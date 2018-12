Puerto Rico Hoy – Septiembre 25, 2018

Sargento de la Policía involucrado en supuesto caso de violencia doméstica PONCE – La Policía informó el martes, sobre un supuesto caso de violencia doméstica en donde un sargento de la Policía de Puerto Rico fue puesto bajo arresto. Según el parte policial, informó la sargento María Colón, directora de la División de Violencia Doméstica Área de Ponce, que se realizó una investigación contra el sargento Edgardo Batista Serrano, de 54 años, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Mayagüez, por el supuesto incidente de violencia doméstica, ocurrida en el municipio de Sabana Grande. La Uniformada precisó que, según alegó la querellante, una mujer de 34 años, que su expareja consensual, Batista Serrano, durante los 9 años que sostuvo una relación, éste supuestamente la maltrataba verbal y físicamente en presencia de sus hijos de17, 14, 13 y 8 años, respectivamente. Se informó que la última de 8 años, es hija procreada por ambos. Supuestamente, -relató la Policía- en fecha del 7 de agosto de 2018, en el municipio de Sabana Grande, frente a la residencia de la querellante y en presencia de los menores, Batista Serrano sostuvo una discusión con esta y la amenazó, motivos por los cuales los menores entraron en crisis. Se informó que Batista Serrano, fue arrestado el 25 de septiembre de 2018. Este caso, es investigado por el agente Héctor Torres, bajo la supervisión de la sargento María Colón de la División de Violencia Doméstica, Área de Ponce. En el proceso de investigación, se consultó con la fiscal Daisy Quintero del Tribunal de Mayagüez, quien instruyó presentar denuncias por los artículos, 3.1 (Agresión), 3.2 (D) (Maltrato en Presencia de Menores) y 3.3 (Amenaza). La Policía explicó que el sargento fue llevado ante la presencia de un magistrado, en el municipio de Mayagüez, para la posible radicación de cargos correspondientes. Advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona Metro y Este SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó en la tarde del martes, sobre una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona Metro y Este. La advertencia fue puesta para los municipios de Trujillo Alto, Rio Grande, San Juan, Loíza, Carolina, Canóvanas, Guaynabo y Bayamón hasta las 8:00 de la noche. El SNM informó que a eso de las 5:54 de la tarde, el radar Doppler detectó desde moderada a fuertes lluvias y tronadas que podrían causar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Una advertencia de inundaciones significa que los ríos y pequeños riachuelos podrían estar en niveles elevados que podrían causar inundaciones urbanas que podrían ocurrir o es inminente que ocurra. El SNM exhortó a mantener precaución. Representante del Gobernador ante la JCF dice Bono de Navidad en la AAA se puede pagar SAN JUAN – El representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino, explicó el martes, que en el Plan Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que el personal financiero de la corporación pública revisa junto a la Administración de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) las modificaciones presupuestarias que hizo la JCF. Sobre la reducción en la partida de nóminas de la AAA, Sobrino indicó que ducha insuficiencia podría eliminar el Bono de Navidad para esos empleados, situación que rechazó pues alegó que, en dicha corporación pública, existen los fondos para así pagarlo. “Sí es notable que la JCF ha reducido los gastos de nómina para reflejar una eliminación del Bono de Navidad. Dicho curso de acción es innecesario e imprudente ya que la AAA cuenta con los fondos y ha ejecutado los ahorros necesarios para pagar el bono sin afectar el presupuesto de la corporación pública. El Gobernador Rosselló y la gerencia de la AAA se mantienen comprometidos y decididos de efectuar dicho pago a nuestros servidores públicos”, declaró por escrito Sobrino. Además, sostuvo que, esa entidad federal aprobó el Plan Fiscal para el Negociado de Energía ante su planteamiento de insuficiencia presupuestaria, como lo habían plasmado. “La JCF aceptó nuestro planteamiento presupuestario para el Negociado de Energía en su totalidad. El compromiso de la Administración Rosselló es a favor de un regulador energético fuerte con los recursos necesarios para cumplir dicha misión. Los recursos originalmente aprobados por la JCF eran insuficientes y nos complace que la JCF lo reconozca”, dijo Sobrino. La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko anunció la certificación de un presupuesto revisado de 7.6 millones de dólares para el año fiscal 2019 para el Negociado de Energía de Puerto Rico (“PREB”, por sus siglas en inglés), antes conocida como la Comisión de Energía de Puerto Rico. “La presencia de un regulador fuerte e independiente es un elemento clave para infundir confianza, estabilidad y previsibilidad al mercado energético de Puerto Rico en su proceso de transición hacia un sistema moderno de energía. De hecho, el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico subraya la importancia del PREB común un regulador independiente y destaca su rol en la transformación del sector energético de Puerto Rico. Así que la Junta entendió apropiado asignarle al PREB los recursos que necesitará para llevar a cabo sus funciones”, señaló Jaresko en declaraciones escritas. Entre otras cosas, la resolución de presupuesto del PREB