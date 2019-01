Puerto Rico Hoy – Octubre 11, 2018

Cámara busca de crear nueva Ley para los Artesanos EL CAPITOLIO – Con el fin de fortalecer las leyes en beneficio de los artesanos de la Isla, el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, Guillermo Miranda Rivera, realizó el jueves, un cónclave con un grupo de artesanos, en aras de revisar todos los articulados de la “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, en busca de crear la nueva “Ley de Desarrollo de Artesanía Puertorriqueña”. “Llevamos tiempo escuchando a los artesanos puertorriqueños. Hoy estamos haciendo la diferencia, nos reunimos con un nutrido grupo de artesanos de diferentes áreas, representantes de la Federación, Coalición y Asociación de Artesanos y otros, en busca de recoger las inquietudes que tiene el pueblo y tienen estos artesanos”, manifestó Miranda Rivera en declaraciones escritas. Además, mencionó que busca la participación de todos los sectores, ya que en el pasado no se le brindó la oportunidad de expresar sus necesidades y preocupaciones. Asimismo, recalcó en la importancia de la industria de la artesanía, ya que “es parte importante de la economía puertorriqueña” y por ello, es meritorio mejorar los servicios que se le ofrece a este sector artístico-económico. La reunión también contó con la representación del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP), personal de la Comisión senatorial de Turismo y Cultura con el objetivo de trabajar en acorde los cambios propuestos de la legislación vigente. Miranda Rivera sostuvo que espera que la nueva pieza legislativa este aprobada en esta Cuarta Sesión Ordinaria. Departamento de la Familia habilita línea de denuncias para personas con discapacidades auditivas SAN JUAN – La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos, anunció el jueves, que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) habilitó una línea de denuncias de maltrato libre de cargos con un sistema dedicado a las personas con discapacidades auditivas. “Para continuar cumpliendo con el mandato del Gobernador Ricardo Rosselló de reforzar los servicios esenciales que apoyan la política pública de seguridad, bienestar y protección de menores en Puerto Rico, se añadió el servicio del TTY para asistencia tecnológica que permite a las personas sordas, hipoacúsicas o con impedimentos del habla utilicen el teléfono para comunicarse; ya que permite que se escriban mensajes entre sí,” afirmó la secretaria en declaraciones escritas. El nuevo número telefónico dedicado a las personas sordas, hipoacúsicas o con impedimentos del habla para reportar situaciones de maltrato es el 787-999-6937. Este se une a la línea regular de denuncias de maltrato (787) 749-1333 y 1(800) 981-1333. La línea directa para denunciar situaciones de maltrato, administrada por el Departamento de la Familia es el centro donde se registran todos los referidos y se canalizan servicios de orientación o llamadas relacionadas a las poblaciones que atiende la agencia. El TTY o teletipo es un dispositivo especial que se clasifica bajo la categoría de asistencia tecnológica. El sistema funciona al conectar unas copas acústicas especiales integradas a un teléfono regular. Algunos modelos TTY pueden conectarse directamente a la línea telefónica. Luego, se redacta el mensaje que se desea enviar. Mientras se está redactando, el mensaje se envía a través de la línea telefónica, de igual manera que la voz sería enviada a través de línea del teléfono. La respuesta de la otra persona se lee en la pantalla del TTY. “Uno de los aspectos de mayor importancia en la agencia es la toma y manejo de referidos de posibles situaciones de maltrato, negligencia o explotación de niños, adultos con impedimentos o personas de edad avanzada. Servir a todas las poblaciones sin distinción es un mandato de ley. Con este sistema seguimos echando a un lado todo obstáculo para que se reciban las denuncias”, aseguró Andújar Matos. Actualmente el Departamento de la Familia ha recibido 7,214 referidos de maltrato y tiene 3,417 menores bajo su custodia. Así mismo, subsidia la asistencia de 3,493 adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos, y son ubicados en instituciones para asegurar su bienestar. “Cualquier persona que sea testigo o sospeche de que hay un menor o un adulto mayor en una situación de riesgo, debe llamar a la línea libre de cargos, para hacer la denuncia. La llamada se mantiene en estricta confidencialidad. Su llamada puede salvar una vida”, exhortó la titular de la agencia de bienestar social. Gobernador presenta proyecto que viabiliza acuerdo con los acreedores de COFINA LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó el ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para implementar el acuerdo con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). El proyecto viabiliza los beneficios económicos y ahorros del acuerdo alcanzado en el pago del servicio de la deuda. “Siempre he sido firme en que la deuda de Puerto Rico tiene que reducirse en términos que permitan su repago sin afectar los servicios que ofrecemos al Pueblo. Con este acuerdo, al igual que hicimos con la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, podemos retomar la credibilidad que perdió la pasada Administración y provocó la quiebra del