Puerto Rico Hoy – Diciembre 22, 2018

SAN JUAN -Los Indios de Mayagüez fueron doblegados por los Cangrejeros de Santurce con marcador 4-1, en la acción del viernes de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, celebrada en el estadio Hiram Bithorn.

Santurce, que ahora juega para 13-16, estuvo respaldada por una excelente labor monticular de Enrique Oquendo quien lanzó ocho un tercio de entrada, permitiendo una carrera, y a su vez apuntándose su primera victoria del torneo.

Esta fue la cuarta derrota al hilo de los Indios que ahora tienen marca de 17-12, que al momento del cierre de este comunicado se mantienen a dos juegos en el liderato de la tabla de posiciones sobre los Gigantes de Carolina.

Los Cangrejeros marcaron sus cuatros carreras en la tercera entrada.

Luego de uno retirado, los locales llenaron el tránsito con sencillos consecutivos de Irving Falú e Iván De Jesús y boleto gratis de Reymond Fuentes.

Pelotazo a Antonio Jiménez y base por a bolas Jan Hernández trajeron las primera dos carreras para Santurce.

Jonathan Rodríguez cerró el episodio con imparable remolcador de dos carreras.

Los visitantes tramaron algo en la ultima entrada, pero solo lograron capitalizar una anotación.

Reiver Sanmartín cargó con el revés, al permitir cuatro anotaciones en dos y un tercio de entrada.

PONCE – Un robo fue reportado el sábado en la calle Aragón, de la Urbanización La Rambla en Ponce.

Según información ofrecida por personal de Centro de Mando, Georgina Vega, alegó que dejó frente a la residencia el vehículo Suzuki, modelo Aerio, color azul del año 2005, con tablilla IZR-079.

El vehículo se encontraba encendido y un hombre lo hurtó.

La querella fue investigada por el agente José Martínez. de la División Vehículos Hurtados de Ponce.

CIALES – Un hombre falleció esta madrugada tras ser atropellado por un conductor que se fue a la fuga en la PR-149 en Ciales.

El agente Jadiel Álamo Arroyo, de la División Patrullas de Carreteras de Vega Baja, investigó inicialmente el accidente con peatón “hit and run”.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.

Este fue descrito como de tez trigueña y vestía camisa roja con pantalón mahón largo color azul.

El agente Frank Morales Cruz, de la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se hizo a cargo de la pesquisa en unión al fiscal Robert Osoria.

TOA ALTA – Las autoridades investigan la muerte de un hombre localizado el sábado en la avenida Toa Alta Height cerca de la escuela Adela Rolon Fuentes.

El cuerpo del hombre se encontraba flotando en el área del rio.

Al momento, la victima no ha sido identificada.

El policía municipal Carlos Martínez junto a agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal de turno se hicieron a cargo de la investigación.

SAN JUAN La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Jannell Marina Santana Andino, afirmó el sábado que el traslado de la obra Hamilton al Centro de Bellas Artes no fue por causa de la organización sindical, ya que desde el 12 de diciembre la producción sabe que no iban a protestar durante la puesta en escena del musical.





“Lamentamos esa decisión. Pero, fuimos claros desde el día uno y estamos en récord en varias entrevistas y en nuestras conversaciones con Luis Miranda (padre de Lin Manuel Miranda) y el promotor Ender Vega. Desde nuestra primera reunión del miércoles, 12 de diciembre les dijimos a ambos que no íbamos a protestar durante el musical. Nuestra carta inicial tenía como fin informar al actor del clima de inestabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Luego, nos mantuvimos en conversaciones telefónicas y, tuvimos una segunda reunión este jueves, 21 de diciembre en la que reiteramos nuestro planteamiento de no protestar durante la puesta en escena del musical. Esta decisión de llevarse la obra a otro lugar fue tomada en Estados Unidos. Nuestra protesta nunca fue centrada en Hamilton”, declaró la líder sindical.



