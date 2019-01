Puerto Rico Hoy – Octubnre 19, 2018

Asimismo, la Policía detalló que un escalamiento se reportó cerca de las 8:00 de la mañana del jueves en el gimnasio Perfect Body Gym, ubicado en el barrio Mariana en Humacao. Desconocidos forzaron una ventana del lugar y se robaron una “tablet”, un iPad, mercancía, un amplificador, un monitor, una calculadora y un taladro. La propiedad no fue valorada.

SAN JUAN – El personal de prensa del Cuartel General de la Policía informó el viernes que el sistema de emisión de Certificados de Antecedentes Penales está fuera de servicio.

“Para notificar que el sistema para solicitar los Certificados de Antecedentes Penales está confrontando problemas. Se están haciendo las gestiones con el Departamento de Trasportación y Obras Públicas para su pronto restablecimiento”, se informó en una breve declaración escrita.

Indicaron que cuando el sistema sea restaurado, será notificado.

SAN JUAN – El patrón alcista en el precio de la gasolina se detuvo esta semana, lo que son buenas noticias para los consumidores, según dijo el viernes el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Ricardo Román.

“Había un patrón en alza y era preocupante, pero ese patrón se detuvo y esta semana ha estado bajando el producto. Ya los mayoristas han reflejado unos 9 a 10 centavos de reducción en los últimos tres días, con lo que ya bajarán dos o tres centavos el litro a partir del día de hoy a partir que los detallistas compren producto nuevo”, dijo Román en entrevista radial (WKAQ).

Indicó que el precio de la gasolina en las bombas estaba entre 79 y 81 grados y que esta semana se deben reflejar precios entre 76 y 79 centavos el litro.

Asimismo, dijo que ya algunas gasolineras reflejan hasta cuatro centavos menos en el precio de gasolina regular en las bombas.

“Son tendencias. El patrón de esta semana ha reflejado reducción día a día y eso provoca que los precios se acomoden más favorables para los consumidores y mientras mejores precios tengamos para el comsumidor la actividad económica mejora en los otros renglones del negocio. Son buenas noticias cuando vemos estos patrones y se detiene esa alza que es tan preocupante y afectan tanto a los consumidores”, reiteró.

Sujeto alega agresión de arma blanca en Isabela a pesar que herida no es compatible

ISABELA – La Policía informó que cerca de las 4:32 de la madrugada del viernes se registró un alegado incidente de agresión, frente a la sucursal de un banco en la calle Domenech de Isabela y que fue reportado por el Sistema 9-1-1.

De acuerdo con el parte policiaco, Marvin David Pantojas Nieves de 33 años y residente de la calle Marina del citado pueblo, alegó que un individuo conocido como “Pepi”, utilizando un arma blanca, le ocasionó una herida abierta en la pierna derecha.

El perjudicado fue llevado a un hospital de la región, donde el médico de turno, indicó que la herida presentada no era compatible con la citada descripción.

Los hechos fueron investigados por el sargento Ángel Vélez de la Policía Municipal de esa población y el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para su investigación.

Cámara de Representantes conmemora Día de Unidad contra el Bullying

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, participó de los trabajos del Taller Únete Contra el ‘Bullying’.

“Nos unimos a esta iniciativa, la del Día de la Unidad, la cual busca la concientización masiva en torno al problema que es el acoso escolar, ‘bullying’, entre nuestros niños. El ‘bullying’ ha tomado una gran importancia ante los avances tecnológicos, como son las redes sociales, y es imperativo llevar el mensaje sobre la detección de este tipo de conducta y los mecanismos que existen para mitigar los efectos de la misma”, comentó el líder legislativo en declaraciones escritas.

El taller fue otra iniciativa más de la Oficina de Proyectos Especiales de la Cámara, dirigida por la señora Viviana Cortés Cordero.

“Este taller es parte de los esfuerzos que realiza nuestro Presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, para erradicar esta modalidad de conducta no apropiada en nuestras escuelas. Como parte de los trabajos que hemos estado haciendo en este, el Mes del Bullying, tomamos la iniciativa de desarrollar esta plataforma de orientación sobre la importancia que tiene este asunto en la sociedad”, dijo Cortés Codero.

El seminario se realizó en el Salón Protocolar de la Oficina de Servicios Legislativos, en El Capitolio. El mismo se extendió por varias horas y los participantes tuvieron la oportunidad de relatar sus experiencias sobre los efectos del acoso escolar en los niños y adolescentes, al igual que discutir diversas técnicas de intervención, entre otros asuntos.