Gobierno, además de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF)”, señaló el primer ejecutivo en declaraciones escritas. Rosselló Nevares afirmó además que “este acuerdo nos permite restructurar la deuda que otras administraciones asumieron. Con los ahorros alcanzados aseguramos fondos para brindar los servicios gubernamentales y para proteger a los más vulnerables. Además, evitamos más litigios costosos y extensos”. Una vez sea convertido en ley, este proyecto viabilizará la restructuración de la deuda de COFINA bajo el Título III, lo que reducirá la deuda de COFINA en un 32 por ciento y redundará en ahorros de 17,500 millones de dólares en pagos de servicio de la deuda. “Esto representa que Puerto Rico tendrá acceso a un promedio 425 millones de dólares anuales adicionales por los próximos 40 años”, sentenció Rosselló Nevares. Por otro lado, el acuerdo aumentará la porción del Gobierno de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y reducirá la porción transferida a COFINA para el pago del servicio de la deuda a sus acreedores: 363 millones de dólares en el año fiscal 2019, aumentando hasta 857.5 millones de dólares en el año fiscal 2041. Sin este acuerdo, el Gobierno enfrentaría el riesgo de que COFINA retenga la totalidad de estas cantidades para el pago del servicio de la deuda de sus acreedores y que no pueda utilizarse por el Gobierno para ofrecer servicios esenciales. El proyecto enviado enmienda la Ley de COFINA para ajustar su estructura corporativa según el acuerdo alcanzado y que permitirá las calificaciones crediticias necesarias y más altas posibles. Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y representante del gobernador ante la JCF, Christian Sobrino Vega, indicó que “el proyecto de ley que se ha presentado a la Legislatura es una pieza crucial en el proceso de restructuración de la deuda de COFINA”. Sobrino Vega concluyó al indicar que “con su aprobación, estaremos más cercanos a cerrar dicha transacción, que representa miles de millones de dólares en ahorros para el fisco. Esto presenta una señal clara de que la Administración Rosselló Nevares está tomando los pasos correctos para reponer el buen nombre y crédito de Puerto Rico”. Farmacias de comunidad piden a Justicia que investigue supuestas prácticas ilegales de manejador de medicamentos Abarca Health SAN JUAN – Coopharma, organización cooperativista que representa más de 500 farmacias de la comunidad, solicitó el jueves al Departamento de Justicia que intervenga con el Manejadorde Beneficios de Farmacia (PBM por sus siglas en inglés), Abarca Health, por supuestas prácticas que pudiesen incidir con leyes anticompetitivas y predatorias, que tendrían como consecuencia un potencial colapso de cientos de farmacias, y podría poner en peligro el acceso a medicamentos de los pacientes en la isla, así como impactar de forma adversa la sana y justa competencia dentro del mercado. Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma, explicó que “Abarca Health ha estado imponiendo a las farmacias un contrato unilateral, no abierto a negociación individual, con cláusulas devastadoras para las farmacias de comunidad, utilizando el poder que emana del control que ha adquirido en el mercado, bajo los acuerdos contractuales recientemente establecidos con varias aseguradoras”, indicó Ortiz en declaraciones escritas. “Esta acción, sumado a la negativa de Abarca de abrir un canal de diálogo con las farmacias en su carácter individual, nos ha obligado a presentar una querella ante la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos, del Departamento de Justicia solicitando una investigación y las acciones pertinentes”, añadió. Según dicta la querella radicada en el Departamento de Justicia, “Abarca es un manejador de servicios de farmacia que administra y maneja la cubierta de farmacia de varios aseguradores, entre éstas un asegurador principal de planes médicos en la Isla, así como de otras aseguradoras. Esto le ha otorgado el control de cerca del 80 por ciento del mercado de servicios de administración de beneficios de medicamentos y manejo de la cubierta de farmacia en Puerto Rico. Este control sin precedente ha traído como consecuencia una serie de acciones de parte de este PBM que impactan la estabilidad de cientos de farmacias en el Isla. Al ejercer dicho poder, Abarca Health está forzando a las farmacias de comunidad a firmar un contrato de adhesión, el cual, entre otras cosas, establece una reducción dramática a las ya deprimidas tarifas por servicios”. “Bajo este panorama, las farmacias se verán imposibilitadas de adquirir y tener el medicamento disponible en sus establecimientos. Esta reducción, sin precedente, pone a las farmacias de comunidad en pérdidas sustanciales, haciendo insostenible su operación. Igualmente le impone a las farmacias vender los medicamentos por debajo de los costos, práctica que de por sí está prohibida por las leyes de monopolio”, aseguró Ortiz. “El gobierno ha expresado su intención de propiciar un sistema de salud centrado en el paciente. Sin embargo, la única manera de eso ser real, es asegurando un balance de intereses y velando por la justicia de todos los proveedores, que son quienes tienen el compromiso de brindar el servicio directo al paciente”, puntualizó el director ejecutivo de Coopharma. Cargos contra dueños de Bebo’s Café y Basilias por no remitir IVU entre 2013 y 2016