dispone que la agencia debe empezar a desarrollar una estructura organizacional dotada de un robusto cuadro de personal de carrera, lo cual se considera un prerrequisito para un regulador profesional independiente. Además, la JCF anunció la certificación de un presupuesto revisado para el año fiscal 2019 para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados alineado con su Plan Fiscal certificado el primero de agosto de 2019. El presupuesto cumple con las iniciativas de ahorro en los costos y fortalecimiento de ingresos agregados, dispuestas en el Plan Fiscal de la AAA. El presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) todavía está bajo consideración de la JCF y se espera que pronto será certificado. Los presupuestos certificados del PREB y de la AAA se pueden acceder en el sitio web del ente federal. Policía anuncia cambios en la distribución policiaca en la zona de Ponce PONCE – la Policía de Puerto Rico en la Zona de Ponce informó el martes, que, a partir del primero de octubre, cambiará la organización policiaca. El teniente coronel Carlos Cruz Burgos, comandante del Área de Ponce, dijo en una comunicación escrita que busca “ofrecerles a los ciudadanos, mejor servicio y sobre todos brindarle la seguridad que todos merecen”. Según explicó la oficial de prensa de la Uniformada en el Sur, la agente Luz Morell Ramos, el municipio ponceño se dividirá en dos zonas, Ponce Este y Ponce Oeste. Bajo Ponce Oeste, como parte de la consolidación de precintos, será el Precinto 558 Morell Campos, el Precinto 258 Playa y el Precinto 358 El Tuque. En el caso de Ponce Oeste, serán compuestos por el Precinto 458 Rambla y el Precinto 158 Villa. Además, los agentes de la Unidad Motorizada y Servicios Preventivos de la Zona de Ponce, están actualmente integrados en la División de Operaciones Tácticas de Ponce. Así las cosas, Morell Ramos detalló que los números telefónicos de la Zona Ponce Este son: 787-841-7050; 787-841-7055; 787-841-7058 y 787-844-3215. Los números telefónicos de la Zona Ponce Oeste son: 787-841-3720; 787-842-0080 y 787-843-3582. Colegio de Químicos defiende la colegiación compulsoria Hoy el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) hizo un enérgico llamado al país a defender la colegiación compulsoria y rechazar los proyectos que buscan eliminar el requisito de colegiación obligatoria. El CQPR, creado el 5 de octubre de 1941, le facilita a sus miembros educación continua de mejoramiento profesional a costos accesibles. De forma tal, que los colegiados estén alineados a los mercados de desarrollo económico del país. Los miembros del CQPR velan por el cumplimiento de los estándares y regulaciones requeridas por las industrias; lo que permite que los productos que salen al mercado -ya sean alimentos, productos farmaceúticos, materiales, entre otros- sean de alta calidad y rendimiento. “Hacemos un llamado a defender los colegios profesionales para garantizar la excelencia y ética profesional. La colegiación es importante para garantizar que las personas puedan ejercer sus profesiones debidamente certificadas y reguladas. Este proyecto abre la puerta a que las posiciones de los químicos puedan ser obtenidas por personas que no cumplen con los requisitos pertinentes. Esto, pone en riesgo la salud de nuestra comunidad y la calidad de los productos que certifican los químicos en Puerto Rico”, expuso la licenciada Solmarie Borrero Mejías, Presidenta del CQPR. Departamento de Justicia refiere a la OPFEI ampliación de segunda investigación preliminar contra Ramón Rodríguez Ruiz SAN JUAN – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, notificó el martes, que el Departamento de Justicia envió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) un referido enviado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, relacionado a la investigación del uso de computadoras en la oficina del exrepresentante Ramón Luis Rodríguez Ruiz. Informó que el 19 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia recibió otro referido de Méndez Núñez y, de la evaluación del informe, se desprende que las situaciones discutidas en el hallazgo están relacionadas con los hechos que fueron investigados y analizados en el informe de investigación preliminar sometido ante la consideración del OPFEI el 23 de marzo pasado. En dicho referido, explicó, se detalla la supuesta utilización de los recursos del gobierno para incurrir en irregularidades en la creación de corporaciones sin fines de lucro que permitieron posibles cobros por trabajos no realizados y una alegada actividad electoral ilegal en la oficina del exrepresentante. Detalló que en enero de 2018, el Departamento de Justicia hizo un primer referido contra Rodríguez Ruiz a la OPFEI por incurrir en la comisión de delito por violación al Artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica por maltrato físico por agredir a la directora ejecutiva de su oficina, Soniel Torres Suárez, con quien sostenía una relación sentimental. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre pasado en Santa Isabel. El 11 de noviembre de 2017, el Departamento de Justicia recibió un referido sobre posible comisión del delito de violencia doméstica por parte del entonces representante. Durante el transcurso de la investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, el 22 de diciembre de 2017 se recibió por parte del Presidente de la Cámara de Representantes el informe final correspondiente a la pesquisa que realizó dicho cuerpo legislativo que, no solamente incluía la situación de violencia doméstica, sino también información relacionada a contratos, irregularidades en la creación de corporaciones sin fines de lucro y una supuesta actividad electoral ilegal. A raíz de esa información, fue necesario un segundo referido a la OPFEI el 23 de marzo pasado en el que se informa que, en el ejercicio de su discreción, se determinara si procedía la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en contra de los funcionarios investigados. En respuesta a lo anterior, el 17 de abril de 2018 el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente emitió una resolución en la que se determinó la consolidación del informe de investigación preliminar con la investigación en curso que estaba llevando a cabo sobre el exrepresentante Rodríguez Ruiz. Arrestan a tres por supuesto fraude al Medicaid SAN JUAN – Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del SAIC, Policía de Puerto Rico; dieron en horas de la mañana del martes, con la captura de un médico, otro hombre y un tercer individuo; quienes supuestamente defraudaron al Medicaid entre otros cargos criminales; señaló el martes, el teniente primero José Rosa López, director de la Unidad Especializada. Según el parte policial, los sospechosos fueron identificados como Luis Ismael Jiménez Maldonado, de 66 años y Carlos Antonio Pérez Figueroa, de 54 años, ambos residentes del barrio Playa de Añasco y Antonio Rojas Fábregas, de 65 años y vecino del barrio Caimito en San Juan. La Uniformada precisó que los individuos fueron señalados como parte de una organización criminal que figuran como acusados en una orden de arresto emitida en Broward County Court en Fort Lauderdale, Florida, por supuesto contrabando de drogas, conspiración para el tráfico de drogas, fraude al Medicaid y Lavado de Dinero con una fianza global de 4.2 millones de dólares. La acusación estatal fue emitida el 23 de agosto del presente año por la jueza Bárbara McCarthy. Carlos Pérez Figueroa, fue arrestado mientras laboraba en una fábrica en Añasco a eso de las 7 de la mañana. Rojas Fabregas, que según la investigación, se desempeñaba como cantante y productor de eventos artísticos; fue capturado a eso de las 8:30 de esta mañana en Hato Rey y poco antes de las 11 de la mañana, Luis Jiménez Maldonado, médico generalista, fue arrestado a pasos de su oficina medica en la avenida Ashford de Condado. Los acusados serán trasladados al Tribunal de San Juan para dar inicio al proceso de extradición hacía el estado de la Florida. Soldados puertorriqueños concluyen misión humanitaria “Más Allá del Horizonte” en El Salvador SAN JUAN – Ciudadanos-Soldados miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico concluyeron la misión humanitaria “Más Allá del Horizonte 2018” llevada a cabo en la República de El Salvador y que dio comienzo en mayo, trascendió el martes. “Es extraordinario saber que hemos podido contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos en El Salvador a través de esta misión”, dijo el ayudante general de Puerto Rico, General de Brigada Isabelo Rivera en declaraciones escritas. “Participar en este tipo de misión nos provee un marco real para el adiestramiento de nuestro personal en las diversas áreas de sus especialidades militares, mientras construimos lazos de amistad. Es este tipo de adiestramiento el que nos ha permitido ser más efectivos aquí, en nuestra Isla, tras el paso del huracán María”, añadió. La Guardia Nacional de Puerto Rico estuvo a cargo del comando y control de la “Fuerza de Tarea Conjunta Esperanza”, compuesta por sobre 1,800 miembros de las fuerzas armadas de los EEUU y 200 militares del ejército de El Salvador, ubicada en la municipalidad de Zacatecoluca. Sobre 260 miembros de la GNPR participaron de esta misión, así como Guardias Nacionales de 18 estados y un territorio. “La Fuerza de Tarea Esperanza” construyó dos centros de estudios y revitalizó otros dos. Estos trabajos fueron de gran estímulo para la comunidad escolar de la zona ya que las estructuras utilizadas como escuelas eran de paredes de adobe, carecían de electricidad, agua potable, servicios sanitarios y estaban completamente deterioradas. De igual forma expandió la planta física del Centro de Tratamiento Médico de la municipalidad, la cual atiende entre 250 y 300 personas diariamente, y llevó a cabo cinco ejercicios médicos en los cuales se atendieron sobre 16,800 pacientes en clínicas de Optometría, Pediatría, Odontología, Geriatría, Ginecología, vacunaciones y Farmacia mientras coordinó la entrega de sobre $152,000 en donaciones para los centros recién construidos. “Más Allá del Horizonte” es un ejercicio cívico-militar en conjunto con el país anfitrión bajo el cual provee la construcción de facilidades médico-educativas mientras que lleva a cabo ejercicios médicos en las comunidades seleccionadas. El ejercicio brinda un adiestramiento real para los componentes activos y de reserva del ejército norteamericano, incluyendo a las Guardias Nacionales, y los componentes militares y civiles del país participante, mientras provee para el mejoramiento de la infraestructura y calidad de vida de la población. “Más Allá del Horizonte” se ha estado realizando en El Salvador desde 1993 cuando se le conocía como “Fuertes Caminos”, impactando positivamente las vidas de miles de personas a través de los años. Emiten aviso de inundaciones para municipios de la zona Oeste SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, emitió