas de Cervecera de Puerto Rico firmaron el martes, su nuevo convenio colectivo con la empresa puertorriqueña, que guiará sus relaciones laborales hasta el año 2021. El presidente de la Unión, Primitivo Rosario explicó en una comunicación escrita, que en este nuevo convenio “logramos aumentos significativos por tres años y una mayor aportación al plan médico de los empleados que cubre el costo total sin que los unionados tengan que pagar. En conversaciones con la gerencia logramos también mantener nuestros días feriados y aumentar el bono de Navidad”. “El éxito del recién convenio colectivo fue debido a la preparación de más de un año. Nos preparamos para una dura batalla y al final la matrícula unionada logró sus objetivos. La matrícula lo ratificó en Asamblea por unanimidad”, enfatizó el presidente de la Unión. Rosario indicó también que “en un momento dado la negociación se puso difícil ya que el patrono se negaba a brindar aumentos justos y quería quitarnos derechos, pero la determinación e insistencia del comité negociador de la unión logró mantener y mejorar nuestras condiciones en el trabajo”. Úrsula Rosado, miembro del comité negociador enfatizó que gracias a la unidad de la matrícula y su disposición de luchar hasta el final, lograron mejorar las condiciones de trabajo en esta compañía líder en el mercado local. “La movida lógica ante el sólido crecimiento de la empresa y el inicio de la exportación a Estados Unidos de los productos de nuestra labor, es que se remunere de forma adecuada y justa a las mujeres y hombres que los fabrican. Estar organizados en la empresa privada tiene sus beneficios. Estamos protegidos de las reformas laborales anti-obreras. Aquí defendemos y mejoramos nuestros derechos”, concluyó. Denuncian supuestas acciones abusivas e ilegales de planes médicos SAN JUAN – La Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (ACRPR) y la Sociedad Radiológica de Puerto Rico (SOCRAD), advirtieron este martes, que, de no combatirse las acciones abusivas e ilegales de los planes médicos, el país se quedará sin suficientes proveedores de salud y quienes más se verán afectados serán los pacientes y la ciudadanía en general. “Los actos de las aseguradoras en contra de los radiólogos, con el apoyo incondicional del gobierno, ha repercutido en que Puerto Rico solo tenga 242 radiólogos para atender a una población de sobre tres millones (3,000,000) de habitantes. De esos 242 radiólogos, 30 están en la edad de retiro. Se han ido 781 radiólogos a los Estados Unidos, incluyendo el 38 por ciento de los radiólogos graduados en los últimos 10 años. En los últimos años, Puerto Rico perdió el 25 por ciento de los radiólogos por retiro y la emigración, provocando que haya varias especialidades, tales como Neuroradiólogos Pediátricos que ya no están disponibles en el país. Por los actos del gobierno y las aseguradoras, la crisis de salud no viene, ya la tenemos encima”, sentenció la presidenta de la ACRPR, la doctora Liana Medina en declaraciones escritas. Los miembros de la Asociación condenaron el que los planes médicos siempre tengan poder de veto para evitar la prestación de servicios. “Controlan el referido, controlan el alta, controlan el pago de los servicios prestados. Y de eso puedan dar fe los miles de pacientes a quienes los planes le hacen pasar las mil y una noches al momento de necesitar autorización para exámenes o medicamentos recetados por médicos. Y como si esto fuera poco, ahora los planes médicos han iniciado otra ofensiva muy peligrosa para controlar aún más los servicios de salud. Ahora actúan directamente en contra de sus propios proveedores” indicó la Dra. Medina refiriéndose a: • Prestación directa, por si mismos, de servicios ambulatorios, con el fin de desterrar a sus propios proveedores contratados. • Reducciones unilaterales de tarifas, al punto de tornarse económicamente en insostenible el proveer el servicio. • Exclusión de médicos nuevos a la red de proveedores o inclusión, pero solo bajo tarifas descontadas. • Inversión de capital en medios, en carácter de auspiciadores de programas radiales y televisivos, en los que se genera discusión pública importante y de mucho alcance en el país, con el fin de intentar acallar voces fiscalizadoras a nivel mediático y ser inmunes contra el escrutinio público. Los médicos radiólogos lamentaron que las entidades llamadas a fiscalizar a estas millonarias compañías aseguradoras, entiéndase ASES y la OCS, han dado la espalda a los proveedores. “Han rehuido a sus funciones de tutela para con la calidad de los servicios médicos en Puerto Rico y se han convertido en cómplices de sus atropellos”, subrayó la presidenta de la ACRPR. “El radiólogo es central en la salud del puertorriqueño ya que es el consultor de la inmensa mayoría de los médicos para identificar las enfermedades. Los estudios radiológicos son parte indispensable en aproximadamente 20 por ciento de las ocasiones en la práctica de la Medicina Moderna. Sin radiólogos, no hay medicina moderna, lo cual es una estocada mortal a la salud del