Puerto Rico Hoy – Octubre 10, 2018

Tribunal rechaza pedidos familia abogado muerto en Miramar SAN JUAN – La jueza Lauracelis Arroyo Roque del Tribunal de San Juan rechazó el pedido que hicieron los familiares del licenciado Carlos Javier Cotto Cartagena, quien fue hallado muerto recientemente en Miramar. Según se desprende de la resolución y orden, la parte peticionaria, María Inés Cartagena Colón, presentó una solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar permanente el pasado 5 de octubre contra el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) y el Estado Libre Asociado (ELA) pidiendo que se ordenara al NCF “a desistir de su intención de decomisar la vestimenta y otros artículos/pertenencias del Lcdo. Carlos Javier Cotto Cartagena, encontrados en la escena en la persona de éste y, en vez, que entregue los mismos a la peticionaria”. Ésta además solicitó que “se le ordene al Negociado a conservar todos los órganos, tejidos y partes removidas del cuerpo del licenciado Cotto Cartagena por si fuera necesario realizar cualquier estudio adicional”. “Evaluada detenidamente la solicitud de entredicho provisional presentada por la parte demandante, el Tribunal declara No Ha Lugar. No surge de la solicitud cuándo el Negociado dispondrá de l vestimenta y otros artículos del licenciado Cotto Cartagena. Tampoco surge si la Fiscalía culminó su investigación”, indica la resolución de la jueza. Entonces, la jueza señaló una vista para dilucidar si procede o no la concesión del remedio de injunction preliminar que podrá consolidarse con la vista de injunction permanente. La vista será el jueves, 11 de octubre a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones 907 del Tribunal de San Juan. “Se apercibe a la parte demandada que, de incumplir con esta orden, este Tribunal considerará su incumplimiento como su aceptación de los hechos alegados en la Solicitud de Entredicho Provisional e Injunction Preliminar/Permanente, pudiendo este Tribunal dictar la sentencia que corresponda, que podrá incluir una orden de injunction preliminar o permanente, sin más citarle ni oírle, si ésta procediese conforme a derecho”, añade la resolución con fecha del 9 de octubre. El licenciado Cotto Cartagena, de 42 años fue hallado sin vida la madrugada del pasado 21 de septiembre frente al Condominio Santa Teresa en Miramar. Según la investigación preliminar, el cadáver presentaba varias cortaduras. Cotto Cartagena había sido el principal testigo de la Fiscalía en el juicio estatal llevado a cabo en 2007 por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang, ocurrido en 2005 en el Viejo San Juan.

Senador Nadal Power solicita investigación a secretaria de Transportación Federal

EL CAPITOLIO – El senador por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), José Nadal Power, informó que le envió el miércoles, a la secretaria de Transportación Federal Elaine Chao una carta en la que le solicita una investigación por la negligencia e inacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico, para reparar una serie de puentes peatonales en la Zona de San Juan.

“Le estamos solicitando una investigación al Departamento de Transportación Federal por la negligencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en mantener y reparar una serie de puentes peatonales, así como arrojar luz sobre posibles violaciones de ley o regulaciones que tiene el Departamento de Transportación Federal con respecto a los puentes peatonales y otras preocupaciones de seguridad”, señaló el legislador en declaraciones escritas.

Nadal Power mencionó que los puentes del Expreso Las Américas, Ave. Baldorioty de Castro y las Carreteras PR181, PR188 and PR831 han estado cerrados por reparaciones desde hace varios meses, sin progreso alguno, poniendo en riesgo la seguridad de transeúntes y de los miles de que transitan por las vías diariamente ya que las estructuras no solo ponen en riesgo los peatones, sino también lo que transitan debajo de los mismos por la inestabilidad de los mismos.

“Es inverosímil que el secretario del DTOP, Carlos Contreras en medios de prensa exprese que no puede hacer las reparaciones necesarias en los mismos ya que la rehabilitación de estos asciende aproximadamente a 200,000 dólares cada uno y que no posee los fondos necesarios para la rehabilitación”, finalizó.

BDE y el DDEC celebrarán seminario sobre Blockchain para empresarios

SAN JUAN – Todo lo relacionado a la tecnología blockchain y su rol en los negocios se discutirá en un seminario que se llevará a cabo el próximo martes 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, informó el presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE), Luis Burdiel.

“Es de vital importancia que la comunidad empresarial esté debidamente informada sobre tecnologías disruptivas como el blockchain”, dijo Burdiel en comunicación escritsa.

“Esta tecnología altamente versátil fue desarrollada originalmente para el registro de transacciones financieras con la moneda digital Bitcoin. Sin embargo, su diseño ha propiciado que se utilice para todo tipo de aplicaciones”, agregó.

El evento denominado “Blockchain y otras tecnologías disruptivas: la ventaja competitiva para el emprendimiento y la transformación digital”, es fruto de una alianza del BDE con el Departamento de Desarrollo Económico, la empresa Dictum Puerto Rico, la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED) y la firma de consultoría tecnológica Dictum Futurae.