Por otra parte, Santana Andino indicó que el presidente de la UPR, Jorge Haddock, una vez más miente cuando dice a los medios que no han provocado un tranque en el proceso de mediación en el Departamento del Trabajo y que los salarios de él y sus ayudantes se han reducido.



“Todo el mundo sabe que jamás ningún Presidente de la UPR ha cobrado $240 mil, al igual que todos sus ayudantes que cobran salarios más altos que sus antecesores. Ese es un hecho irrefutable. La realidad es que quieren que la crisis solo la paguen los trabajadores y los estudiantes”, puntualizó.



En términos del proceso de mediación, el vicepresidente de la organización, José Torres indicó que la realidad es que la administración universitaria por dos semanas ignoró los pedidos de la mediadora asignada por el Departamento del Trabajo para concretar una reunión. Cuando finalmente, se citan para el pasado miércoles, 19 de diciembre, los abogados del bufete Cancio y Nadal llevaron una contra propuesta y ni siquiera esperaron a que el Comité Negociador de la Heend la examinara y se retiraron sin dar paso a negociar.



“Desde el miércoles la mediadora está llamándolos. Nos citaron para el jueves a las 11:30 de la mañana y, una vez estando allí, llamaron para cancelar. Al sol de hoy, no le han contestado los mensajes a la mediadora con una nueva fecha de reunión. Sí se retiraron del proceso de mediación, Jorge Haddock miente una y otra vez, esa es la realidad.”, recalcó Torres Rosario.



Dijo que el nuevo convenio colectivo fue acordado entre las partes en julio pasado. Solo dos días después del acuerdo, la Junta de Gobierno emitió una certificación unilateral reduciendo las exenciones de matrícula a la mitad, echando por la borda lo negociado. La contra propuesta de este miércoles es inaceptable, es peor porque las reduce a cero.



“Esas acciones solo demuestran su mala fe para negociar, porque no le importan los empleados ni los estudiantes ni la Universidad, solo le preocupan sus buenos sueldos y contratos. Aquí los únicos que hemos buscado el diálogo, hemos llevado nuevas propuestas y hasta acudimos a pedir la mediación del Departamento del Trabajo fuimos nosotros. La Hermandad es la única que ha tenido disposición a negociar, que no mientan más Jorge Haddock y Walter Alomar. Si ellos verdaderamente quieren negociar de buena fe, que lo demuestren trayendo propuestas razonables a la mesa”, acotó Santana Andino.

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) escogió el proyecto de dragado de la Laguna del Condado, como uno de los diez proyectos en toda la Nación que recibirá un 100 por ciento de financiamiento, dentro del plan piloto de uso beneficioso de material sacado del dragado.





Bajo la Sección 1122 de la Ley para el Desarrollo de los Recursos de Aguas (WRDA, por sus siglas en inglés), se le requiere al USACE que establezca un programa piloto para llevar acabo 10 proyectos para uso beneficioso del material que se extraiga del dragado efectuado.



Para este programa piloto, las diferentes regiones de USACE sometieron un total de 95 propuestas para ser evaluadas, siendo escogidas diez, entra la que se encuentra el proyecto de dragado de la Laguna del Condado en San Juan.



Parte del expreso Baldorioty de Castro, se construyó sobre la Laguna del Condado y la parte del cuerpo de agua que se rellenó ha causado problemas como inundaciones en la zona. Con este proyecto, en donde se trabajaría en la depresión de más de 40 pies de profundidad, se busca una mejor calidad del agua, lo que ayudará a que crezcan yerbas marinas en el fondo y el material que se saque del dragado puede ser utilizado para la restauración de playas.



Este propuesta ganadora, forma a su vez parte del Plan de Acción del Estuario de la Bahía de San Juan.



Este ejercicio de usar material del dragado para otros usos se ha hecho anteriormente, pero era financiado parte con fondos estatales, la diferencia en esta ocasión es que será sufragado totalmente con fondos federales.

PONCE – Las autoridades radicaron cargos criminales por violación de Orden de Protección contra Juan Luis Cornier Torres, sospechoso de la desaparición de la joven Valerie Ann Almodóvar.