pueblo”, concluyó el doctor Jorge Vidal, presidente de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico. Representante José Aponte pide explicaciones por supuesto fideicomiso para pagar defensa de alcalde de Sabana Grande EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó el martes, explicaciones al alcalde interino de Sabana Grande, Noel Matías Borrelí, ante un supuesto esquema en donde se pide a empleados municipales, durante horario y en áreas de trabajo, donaciones para la defensa del acusado alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) Miguel Gabriel ‘Papín Ortiz Vélez. “Nos ha llegado información que apunta a que altos funcionarios del Municipio de Sabana Grande, allegados al alcalde acusado a nivel federal, están recogiendo dinero para su defensa legal durante horas de oficina. Nos enviaron una carta de una organización supuestamente llamada Fideicomiso Defensa Sabaneña en donde piden que se le envié dinero, sea en efectivo o hasta por la aplicación de ATH Móvil, para sufragar los gastos legales de Ortiz Vélez. Esa carta, alegadamente, fue circulada en horario de trabajo dentro de las distintas dependencias del ayuntamiento”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escritas Explicó que en la misiva, tres personas hacen la solicitud de fondos a los empleados municipales. Ortiz Vélez fue arrestado el pasado 5 de julio por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) por cargos relacionados a la supuesta comisión de actos de corrupción durante los años 2013 al 2016. Detalló que la carta, fechada el día 20 de agosto, detalla que hace falta la ayuda económica, y hace hincapié, en múltiples ocasiones, sobre la urgencia del donativo ante los gastos legales asociados con la defensa del funcionario. “Los empleados municipales del pueblo de Sabana Grande han tenido que vivir un arduo proceso con la acusación y el trámite legal, ahora, según nos han informado personas asociadas a puestos de jerarquía y supervisión en el Municipio, están presionando y coaccionando para que los empelados paguen la defensa de Ortiz Vélez. Queremos saber la verdad. El vice alcalde tiene que hablar claro si esto es una directriz suya, o si está mirando ara el lado para permitir que esta acción suceda sin que nadie, incluyéndolo, tome cartas en el asunto. Los servidores públicos de Sabana Grande se merecen respeto y trabajar sin presión alguna”, añadió Aponte Hernández. Acusada por supuesto robo $33 mil a sus padres por aplicación de transferencias electrónicas Una mujer fue procesada el lunes por un caso de fraude en el que supuestamente le robó más de 30 mil dólares a sus padres por los pasados tres años mediante una aplicación de transferencias electrónicas, en hechos ocurridos en Bayamón. De acuerdo con el parte policiaco, la imputada es Myrna Rivera Rosado de 46 años y residente de Bayamón, quien enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, explotación financiera a personas de edad avanzada y robo. Según la pesquisa de las autoridades, Rivera Rosado registró las tarjetas asociadas a las cuentas de sus padres de 69 y 96 años a su cuenta de ATH Móvil y realizó transacciones electrónicas no autorizadas por un total de 33,000 dólares en un periodo de tres años. La víctima se percató de la situación al tratar de utilizar su ATH y la misma fue declinada, por lo que se personó a la sucursal de Banco Popular en Bayamón. Allí le indicaron que las cuentas no tenían balance. El caso fue consultado con el fiscal Carlos Rodríguez quien instruyó a radicar cargos por los delitos antes mencionados. La juez Aida Meléndez Juarbe del Tribunal de Bayamón encontró causa en todos los delitos y le impuso una fianza de 80,000 dólares, la cual prestó y quedó en libertad. La vista preliminar fue pautada para el 4 de octubre en el Tribunal de Bayamón. La agente Kariana Lasalde, adscrita a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas estuvo a cargo de la investigación. Amenzan de muerte a alcalde de Yauco según la Policía YAUCO – La Policía informó el martes, que el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, supuestamente recibió una amenaza de muerte en la que le solicitaron su renuncia al ayuntamiento yaucano. Según reza un parte policiaco, los hechos ocurrieron en la Casa Alcaldía, ubicada en la Calle Mattei Llubera. La Uniformada detalló que, los hechos fueron reportados en fecha del 17 de septiembre de 2018 a la Policía, donde al ser entrevistado el querellante, Ángel Luis Torres, alcalde de ese municipio, éste alegó que en horas de la tarde del día 17 de septiembre de 2018, recibió mediante la aplicación de mensajes de la página social Facebook, una amenaza donde le pedían “la renuncia o de lo contrario se lamentaría”. Se informó que la querella fue investigada por la agente Frances Ortiz, adscrita al Distrito de Yauco. La pasada semana, el exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones fue puesto bajo arresto federal por un caso relacionado con pagos de empleados por contrato. Reabren PR-3 tras accidente con cuatro carros y un caballo