SAN JUAN – Un total de 80 cargos por violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico fueron radicadas contra corporaciones y dueños de dos restaurantes por supuestamente no remitir el Impuesto de Venta y Uso (IVU) y dejar de reportar 625,047 dólares en ingresos.

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y la directora de la División de Delitos Económicos, Lourdes Acevedo dieron a conocer la información el jueves.

Según indicaron, las corporaciones acusadas son BC Food Services, Inc., BC 2 Food Services, Inc., Sabor Isleño, CL-LLC y Mercedes Food Services, Inc. Sus directivos son Miguel Mercedes Lantigua, Miguel Mercedes Salomón, Isaías Mercedes Salomón, y Keren Mercedes Salomón. La investigación reflejó que estas corporaciones operaban los conocidos restaurantes Bebo’s Café de la calle Loíza, Bebo’s Café del centro comercial Galería Los Paseos, Basilias de la calle Loíza y Basilias de Isla Verde.

“Las corporaciones, junto con sus directivos, dejaron de remitir el Impuesto Sobre la Venta y Uso (IVU) entre 2013 y 2016. Estas corporaciones dejaron de presentar distintas planillas de contribuciones sobre ingreso corporativas y ciertas planillas del IVU”, indicaron en declaraciones escritas.

“Durante ese periodo de tiempo, retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda 625,047 dólares en contribuciones que ilegalmente le han dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico. Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades podría ascender a 1 millón 200 mil dólares aproximadamente”, agregaron.

La fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División Delitos Económicos, quien investigó junto con el agente Pérez del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, radicó 10 cargos contra cada uno de los imputados por Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución (Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011), Dejar de Rendir la Planilla de IVU (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011) y Contribuciones Sobre Ingresos (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011).

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de 40,000 dólares. La vista preliminar fue citada para el 4 de diciembre.

Los imputados se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos. La investigación comenzó gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia.

Buscan fondos federales para ayudar a la Red Sísmica de Puerto Rico

EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez solicitó ayuda el jueves a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón para lograr una robusta asignación de fondos federales para mantener y aumentar las operaciones de la Red Sísmica de Puerto Rico.

“Ante la difícil realidad económica que vive Puerto Rico, necesitamos la intervención del gobierno federal para que nos ayude a buscar esos recursos. En los próximos días estaremos cursando una misiva a la amiga, la comisionada residente, para que realice gestiones en el Congreso a ver cómo identificamos partidas para asistir a mejorar los servicios de la Red Sísmica de Puerto Rico”, dijo Mas Rodríguez en declaraciones escritas.

Explicó que la Red Sísmica pertenece al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Su misión estriba en la detección, monitoreo e investigación de la actividad sísmica en y alrededor de la isla.

El pedido de ayuda se da a conocer el día del centenario de uno de los eventos más dramáticos e impactantes en la historia de Puerto Rico: el terremoto del 1918, mejor conocido como el terremoto San Fermín. La zona oeste fue una de las más devastadas por el evento. Se estima que la magnitud del terremoto alcanzó 7.3 en la escala Richter. Muchos de los edificios en Mayagüez colapsaron y áreas agrícolas en Aguadilla se perdieron.

“Necesitamos prepararnos de maneJar efectiva para evitar la pérdida de vida y propiedad. Por eso es imperativo tener una Red Sísmica robusta, con equipo de avanzada, para así lograr una mayor protección cuando vuelva a temblar la tierra”, comentó la legisladora del Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

“Pensar que eso nunca nos va a pasar ya no es una manera adecuada de lidiar con la posibilidad de estos eventos catastróficos, por lo que ahora más que nunca debe prevalecer la importancia de estar correctamente orientados. El mejor legado que podemos dejarle a nuestro Puerto Rico, 100 años después del terremoto es la preparación. Hoy estamos más preparados que ayer y mañana estaremos más listos todavía, ese es nuestro compromiso con Mayagüez y sus residentes. Por eso necesitamos la ayuda del gobierno federal”, dijo la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste.

Se preparan los arecibeños para responder a emergencias