La fiscal Tasha Cruz le radicó dos cargos por violación al Artículo 2.8 (violar orden de protección) por hechos ocurridos la semana pasada, y por hechos ocurridos en octubre, se le radicó un Artículo 3.1 por maltrato y una violación al Artículo 3.3 por maltrato mediante amenaza, todos bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La perjudicada en este caso es una joven de 27 años, con quien llevaba aproximadamente un año de relación y tiene un infante de tres meses.

Se alega que el pasado 19 de diciembre, Cornier Torres, de 35 años y residente de Ponce, presuntamente le realizó una llamada y le envió varios mensajes a su ex pareja consensual, violando lo establecido en una Orden de Protección.

Cornier Torres tiene antecedentes por varias violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, maltrato de menores y violaciones a la Ley de Armas que datan del 2012 al 2017.

“Es imperante recalcar la política pública del Departamento de Justicia, la cual no tolera la violencia de género ni cualquier comisión de delito, mucho menos cuando se trata de una persona pretendiendo tener el poder sobre otra, agrediéndola, faltándole el respeto o hasta quitándole la vida. Confiamos en que se dará con el paradero de esta persona para que enfrente la justicia por la violación a la orden de protección. Por otro lado, la Fiscalía de Ponce, en conjunto con el Negociado de la Policía, continúan la investigación relacionada a la desaparición de Valerie Ann Almodóvar Ojeda para también hacerle justicia”, expresó la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Este caso fue investigado por el agente Héctor Torres, de la División de Violencia Doméstica, quien consultó el caso con la fiscal Tasha Cruz, quien instruyó presentar denuncias por los artículos antes mencionado.

La jueza Roseline Santana, luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa en ausencia e impuso una fianza global de ochenta mil dólares y expidió una Orden de Arresto.

GUAYNABO Un escalamiento fue reportado el sábado en establecimiento Big Pet, ubicado en el sector La Muda en Guaynabo.

Según la Policía, Marie Ramos, alegó que forzaron el área del techo, logrando acceso al interior del establecimiento y apropiándose de productos, alimentos y equipos para equinos y gallos de peleas.

Ademas, se llevaron ciento veinticinco dólares en efectivo del petty cash.

El agente Héctor Águila, adscrito al Distrito de Guaynabo, se hizo a cargo de la investigación.

SAN JUAN Un hombre fue herido de bala el viernes en la avenida De Diego intersección con la calle Delta en Puerto Nuevo.

El perjudicado fue identificado por las autoridades como Aníbal Quiles, de 24 años, quien fue encontrado tirado en el pavimento con una heridas de bala en el área del pecho y abdomen.

Este fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, en condición estable.

Al momento, se desconoce el motivo de la agresión.



El agente Luis Cordero, adscrito a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se hizo a cargo de la investigación.

SAN JUAN El Departamento del Interior de Estados Unidos informó el sábado que debido al lapso de las asignaciones y el posterior cierre del gobierno federal, el Sitio Histórico Nacional de San Juan está cerrado, por la seguridad de los visitantes y los recursos del parque.

De acuerdo a la agencia federal, muchos otros espacios en parques nacionales en los Estados Unidos permanecerán tan accesibles como sea posible mientras sigan cumpliendo con todas las leyes y procedimientos que apliquen. Los caminos, veredas, senderos y lugares donde se honra a la memoria de personas o eventos ubicados al aire libre de los parques permanecerán accesibles para los visitantes. Los servicios de emergencia y rescate serán limitados.

Visite www.nps.gov y seleccione “Encuentra tu parque” para obtener información adicional sobre el acceso a otros parques y sitios en esta área. Sin embargo, tenga en cuenta que, debido al cierre del gobierno federal, las redes sociales y los sitios web de NPS no están siendo monitoreados ni actualizados, y es posible que no reflejen las condiciones actuales.

Para obtener actualizaciones sobre el cierre, visite www.doi.gov/shutdown

BAYAMÓN – Un hombre falleció esta madrugada tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Industrial Corujo en Bayamón.