en la tarde del martes, un aviso de inundaciones para tres municipios de la zona Oeste. Según el SNM, los municipios de Maricao, Mayagüez, y Hormigueros permanecerán bajo aviso de inundaciones hasta las 5:00 de la tarde. A eso de la 2:06 de esta tarde, se detectó un periodo de lluvias fuertes que pudieran inundar las zonas de poco drenaje. El SNM exhortó a la ciudadanía a mantener precaución. Contundente oposición de la comunidad Espeleológica a orden ejecutiva del gobernador SAN JUAN – Delegados de la comunidad espeleológica ante la Federación Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR), se unieron a los reclamos de organizaciones ambientales de la isla y manifestaron su total indignación ante la orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que elimina la Reserva Agrícola de la Costa Norte y la Reserva Natural del Río Camuy. “Con esta desacertada orden ejecutiva del gobernador Rosselló quedan totalmente desprotegidos los terrenos de alto valor agrícola comprendidos en la Reserva, así como toda la zona kárstica en cuenca del Río Camuy”, dijo en declaraciones escritas, Miguel Babilonia, presidente de la FEPUR. Esto, según alegó, ante la inminente amenaza de desarrollos como la expansión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla, lo que sería detrimental para la subsistencia de estas áreas de incalculable valor agrícola, hidrológico y ecológico. Indicó que ambas reservas fueron creadas mediante orden ejecutiva en el año 2016 por el gobernador Alejandro García Padilla y están delimitadas por 17,294 cuerdas de alto valor agrícola y de la industria de la leche en los pueblos de Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas. De igual manera, la Reserva Natural del Río Camuy es comprendida por 2,610 cuerdas de incalculable valor ecológico, kárstico e hidrológico en la cuenca del Río Camuy en los Municipios de Camuy y Hatillo. El presidente de la FEPUR, también cuestionó la posición de la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, quien alegó que dichas áreas están protegidas por el Plan de Uso de Terrenos (PUT) cuando el mismo puede ser modificado por la propia Junta de Planificación y que precisamente al ya no estar designadas como reservas, quedan totalmente desprotegidas y a la merced de cualquier desarrollador que solicite un cambio en la clasificación del suelo. De otra parte, Babilonia emplazó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, para que se exprese públicamente sobre este asunto que envuelve la eliminación de siete reservas naturales alrededor de la isla. De otra parte, Babilonia dijo que avalan los Proyectos del Senado 1063 y 1064 y de la Cámara 1734 y 1735, que buscan convertir en ley las designaciones de la Reserva Agrícola de la Costa Norte y la Reserva Natural del Río Camuy. Los proyectos son de la autoría del senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Dennis Márquez Negrón. Además, emplazó a los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales en Cámara y Senado, Joel Franqui Atiles y Carlos Rodríguez Mateo, al igual que a los senadores por Lares y Utuado, Nelson Cruz y Luis Berdiel, quien es presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, a los senadores por el Distrito de Arecibo, Ángel Martínez y José Pérez Rosa y al representante por el distrito de Lares-Utuado, Michael Quiñones Irizarry, a que se hagan coautores de dichos proyectos y aboguen por su aprobación. La Jurado #10 Por Luis Trelles, Centro de Periodismo Investigativo (CPI) SAN JUAN – ¿Cómo se toma una decisión de vida o muerte? Un jurado puertorriqueño se enfrenta a la pena capital. Accede esta historia en: https://bit.ly/2Q4234m . Proponen “line ups”’ virtuales para víctimas de delitos que no residan en Puerto Rico EL CAPITOLIO – El portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo Ríos anunció el martes que radicó una medida para que toda persona que no resida en Puerto Rico y haya sido víctima de un delito dentro de la jurisdicción estatal, identifique al posible agresor a través de una rueda de confrontación virtual que se podrá llevar a cabo desde el estado o país donde resida el perjudicado. “Desafortunadamente, desde hace varios meses han aumentado los delitos contra turistas que visitan la isla. Si bien es cierto que esta situación afecta emocionalmente al perjudicado, el hecho de que no sean residentes de Puerto Rico complica más el panorama de la investigación. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la víctima regresa a su hogar dejando el proceso de identificación inconcluso y como consecuencia de ello el sospechoso puede ser liberado. Por esta razón, es necesario que se modernicen los métodos de identificación tradicionales y se utilice la tecnología como aliada en contra del crimen”, aseguró Ríos en declaraciones escritas. Detalló que el Proyecto del Senado 1083 establece que la Policía de Puerto Rico deberá contactar a las autoridades pertinentes, de la jurisdicción donde resida el perjudicado, para llevar a cabo este proceso.Tras dicha gestión, la víctima podrá llevar a cabo la identificación a distancia siempre y cuando se encuentre supervisada por un oficial y esté en un cuartel o tribunal. Por último, el legislador alegó que datos provistos por el Instituto de Estadísticas indican que al 31 de agosto de este año se han cometido 4,551 delitos Tipo I en la Región de San Juan, que incluyen asesinatos, robos, violaciones y escalamientos, entre otros. El “revolú” del reglamento de los “car seats”