LUQUILLO – La Policía informó a eso de las 9:17 de la mañana del martes que fue reabierto al tránsito el tramo de la carretera PR-3 que había sido cerrado por un accidente que involucró a tres autos y un caballo ocurrido a eso de las 4:50 de la madrugada.

Personal de Manejo de Emergencias Estatal y Bomberos se encargaron de remover los restos del equino. Ambos carriles han sido reabiertos y el tránsito transcurre con normalidad, según relata el parte policiaco.

Más temprano, el agente Daniel Fuentes confirmó en entrevista radial (WKAQ) que el accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 41.4 de Luquillo a Fajardo.

“Estaba el equino en medio de la vía y había tres vehículos que colisionaron. Al momento dos vehículos son pérdida total. No hay personas heridas, gracias a Dios pero la vía está totalmente cerrada”, dijo Fuentes.

Dado el cierre, el tránsito fue desviado por la carretera vieja de Juan Martín que lleva al centro comercial de Fajardo.

Libre bajo fianza mujer que dejó grave a dos agentes de la Policía en diciembre pasado

PONCE – La juez Mayra E. Peña Santiago del Tribunal de Ponce halló causa el lunes contra una conductora, que aparentemente ebria, provocó un accidente en el expreso PR-52 a la altura del kilómetro 104.6 el 9 de diciembre del año pasado en el que varios agentes resultaron con heridas de gravedad.

De acuerdo con el parte policiaco, la mujer imputada es Alice Miriam Rivera Rodríguez de 50 años y residente de Ponce.

Las autoridades detallaron que el lunes se le radicaron a la mujer dos cargos por el artículo 7.06 en su modalidad grave por causar grave daño corporal, dos cargos menos grave por el artículo 7.05 por causar daños o lesiones y un cargo por el artículo 5.07 por daños a otro o propiedad de gobierno, todos de la Ley 22 de Tránsito.

Según se informó al momento del accidente, supuestamente la mujer arrojó .26 por ciento de alcohol en su organismo. Sin embargo, no se presentaron cargos por eso.

Las autoridades indicaron que la fiscal Jackeline Pizarro presentó las cinco denuncias y que la jueza Peña Santiago determinó causa contra Rivera Rodríguez y le impuso una fianza de 10 mil dólares. La misma fue pagada por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). La vista preliminar, fue pautada para el 27 de septiembre en el Tribunal de Ponce.

Según la investigación del sargento Louis Maurosa, supervisor de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, los hechos ocurrieron a eso de la 1:16 de la madrugada del sábado, 9 de diciembre de 2017 en el mencionado expreso a la altura antes de salida hacia el Tribunal de Ponce.

