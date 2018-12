Puerto Rico Hoy – Septiembre 24, 2018

“Ya la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico (Rosa Emilia Rodríguez Vélez) dijo que ella no va a investigar lo de furgones. Pues ¿para que yo voy a investigar lo de los furgones si no importa lo que yo haga ella no va a hacer nada? Ya la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez Garced) dijo que no va a investigar lo del agua, pues para qué voy yo a ponerme a perder el tiempo”, dijo la contralora a preguntas de la prensa.

EL CAPITOLIO – El representante José ‘Memo’ González Mercado anunció el lunes la radicación de una medida que persigue investigar la proliferación de tablillas falsas y/o clonadas en vehículos de motor que transitan por las carreteras de la isla y las acciones que ha tomado el gobierno para atajar la mencionada práctica.

“Esto es un asunto salió a relucir durante el proceso de vistas públicas que hemos realizado sobre todo lo concerniente al sistema de AutoExpreso. Oficiales gubernamental nos explicaron que múltiples lecturas del sistema detectó tablillas clonadas o falsas. Esto significa que esta práctica, totalmente ilegal, ha ido en aumento, pese a la implementación de nueva tecnología. Por eso queremos investigar la situación y buscarle remedios reales a corto plazo”, dijo el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara baja en declaraciones escritas.

Explicó que la nueva modalidad criminal consiste en que sobre la tablilla del vehículo colocan una calcomanía con otro número de tablilla, ocultando la verdadera. Esta práctica es utilizada para evitar que se identifique el vehículo y su conductor.

“A nuestro juicio los casos en que un vehículo utiliza el carril de Autoexpreso con una tablilla clonada, pueden ser identificados ya que su descripción no coincide con la del verdadero dueño de la tablilla. Entendemos que debe existir tecnología o algún método que ayude a identificar aquellos que incurren en la práctica en cuestión. Nos corresponde investigar la modalidad e identificar iniciativas cuya implementación impida el uso de tablillas clonadas sin consecuencias”, agregó el legislador del distrito de Arecibo y Hatillo.

La resolución ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura realizar la antes mencionada investigación y presentar sus hallazgos en un periodo no mayor a los 180 días, precisó el representante.

OROCOVIS – La Policía informó que un incendio se reportó cerca de las 7:00 de la noche del domingo en el negocio La Fondita de Mamá en la carretera PR-566 kilómetro 1.9 en el Barrio Saltos de Orocovis.

Según el informe policiaco, Sonia Peña alegó que un desconocido utilizando un acelerante le pegó fuego al establecimiento. No obstante, un vecino se percató y logró extinguir el incendio sin que la estructura resultara con daños.

No hubo heridos, confirmaron las autoridades.

Al lugar se personó el agente José Vázquez de Servicios Técnicos y el sargento Rafael Cruz del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. Se le dio conocimiento al sargento Luis Atilano de la División de Explosivos de Caguas.

OROCOVIS – Una agresión grave fue reportada cerca de la 1:49 de la tarde del sábado en la carretera PR-593 kilómetro 2.1 del Barrio Pellejas I, Sector los Peñas de Orocovis, informaron las autoridades.

Según el informe de novedades, Oscar Peña alegó que un individuo le apuntó con un arma de fuego y le hizo varios disparos.

Las autoridades indicaron que Peña no sufrió ningún balazo.

Al lugar se persono Ángel Ocasio de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones (CIC) de Aibonito, quien se hará cargo de la investigación.

SAN JUAN – La Policía investiga dos escalamientos ocurridos en las pasadas horas en la calle Loíza en San Juan.

Según el informe policiaco, el caso más reciente es un escalamiento reportado en horas de la madrugada del lunes en la calle McLeary. José Reguero Hernández alegó que un desconocido logró acceso a la segunda planta de la residencia, de donde se apropió de dos taladros de impacto, una sierra eléctrica y dos taladros inalámbricos marca Makita.

Las herramientas fueron valoradas en 1,900 dólares, según precisa.

Por otro lado, Samuel Sepúlveda Salduhondo alegó que un desconocido rompió puerta de cristal del área frontal del restaurante Dudes Dinner cerca de las 8:30 de la mañana del domingo y logró acceso al interior.

El ladrón se robó 620 dólares de la caja registradora.

Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan ambos casos.

Controversia por paternidad medida sobre certificación “car seats”

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez rechazó el lunes que la idea de emitir una certificación a conductores sobre la colocación adecuada de asientos protectores (“car seats”) haya sido producto de una legislación de su autoría, como han dicho varios funcionarios.

Así las cosas, Méndez explicó que solicitará la devolución a la Cámara del Proyecto de la Cámara 1744, de su autoría junto al representante José ‘Memo’ González Mercado, para atender la intención original de la misma.