De acuerdo a agentes de la Unidad de Patrullas de Carreteras de Bayamón el hombre fue identificado como Wilmer Alexis Ramos Rivera, de 22 años.

Se alega que Ramos Rivera conducía un vehículo Nissan Versa, color gris del año 2018, con tablilla JAW-685, perdió el control e impactó una barra de metal.



Ramos Rivera fue transportado al Hospital Hermanos Meléndez de Bayamón, donde posteriormente falleció.



El agente Eduardo González, adscrito a la Unidad de Patrullas de Carreteras Bayamón, se hizo a cargo de la investigación.

SAN JUAN (- La División de Operaciones Especiales, del Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de la Policía y el Negociado de Emergencias Médicas lograron rescatar en la noche del viernes a ocho adultos y tres menores que quedaron atrapados en uno de los elevadores del edificio del Popular Center en Hato Rey.





El elevador presentó una falla, por lo que las personas estuvieron atrapadas, sin la posibilidad de tener acceso a los pisos o subir al nivel nueve donde hay un acceso y se encuentra el estacionamiento.



Las Unidades de Rescate, con la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de San Juan, con la colaboración de la compañía de elevadores Schindler Elevators and Escalators y con la disposición de la seguridad del Popular Center, atendieron la compleja situación, ya que la falla del elevador no tenía accesos y el mismo quedó estancado a 40 pies de altura aproximadamente.



No obstante, se logró poner en función un segundo elevador paralelo haciendo posible trasladar a las personas hacia la parte superior del segundo elevador y subirlas al nivel nueve de la estructura, donde hay un acceso libre al área del estacionamiento.



La operación duró casi tres horas y afortunadamente ninguna de las personas requirió asistencia médica.

PONCE – El restaurante Nuevo Big Wong, ubicado en la avenida De Diego en Ponce, fue tiroteado el viernes.

De acuerdo a la Uniformada, Liang Xiaohua, alegó que al llegar a su establecimiento observó que los cristales de dicho negocio presentaban varios impactos de bala.

Al momento, los daños en el establecimiento no fueron estimados.

De la investigación realizada por el agente Echevarría, adscrito al Precinto Ponce Oeste, surge que en horas de la madrugada se informó sobre detonaciones en el lugar.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del viernes, 21 de diciembre fueron los siguientes:



Pega 2 —————- 02

Pega 3 —————- 633

Pega 4 —————- 3917

Loto ——————- 2-6-7-26-32

Revancha ———– 12-13-17-36-39

Multiplicador ——– 3

Powerball (19 de diciembre) ———– 15-29-31-37-43

Powerplay (19 de diciembre) ———– 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Resumen del Estado del Tiempo para Puerto Rico

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN- Cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado prevaleció a través de la región durante horas de la madrugada, con algunos aguaceros pasajeros observados sobre las aguas locales.

Temperaturas mínimas agradables típicas de la temporada se sintieron en el rango de los bajos 60s en áreas más altas, hasta medios 70s a lo largo de las áreas costeras.

Los vientos estuvieron de calmados a leves y variables.

Se pronostica que el patrón de tiempo bueno continúe a través de la región en el día de hoy.

Sin embargo, un aumento rápido en la humedad a niveles bajos inducida por el viento que se mueve a través de la región, favorecerá el desarrollo de aguaceros aislados sobre partes de las islas tarde en la mañana y durante horas de la tarde.

La actividad de lluvia será de corta duración, sin acumulaciones de lluvia significativas para esperarse en ese momento. Se espera un patrón similar el domingo, con un incremento en aguaceros pronosticado durante horas de la tarde.

A través de las aguas regionales, los navegantes deberán ejercer precaución por oleaje entre 3 y 6 pies, con el oleaje más alto sobre las aguas mar afuera expuestas, incluyendo el Pasaje de Mona. El riesgo de corrientes marinas es alto para las playas del norte de Puerto Rico, Culebra y Vieques.