La imputada conducía una Hyundai Tucson color blanco del 2016, perteneciente a Car Company de Popular Auto, en dirección de Juana Díaz hacia Ponce, en alegado estado de embriaguez, por lo que impactó una patrulla Ford Taurus del Precinto Rambla que estaba detenida en el carril derecho. A su vez impactó otra patrulla Ford Taurus de la División de Autopista de Salinas que estaba detenida en el carril izquierdo. Un tramo del expreso estaba cerrado mientras agentes buscaban un arma relacionada a la investigación de otro caso.

Los agentes heridos fueron identificados como Ángel Romero y Rubén De Jesús, adscritos al Precinto Rambla, quienes se encontraba fuera de la patrulla. Éstos sufrieron lesiones de carácter grave. Los agentes, Jepy Lespier y Welky Vázquez, adscritos a la División de Autopista Salinas, resultaron ilesos.

Acusado por asesinato reportado el domingo en Caguas

CAGUAS – Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, radicaron cargos criminales el lunes contra un sujeto por el delito de asesinato en primer grado.

De acuerdo con el parte policiaco, el imputado fue identificado como Edwardo Santiago Claudio de 25 años y residente en Caguas.

Las autoridades detallaron que los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del pasado domingo, 16 de septiembre en la calle Gardenia de la Urbanización Las Carolinas en Caguas, cuando Santiago Claudio en medio de una discusión, supuestamente asesinó de dos disparos en el pecho a Pedro Juan Reyes Figueroa de 25 años.

Este caso fue consultado con la fiscal Rocío Gracia, quien ordenó radicar cargos criminales. La juez Azlyn García del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto e impuso una fianza de 30,000 dólares que el acusado no pudo prestar.

El sujeto fue fichado e ingresado a la Cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, cuya fecha no fue informada.

Asignan $14 millones para reparaciones represa Guajataca a cargo de empresa de Toa Baja

MADRID, España – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el martes distintas partidas de fondos federales que suman 17 millones 266 mil 741 dólares para reparaciones en la represa de Guajataca, impulso a la trabajos en la manufactura, investigaciones y protección ambiental.

“El Departamento del Ejército de los Estados Unidos otorgó de un contrato de 14 millones 294 mil dólares a la compañía Del Valle Group, de Toa Baja, para trabajos en la represa Guajataca que incluyen el refuerzo al canal y estabilidad en el aliviadero. Se estima que el trabajo esté completado para mayo del 2019”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Esta represa fue seriamente afectada por el paso del huracán María. En aquel entonces se hizo un llamado al desalojo de residentes aledaños a la represa por el posible colapso de la misma.

De otra parte, la funcionaria dijo que la Fundación Nacional para las Ciencias asignó un millón de dólares para la Universidad de Puerto Rico para el proyecto “MRI: Development–An Aerosol and Cloud Analysis System for the Caribbean”, dirigido por Olga Mayol-Bracero.

“El proyecto busca ensamblar una instalación permanente e instrumentada para estudiar las propiedades microfísicas de las nubes cálidas, es decir, las nubes cuyas cimas están a temperaturas superiores a cero grados Celsius, y cómo evolucionan en un complejo proceso que involucra las partículas de aerosol en las que se forman las gotas. Las nubes que se forman regularmente en las cumbres de las montañas, como el Pico del Este, brindan la oportunidad de estudiar la interacción entre nubes y aerosoles, especialmente en aquellos lugares donde las propiedades de los aerosoles son bien conocidas”, explicó.

Por su parte, el El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio federal para la propuesta del Puerto Rico Manufacturing Extension, Inc. (PRiMEX), que busca propiciar empleos bien remunerados dentro del sector manufacturero, asignó 643,133 dólares.

Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) asignó a la Junta de Control Ambiental 1 millón 329 mil 608 dólares como parte de un acuerdo de colaboración entre ambas agencias para financiamiento de programas a nivel estatal para proteger y mejorar la calidad del agua en cuencas hidrográficas y garantizar agua potable segura.

Se queda Héctor Ferrer al mando del PPD a pesar de complicación de salud