El 19 de octubre se celebra el Día de la Unidad, el cual busca la concientización masiva de este mal que tanto daño ha hecho a la juventud, no solo de Puerto Rico, pero también de los Estados Unidos y el mundo.

Durante el evento, Celia Galán Rivera, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos), expresó “agradecemos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a su Oficina de Proyectos Especiales por aunar esfuerzos con APNI para celebrar el sexto año del Día de la Unidad, una iniciativa que promueve la concienciación en contra del acoso escolar”.

Dijo que el tema de la unidad, la sana convivencia y la igualdad debe enfatizarse desde temprana edad entre nuestros niños, no solo para desarrollar ciudadanos de bien, sino para promover la integración y el buen trato a los niños con impedimentos entre sus pares. Sostuvo que esta es parte de una de las iniciativas de APNI y por ello hay que seguir trabajando en unión al gobierno y a las empresas privadas que tengan a bien respaldarlos.

Atención residentes sectores de Arecibo y Jayuya

ARECIBO – El director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega informó que el sistema Miraflores de superacueductos en Arecibo confrontó problemas eléctricos internos y la estación de bombas Elpidio Collazo de Jayuya avería mecánica en el motor.

“Personal realiza reparación en sistema eléctrico del sistema Miraflores para restablecer el servicio a la brevedad posible. Por otro lado, se reemplazará el motor averiado en la estación de bombas Elpidio Collazo”, indicó el funcionario.

Los sectores que pudieran enfrentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Arecibo son: Espino, Carreras, Palo Blanco, Biafara y Sabana Hoyos. Asimismo, se verán afectados los siguientes sectores de Jayuya: Puerto Plata, Arenas, Gripiñas, Caricaboa y Veguitas.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo, humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Contento el primer dirigente boricua en llevar su equipo a Serie Mundial de MLB

SAN JUAN – Alex Cora se siente contento y orgulloso de su equipo, los Medias Rojas de Boston, luego de convertirse la noche del jueves en el primer dirigente puertorriqueño que lleva un equipo a la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

“(Me siento) obviamente contento. Sumamente orgulloso del grupo. Orgulloso de la organización. De verdad que desde que llegamos a un acuerdo el año pasado cuando me contrataron hasta el día de hoy, nos hemos mantenido consistentes con el plan de trabajo. Ha sido algo sumamente gratificante cuando tu te sientas y planeas algo y ves los frutos y ves que estás a ley de cuatro jeugos para ganar la Serie Mundial, es algo que uno siempre planea y piensa que va a suceder pero hasta que no sucede, no lo crees. Estar tan cerca de ganar la Serie Mundial es algo increíble y estamos súper contentos”, dijo Cora en entrevista radial (WKAQ).

Los Medias Rojas superaron a los Astros de Houston 4-1 en el quinto encuentro del campeonato de la Liga Americana el jueves en la noche.

“Ellos (contratios) son un equipo sumamente talentosos, bien parecido al de nosotros, atléticos. Ofensivamente hablando era un reto para nuestros lanzandores pero los lanzadores de nosotros hicieron un trabajo excelente. Evitamos que se conectaran muchos cuadrangulares, tuvieron que fajarse con nosotros. Minimizamos el daño de un equipo que conecta muchos cuadrangulares y que tiene mucho poder ofensivo y el picheo hizo el trabajo. No fue fácil. A diario era un reto con el talento que ellos tenían”, dijo.

Ahora, los Medias Rojas se enfrentarán desde el martes próximo en la Serie Mundial a la novena que resulte vencedora entre los Dodgers de Los Angeles y los Cerveceros de Milwaukee que se disputan el campeonato de la Liga Nacional.

En el plano personal, Cora dijo que le gustaría medirse contra los Dodgers que fue el equipo que le dio la primera oportunidad en Grandes Ligas en 1996.

“Sinceramente no tenemos a nadie. Con quien nos enfrentemos es un rival difícil. Son dos equipos diferente que nos tenemos que preparar de distinta manera. Lo único es que si es Milwaukee, pues em gastos de pasaje, los gastos son mucho menos que estar viajando para Los Ángeles desde Puerto Rico” sostuvo.

“Sí (me siento confiando). Desde el primer día hemos sido consistentes en lo que hemos hecho. Tenemos un grupo sumamente talentosos y con el tiempo que tenemos desde hoy hasta el martes, tenemos la oportunidad de ponernos saludables y vamos a entrar a la Serie Mundial lo más cerca de estar al 100 por ciento de lo que hemos estado en mucho, mucho tiempo”, acotó.