Los temas a discutir durante el seminario libre de costo incluyen: aspectos legales y regulatorios del blockchain, nuevas tecnologías y modelos de negocio, la gobernanza y la identidad digital, la funcionalidad de los smart contracts, así como las aplicaciones de blockchain en situaciones de emergencia. Los asistentes tendrán la oportunidad de compartir sus dudas e inquietudes con los conferenciantes.

“El blockchain es una tecnología que -aplicada correctamente- va a resultar esencial para fortalecer la competitividad empresarial. En el Departamento hemos sido pioneros creando un Consejo Asesor de Blockchain para asistir en el desarrollo e implementación de un marco regulatorio para este sector. El objetivo es maximizar el uso de esta tecnología de manera que aporte a la recuperación de Puerto Rico”, manifestó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Laboy Rivera.

“La tecnología es un factor clave para el emprendimiento y una herramienta determinante en situaciones de emergencia, por eso el Grupo Dictum, de la mano de sus abogados, economistas e ingenieros expertos en economía digital acercarán al público puertorriqueño los últimos avances para el desarrollo empresarial, así como casos de uso de aplicación en la realidad de la isla”, afirmó el CEO y socio de Dictum Abogados y Dictum Futurae y también presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), don Vicente José García Gil.

“Continuamos trabajando sin descanso para apoyar la gestión de los pequeños y medianos empresarios y acelerar el proceso de recuperación económica de nuestra Isla, según el compromiso expresado públicamente por el Gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló Nevares”, dijo Burdiel. “El evento que tendrá lugar la próxima semana representa la oportunidad ideal para que se den cita los cientos de empresarios que buscan oportunidades de negocio en el área de tecnología blockchain o quieren incorporar la misma exitosamente en sus operaciones”.

Los empresarios interesados en participar del seminario libre de costo pueden registrarse en la página de Internet del BDE, bde.pr.gov.

Alcalde de Ceiba pasa la página con el gobernador por incidente en el que alega el primer mandatario lo mandó al car…

CEIBA – El alcalde del Municipio de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos dijo el miércoles -ante la visita del gobernador Ricardo Rosselló Nevares- que “pasó la página” ante un incidente en el que denunció que el mandatario lo “mandó al carajo’.

“Por lo menos la relación con el gobernador, eso lo dejamos a un lado. Estamos apoyando al gobernador, y yo traje una guagua llena de gente para apoyar al gobernador”, dijo Cruz Ramos a preguntas de la prensa.

El ejecutivo municipal dijo, además, que se montaría en la lancha con el gobernador quien acudió para recorrer la llamada “ruta corta” entre Ceiba y las islas municipio de Vieques y Culebra.

En cuanto al establecimiento de la ruta corta, el alcalde aplaudió esa iniciativa pues sostuvo “necesitamos que la gente llegue a Ceiba”, esto, por razones del fortalecimiento en la economía de su municipio.

“La situación con el gobernador fue, como todo matrimonio, no se puede estar peleando con el gobernador”, insistió el alcalde.

“Desistí de ese problema, porque seguir con lo mismo no se puede. Necesitamos la ayuda del gobernador… yo no tengo problemas con él”, dijo Cruz Ramos quien dijo que la invitación a esa actividad fue por el presidente de la Cámara y no por el gobernador.

Hace unas dos semanas el alcalde de Ceiba denunció en varios medios de comunicación, que supuestamente Rosselló Nevares lo “mandó al carajo” en medio de reclamos para su municipio.

Ordenan remoción de pantalla digital sobre la Muñoz Rivera

SAN JUAN – El juez de San Juan Anthony Cuevas Ramos emitió una sentencia el martes en la que ordena la remoción de una valla publicitaria colocada sobre la Avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan.

“Este Tribunal declara Con Lugar la demanda, y ordena la remoción de la pantalla digital ubicada sobre el puente peatonal del Parque Luis Muñoz Rivera. Para la remoción, las partes deberán seleccionar, en coordinación con la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, la hora y el día de la semana, adecuado para evitar la interrupción innecesaria del flujo vehicular en la zona durante el horario de mayor tránsito”, dicta la sentencia de tres páginas

“Se concede el término de 24 horas a las partes para que informen al tribunal, el plan de trabajo y coordinación que se estará llevando a cabo para la remoción de dicha pantalla”, agrega el documento.

Según se desprende de la propia sentencia, el pasado 29 de enero, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz presentó una solicitud de entredicho provisional y demanda por la instalación de la pantalla digital sin permiso por parte de Nex Gen, LLC.

Arrestan uno de los 10 más buscados de Humacao pero queda libre bajo fianza

HUMACAO – El agente José Benítez, supervisado por el sargento Roberto García de la División de Arrestos Especiales, informó el arresto de un sujeto que figuraba en la lista de los 10 más buscado del área policiaca de Humacao.

Se trata de Jeovanny Santana Santana de 42 años y residente de Naguabo.

Las autoridades detallaron que se diligenció una orden de arresto contra Santana Santana con una fianza impuesta de 25,000 dólares por infracción a la Ley 54 de violencia de género.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2017 en Humacao, cuando Santana Santana supuestamente sostuvo una discusión con su pareja y la amenazó de muerte.

El imputado fue llevado ante la juez María del R. Rojas del Tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley. El sujeto quedó en libertad a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) hasta la vista preliminar.

Observatorio de Arecibo detecta un asteroide doble