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representante, José “Memo” González calificó como un “revolú” la legislación atendida en esa comisión y aprobada en la Cámara, que viabiliza cambios al reglamento de la Comisión para a Seguridad en el Tránsito (CST) para que los conductores obtengan una certificación sobre la colocación adecuada de los asientos protectores (“car seats”).

“Es un revolú. La realidad es que se tiene que trabajar ahora en enmiendas… No está bien y hay que resolverlo. Esa legislación viene desde el 2000, la Ley 22 de Tránsito. Ahora vamos a trabajar sobre ella, la vamos a enmendar y la vamos a resolver”, sostuvo González en entrevista radial (Radio Isla).

Indicó que el Proyecto de la Cámara 1744, que está en espera de ser aprobado en el Senado, es un proyecto de exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) y del Plan Fiscal de Puerto Rico. “Viene de administración. No podemos tampoco pretender echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, ni a nadie, porque la realidad es que esto es una ley que data de mucho tiempo”, dijo.

El legislador, quien preside la Comisión que aprobó el informe positivo del proyecto, además alegó que la CST no llevó a cabo la orientación adecuada sobre este asunto.

“La realidad es que cuando tu tienes un hijo el hospital no te deja sacar a tu hijo si tu no tienes una certificación de Bomberos para sacar el niño. No lo sacas del hospital, punto. Y eso es efectivo desde el 2000… Se supone que el hospital tiene que certificarte”, sostuvo el representante.

El lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez rechazó que esta idea haya sido producto de una legislación de su autoría. Dijo en entrevista radial (WKAQ) que la disposición de la certificación de los “car seats” se incluyó en la medida, de la que es autor junto a González, por pedido de la CST por una cuestión de pérdida de fondos federales de la Autoridad Federal de Carreteras.

Así las cosas, Méndez explicó que solicitará la devolución a la Cámara de la medida para eliminar la enmienda sobre la certificación y esperar que el ejecutivo radique una medida de administración. Entretanto, en una entrevista previa en la mencionada emisora, la directora de la CST, Darelis López atribuyó la autoría de la medida a Méndez.

De otra parte, el domingo Rosselló Nevares ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que extienda por seis meses la moratoria sobre la certificación, por lo que el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico y las policías municipales no podrán emitir las multas de 100 dólares a los conductores que no tengan la certificación.

“Se pospone porque hay un error en lo que dicen las certificaciones que obliga a cada una de las personas que va a utilizar el ‘car seat’ a tener esa certificación, adicional a eso, no tienes el personal necesario para esa avalancha de certificaciones y le estas dando una multa a las personas que no la tengan y esas son las cosas que tenemos que mejorar en las enmiendas que hay que hacer ahora”, dijo González al indicar que la moratoria del gobernador es necesaria.