“Yo no tengo temor a levantar las manos y decir: yo acepté una enmienda que me trajo a mí la directora de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), pero para evitar esta controversia, el jueves pido la devolución del proyecto, lo devuelvo a la Comisión de Transportación de la Cámara para que haga el trabajo nuevamente y se apruebe sin esa enmienda que me trajo a mí la directora de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

Entretanto, en una entrevista previa en la mencionada emisora, la directora de la CST, Darelis López atribuyó la auditoría de la medida a Méndez.

“La legislación es del señor presidente de la Cámara y la preocupación de ellos detrás de todo este proceso era precisamente salvaguardar la seguridad de los niños y asegurarnos de que este porcentaje de que tres de cada cinco asientos se detectaban mal instalados, entonces pudiéramos atender eso y que pudiera haber orientación adecuada. La intención de ellos era propiamente era poder servir a la ciudadanía en cuanto a que tuvieran esa orientación y que entonces la ley la contemplara como una visita compulsoria, no voluntariamente como era previamente”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, Méndez agregó que “a mí me gusta que me hablen claro, así como yo le hablo claro a la gente, le hablo claro al pueblo, me gusta que me hablen claro y que no me utilicen. A mí no me gusta que nadie me utilice. Nadie… Que diga que utilizó para enmendar su reglamento la Ley 22 de Tránsito que fue aprobada. Está utilizando la enmienda que se introdujo al proyecto mío que todavía no está en el Senado pero esa no es la ley a la que ella hace referencia porque no es ley”.

Indicó que la “representación” que se le había hecho para incluir la enmienda en la medida era por una cuestión de pérdida de fondos federales de la Autoridad Federal de Carreteras.

Rosselló Nevares ordenó el domingo al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que extienda por seis meses la moratoria sobre la certificación de instalación de los asientos protectores, según requerido en la Ley de Vehículos y Tránsito. A tales efectos, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico y las policías municipales no podrán emitir las multas de 100 dólares a los conductores que no tengan la certificación. El mandatario dijo que la moratoria permitirá que se trabaje nueva legislación para enmendar la disposición que requiere una certificación por conductor y vehículo que ha ocasionado problemas de implementación.

“Estoy molesto que se quiera imputar que esto es una iniciativa mía cuando no es una iniciativa mía y por eso yo voy este próximo jueves a pedir la devolución de mi proyecto del Senado a la Cámara, ya que el gobernador dijo que van a radicar un proyecto que va a atender esta situación, pues que venga del ejecutivo y entonces nosotros lo consideraremos”, dijo Méndez a preguntas de por qué solicitó al gobernador la posposición de la certificación.

“Cuando el ejecutivo radique su proyecto y nosotros lo podamos ver y lo podamos analizar yo estaré en la mejor disposición de contestarte esa pregunta”, sostuvo sobre la efectividad de la iniciativa.

Encierran gerente y empleados en refrigerador de restaurante en medio de asalto

SAN JUAN – La Policía informó que se reportó un robo a eso de las 1:30 de la madrugada del domingo en el restaurante Chilli’s que ubica en la Avenida Ashford en Condado.

Según el parte policiaco, Maribel Santana Merced alegó que tres individuos portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación encerraron al gerente y sus empleados en el área del refrigerador del restaurante y los amordazaron.

Los ladrones se apropiaron de 3,800 dólares y varios radios portátiles con sus cargadores, según detallaron las autoridades.

El agente Dávila adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continúa con la investigación.

De otra parte, las autoridades indicaron que se reportó un robo a eso de las 11:30 de la mañana del domingo en el colmado Mangual que ubica en la carretera PR-1 kilómetro 23.9 del barrio Quebrada Arena en Caimito.

Según informó Ismael Mangual Caraballo, tres individuos cubiertos en el área del rostro y portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación lo despojaron de 1,700 dólares producto de la ventas del día.

Agentes adscritos a la División de Robos del CIC de San Juan continúan con la investigación.

Entretanto, la Policía reportó un robo en horas de la noche del domingo en el Burger King de Los Outlets de Barceloneta. El gerente alegó que llegó un individuo portando arma de fuego y mediante amenaza de muerte e intimación lo despojó de 390 dólares en efectivo de la caja registradora y la caja fuerte. El individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño corporal alguno al querellante.

El agente Eliezar Aquino López, del Distrito de Barceloneta investigó el caso. La pesquisa fue referida a la División de Robo del área Arecibo.

De otra parte, una apropiación ilegal se reportó a eso de las 9:00 de la mañana del sábado en la carretera PR-156 kilómetro 22.7 en el Barrio Quebrada Grande de Barranquitas. Luz Rivera alegó que desconocidos con libre acceso a su residencia le robaron 1,340 dólares en efectivo.

Este caso se refirió a la División de Propiedad del CIC para que se hagan cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .