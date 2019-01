Puerto Rico Hoy – Enero 3, 2019

SAN JUAN – El presidente de COPS, Jaime Morales mencionó el jueves, que voluntariamente, el agente Gabriel Hernández Jiménez será trasladado a Capestrano para recibir asistencia mental.

“Él voluntariamente va a ser llevado a Capestrano”, dijo Morales a Telemundo.

“La fiscal hizo su trabajo y el juez determinó no causa”, añadió.

Informes de prensa apuntan el jueves que un juez determinó no causa contra el agente Hernández Jiménez quien mantuvo a un empleado de una cooperativa de Guaynabo como rehén.

Se informó que el juez Elmer Rodríguez, del Tribunal en Bayamón no encontró causa para arresto pues supuestamente, el magistrado rechazó la forma en que la fiscal Michelle Colón presentó la prueba.

Además, se informó que en sala no se pudo identificar al arrestado.

Se supo que la Fiscalía sometería el caso nuevamente en alzada.

Trascendió que la discal Colón presentaría cargos por violación a la Ley de Armas, tres cargos menos grave por amenaza, uno por poner en riesgo la seguridad pública y otro cargo por restricción a la libertad agravada.

Hernández Jiménez, un agente de Tránsito, acudió a la Cooperativa Caribe Federal Credit Union de Guaynabo donde mantuvo como rehén a un empleado de mantenimiento. Supuestamente el agente tenía que ofrecer un mensaje, el cual la Uniformada no ha querido revelar.

El comisionado del Negociado de la Policía Henry Escalera anticipó que, tan pronto se le radicaran los cargos criminales, se iniciaría un proceso de expulsión de la Uniformada.

SAN JUAN – La Policía informó el jueves, que un asesinato se reportó a las 4:56 de la tarde en el estacionamiento del centro Comunal del barrio Tortugo que ubica en la carretera 873 en Caimito.

Según el informe policial, una llamada al precinto de Caimito alertó sobre una persona tirada en el pavimento, y al llegar los agentes localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El occiso no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal de turno se encuentran investigando.

WASHINGTON, D.C.- La comisionada residente Jenniffer González Colón juramentó el jueves, nuevamente como la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la inauguración del Congreso número 116.

La nueva speaker Nancy Pelosi le tomó juramento donde estuvo acompañada por su madre y familiares cercanos.

“En enero 2017 comenzamos un camino lleno de muchos retos, de inmediato trazamos una ruta de oportunidades y comenzamos a cumplir nuestra palabra contigo. Trabajamos con todos los congresistas sin distinción de partido, como resultado de eso Puerto Rico obtuvo la histórica asignación de fondos federales jamás vista, aprobamos medidas que aseguraron el Medicaid para nuestra gente y unimos voluntades para aprobar legislación en beneficio de nuestros veteranos” expresó la comisionada residente en comunicación escrita.

González Colón explicó que formará parte del Congreso con la mayor cantidad de mujeres en la historia. Para este nuevo Congreso 116, González Colón continuará estrechando lazos con todos los congresistas para atender los asuntos de salud, fondos de recuperación y reconstrucción, veteranos e infraestructura, entre otros.

La semana entrante se darán a conocer los comités de los cuales la comisionada residente participará dentro de sus labores del Congreso 116.

SAN JUAN – Por sexto año consecutivo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico presentará la Copa de Campeones, antesala de la temporada de la Liga del Béisbol Superior Doble A.

Esta vez, la sede del evento será el estadio Pedro Montañez de Cayey, hogar de los campeones Totiros.

La Copa, que contará con la presencia de los seis campeones de sección de la pasada temporada 2018, comenzará el 26 de enero y se extenderá hasta el 3 de febrero, con nueve juegos en agenda.

El grupo de equipos participantes es encabezado por los campeones Toritos y los subcampeones Cariduros de Fajardo. También dirán presente los Azucareros de Yabucoa, Titanes de Florida, Arenosos de Camuy y Sultanes de Mayagüez.

El calendario presentará los encuentros Florida vs. Yabucoa y Camuy vs. Mayagüez. Los equipos de Cayey y Fajardo enfrentarán a los ganadores en la segunda ronda. El juego final será el 3 de febrero, a las 3:00 pm. El formato será de eliminación sencilla.

Los Titanes de Florida ganaron la pasada edición de la Copa, al vencer en el juego final a los Samaritanos de San Lorenzo.

SAN JUAN – El representa Juan Oscar Morales reconoció el jueves que en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), existe un cúmulo excesivo de cadáveres, lo que podría conllevar al uso de contenedores para almacenar los mismos.

“Eso viene desde principios de diciembre. Estamos confrontando problemas con la falta de personal”, dijo Morales a CyberNews.

“Entiendo que hubo 3 o 4 forenses al día y eso provocó la acumulación”, añadió.

Explicó que se comunicará de inmediato con la comisionada interina del NCF, Luz Silva para confirmar si en efecto, dicha acumulación requerirá el uso de contenedores.

“Me toma por sorpresa que te estén informando que se van a estar utilizando los vagones para almacenar los cadáveres porque es preocupante ya que nuestros hallazgos en nuestra investigación fue precisamente, que no volviéramos a tener que recurrir al uso de contenedores que no están preparados para eso”, dijo el legislador.

Mencionó que la pasada semana se comunicó con Silva y le explicó sobre la necesidad de personal.

Dijo, además, que ha recibido denuncias de familiares que han esperado varias semanas para que se le entreguen los cadáveres.

Además, confirmó las denuncias del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera quien mencionó que varios familiares no han reclamado a los suyos por lo que en ley, a los diez días de cumplimentar la autopsia, se debe disponer del cuerpo.

“Esto es otra situación que agrava al personal, y es que los familiares los están dejando allí en Ciencias Forenses”, culminó.

CyberNews supo que esta tarde se utilizaría nuevamente los contenedores para almacenar cuerpos pues las neveras del NCF están llenas.

GUAYNABO – La cantidad de casos de influenza que se han registrado durante esta época en la sala de emergencias del Profesional Hospital Guaynabo son del triple de las registradas en la misma temporada el pasado año, dijo el jueves, el doctor Leonardo Valentín Pérez, presidente de esa institución hospitalaria.

“El número de reportes de influenza que tenemos en nuestro hospital nos llevan a pensar que pudiéramos repetir la situación que registró la zona metropolitana en el 2015 cuando vimos que la mayor cantidad de casos de este virus se registraron en el área metro”, advirtió, el galeno, en comunicación escrita.

Además, la cantidad de pacientes con colitis y las condiciones de deshidratación en la que están llegando los ancianos a Professional Hospital Guaynabo hace pensar al también radiólogo intervencional que la población no está muy consciente de que la posibilidad de contagiarse con influenza es real.

“Hemos tenido personas mayores que han llegado con fallo renal como consecuencia de la deshidratación que tienen”, agregó Valentín Pérez.

Sobre los casos de colitis, que es una inflamación en el intestino grueso, añadió que se están viendo en los pacientes que han dado positivo a la influenza.

“Sabemos que los cuadros virales pueden causar síntomas gastrointestinales tanto directa como indirectamente. Uno de los mecanismos descritos es que la influenza puede aumentar las propiedades adhesivas de la bacteria E.coli lo cual luego lleva a los pacientes a presentar síntomas que usualmente vemos con las colitis (dolor abdominal severo y diarreas)”, sostuvo.

“Hacemos un llamado para que las personas recurran a vacunarse. Urgimos a que los padres y tutores de los menores los vacunen antes del inicio escolar. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) registró para la pasada temporada (2017-2018) el número más alto de muertes de niños como consecuencia de la influeza. Al 27 de octubre la Agencia habían registrado 185 muertes para todos los Estados Unidos. Hasta ese momento el record de la temporada era el de 2012-2013 que registró 171 decesos de menores”, recalcó.

“Sabemos que los números de la influenza se multiplican cuando los menores coinciden en las escuelas, colegios y centros de cuido. El mejor regalo que podemos hacerle de cara al Día de Reyes es vacunarlos y minimizar los riesgos de contagio”, insistió.

De igual manera se expresó sobre los adultos quienes deben vacunarse y vacunar a cualquier persona que esté bajo su responsabilidad incluyendo a adultos. “Si usted está a cargo de un adulto o es cuidador regálele a esa persona la seguridad de evitar contagiarse con este virus que anualmente nos roba vidas”, exhortó Valentín Pérez. “Recordemos que las infecciones de pulmonía bacteriana son particularmente mórbidas para los pacientes mayores y estas infecciones pueden aumentar luego del cuadro viral. Esto se conoce en inglés como “post-influenza pneumonia”, concluyó.

SAN JUAN – El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Rafael Batista Cruz dijo el jueves, que el edificio que alberga los estudios de WIPM – TV en Mayagüez llevará el nombre de la periodista Keylla Hernández.

“Como Keylla es de Mayagüez qué bueno sería que llevara el nombre de Keylla Hernández”, dijo el presidente de WIPR en declaraciones a la prensa.

Batista Cruz explicó que así se lo mencionó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La telereportera falleció el 31 de diciembre tras librar una batalla por más de tres años contra el cáncer.

Durante el día, distintas figuras del país acudieron a la Funeraria Puerto Rico Memorial. Los que decidan acudir a mostrar su tributo a Hernández pueden hacerlo hasta las 6 de la tarde. Posteriormente, para la familia, se llevará a cabo una misa en su honor en la misma funeraria.

“Keylla para mí fue una persona especial”, dijo.

PONCE – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que mantiene negociaciones del contrato que mantiene a la planta carbonera Applied Energy Systems (AES) de Guayama para el cumplimiento con la política pública energética de cara a fuentes renovables y el uso de gas natural.

“La contestación es que sí. Se están sosteniendo reuniones, no tan solo con AES, sino con otras, para poder ver cómo encajan en el objetivo de nosotros”, dijo el gobernador en entrevista con WPAB 550.

Mencionó que, en un lapso de 10 años, el 45 por ciento de la generación de energía será de fuentes renovables y el resto, de gas natural.

“De aquí a diez años, nosotros visualizamos que nosotros vamos a tener el 45 o 46 por ciento de fuentes renovables y el resto de gas. Va a estar centrado en esas dos fuentes de energía”, señaló.

Añadió que su plan “es consistente con nuestra aspiración de poder buscar un mecanismo también de poder sacar las cenizas (de carbón) de Puerto Rico”.

“No quiero sonar que estoy aguantando información, pero hay unos procesos que están ocurriendo”, añadió.

A principios de su administración, Rosselló Nevares firmó la Ley 40 que prohibía la disposición en Puerto Rico de los residuos de combustión de carbón, pero ordenaba al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desarrollar un reglamento sobre la disposición de ese material. El mismo fue clasificado como un material no peligroso, contrario a estudios presentados por el Colegio de Médicos Cirujanos, Diálogo Ambiental de Salinas y otros.

SAN JUAN – El cúmulo de cadáveres que incluyen aquellos a los cuales se les ha realizado autopsia, pero los familiares no han ido a recogerlos provocó que se vuelva a utilizar los vagones en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), para almacenarlos, supo CyberNews.

Una fuente conocedora que no autorizado a emitir declaraciones a la prensa, expuso que supuestamente, durante la tarde se comenzará a mover cadáveres nuevamente a vagones, esto, pues las neveras están a capacidad.

Sin embargo, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, dijo que se están enviando cadáveres que no corresponden al Negociado de Ciencias Forenses.

“Tenemos la dificultad de que están enviando cadáveres que no necesitan ir al Instituto”, dijo Pesquera a preguntas de la prensa.

“Hay un montón de factores que inciden (a la acumulación de cuerpos en el NCF)”, añadió.

Detalló que un cadáver que no es reclamado, luego de 10 días de realizar una autopsia, se le envía una carta a los familiares para que recojan el cuerpo, sino, el proceso de cremación de los restos es el proceso inminente a seguir.

En cuanto a la petición de dinero para contratar a patólogos para el NCF, Pesquera contestó que “esto no es un lujo, es una necesidad. Yo sigo insistiendo”.

Pesquera ha hecho constantes reclamos a la Junta de Control Fiscal para que aprueben las partidas presupuestarias para contratar personal para el NCF, pero ha insistido en que no se le ha brindado la aprobación necesaria.

“No tenemos los patólogos. No tengo el dinero para pagarlos”, insistió.

Según fuentes de CyberNews, existen alrededor de 4 patólogos que atienden actualmente casos de diciembre de 2018. Actualmente hay entre 60 a 70 casos en espera y apenas al día se atienden los casos como pueden.

SAN JUAN – La Policía informó sobre un supuesto incidente donde un chofer de Uber agredió a un cliente tras sostener diferencias por el servicio.

La Uniformada detalló en un parte policiaco que los hechos ocurrieron a eso de las 8:48 de la noche del miércoles, en la Calle San Francisco, frente al Restaurante La Lanterna, en San Juan.

Según la información preliminar, el querellante, identificado como Jorge Manuel Santiago Ramírez, vecino de Carolina, alega que un hombre, el cual puede identificar, y quien supuestamente es chofer de UBER, lo agredió con la pierna derecha en el costado izquierdo tras haber tenido una diferencia por el servicio.

La Uniformada detalló que, de acuerdo con la querella, Santiago Ramírez no presentó síntomas de seriedad, pero decidió ir a su médico de cabecera, quien le ordenó una radiografía descubriendo que tiene fractura en cuatro (4) costillas.

Agentes, adscritos al Precinto 166 de San Juan, investigaron preliminarmente la agresión y lo refirieron al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúe la misma.

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el jueves, que convirtió en ley dos proyectos que reducen las multas de AutoExpreso y cambian el proceso de revisión.

“El sistema de AutoExpreso se implementó en pasadas administraciones sin pensar en los conductores ni en su eficiencia. Por ello hemos tomado pasos dirigidos a corregir esas deficiencias y para proteger a nuestros usuarios. Este proceso más transparente y justo en el cobro de multas resultará beneficioso para los conductores que objetan las multas incorrectamente impuestas”, destacó Rosselló Nevares en comunicación escrita.

En primer lugar, anunció que firmó la Ley 220-2018 que reduce de 50 dólares a 15 dólares las multas administrativas por infracción de los peajes y ordenó la cancelación del contrato con la compañía GILA cuyo sistema tenía un sinnúmero de fallas.

Además, el primer ejecutivo explicó que firmó el Proyecto de la Cámara 1723 de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez que establece un procedimiento especial para la revisión de multas por AutoExpreso que será más efectivo, rápido y eficiente.

Mencionó que la nueva ley dispone que, si no se atiende en 60 días una solicitud de un conductor para la revisión de una multa por infracción de AutoExpreso, la misma queda eliminada. Además, la medida reconoce el derecho de los conductores a tener la evidencia que sustenta la alegada multa notificada para poder cuestionarla en el proceso de revisión.

Por otro lado, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 869 de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago y que propone un proceso obligatorio de mediación previo a la ejecución de una hipoteca inversa (reverse mortgage).

El portavoz de la mayoría en el Senado indicó que “ante la cantidad de hipotecas que se estaban ejecutando, fui el autor de la Ley 184-2012 para promover la mediación en ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal. En esta ocasión, extendemos este beneficio a aquellas hipotecas inversas, que son ampliamente usadas por nuestros adultos mayores”. Ríos Santiago añadió que “de esta manera, existirán oportunidades adicionales antes de perder la propiedad por la cual trabajaron una vida. Agradezco al gobernador por haber firmado la medida”.

Rosselló Nevares concluyó al indicar que “la mayoría de las personas que se acogen a hipotecas inversas son adultos mayores. Mi administración tiene una gran responsabilidad y un fiel compromiso de continuar brindando oportunidades que ofrezcan una mejor calidad de vida para estas personas que tanto aportan a nuestra sociedad”.

SAN JUAN – La Policía investiga tres casos de escalamientos en Cupey, Río Piedras y Yabucoa ocurridos en las pasadas horas.

El caso más reciente se reportó a las 5:00 de la madrugada del jueves en el Kiosco La Canoita, ubicado en la carretera PR-901, frente a la cancha Dr. Pedro Albizu Campos en Yabucoa. Un desconocido rompió varios candados del establecimiento y se robó 500 dólares en monedas de 25 centavos y 1,000 dólares en efectivo.

Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúan con la investigación.

Un escalamiento se reportó un escalamiento a la 6:15 de la mañana del miércoles en la urbanización Belisa en la calle Detroit en Cupey, según detallaron las autoridades. José Velazco alegó que un desconocido le ocasionó daños a la alarma de seguridad y a una ventana del lugar y se robó una computadora portátil marca Toshiba valorada en 1,300 dólares y 200 dólares en efectivo.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

Entretanto, las autoridades indicaron que otro escalamiento se reportó a la 1:59 de la tarde del miércoles en la Escuela Villa Capri en Río Piedras.

Según la información preliminar, Marlene Lima que un desconocido entró a la escuela y se apropió de una nevera pequeña, una computadora portátil marca HP, un televisor marca RCA, un proyector Infocus y un DVD. La propiedad fue valorada en 1,125 dólares.

Agentes del CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – El año 2019 inició con buen pie para un vecino de San Juan, quien con una apuesta mínima de 50 centavos ganó más de 55 mil dólares en el Jackpot del Encanto DELUXE en el Casino Metro en el Sheraton Hotel & Convention Center en San Juan.

Según se informó en una comunicación escrita, el hombre fue el primer ganador de estas nuevas tragamonedas inauguradas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) el pasado mes de diciembre. La suma total obtenida fue de 55,691 dólares con 51 centavos.

“Estamos felices en poder otorgar el primer premio del Jackpot del Encanto DELUXE. En el Jackpot del Encanto original el Casino Metro ha tenido seis ganadores, con un total de 158,276 dólares ganados”, expresó Ismael Vega, gerente general del Casino Metro.

Agregó que hay 64 tragamonedas del Jackpot del Encanto DELUXE en los casinos de la isla, de las cuales ocho se encuentran en el Casino Metro. Estas 64 tragamonedas se suman a las 126 del Jackpot del Encanto original. Con el Jackpot del Encanto DELUXE el jugador tiene la oportunidad de optar por un premio de 60 mil dólares con solo una apuesta mínima de 50 centavos. Este jackpot comienza en 40 mil dólares y se tiene que ir en o antes de los 60 mil dólares.

“Estas nuevas tragamonedas ofrecen tecnología más avanzada y proyectan en sus pantallas 4k atractivas imágenes de los puntos de interés de Puerto Rico. Al igual que las máquinas del Jackpot del Encanto, las Deluxe están interconectadas entre sí entre todos los casinos de la isla”, finalizó Vega.

Las tragamonedas del Jackpot del Encanto están disponibles en todos los casinos de Puerto Rico. Para información sobre el listado de casinos, visite www.seepuertorico.com.

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Hacienda (DH), Teresita Fuentes y el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, anunciaron el jueves las fechas de ventas libre del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por el regreso a la escuela para enero de 2019 que será entre el viernes, 4 y el sábado, 5 de enero.

“Según indica la Carta Circular de Rentas Internas 18-10, el segundo periodo libre del pago de IVU en la venta de uniformes y materiales escolares comenzará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 4 de enero de 2019 y concluirá a las 11:59 de la noche del sábado, 5 de enero de 2019”, dijo la funcionaria en una comunicación escrita.

Por su parte, Pierluisi, mencionó que “hemos visto cómo los comercios están cada vez más organizados y mejor preparados. Pero también hemos observado un consumidor más educado y mucho más informado. Esa es nuestra misión. Nuestros agentes estarán visitando los comercios para orientarlos y asegurarnos de que cumplan con no cobrar el IVU a los artículos exentos”.

Fuentes señaló que la Sección 4030.20(c)(1) del Código de Rentas Internas, define el término uniforme escolar como aquel vestuario que está específicamente requerido por la institución educativa para ser utilizado por los estudiantes, el cual no puede tener un uso general o continuo fuera de la escuela para sustituir ropa ordinaria. Además, se considera uniforme escolar aquellas piezas de ropa y calzado que complemente una o más piezas del uniforme, según específicamente requerido por la entidad educativa.

Entretanto, explicó que conforme a la Carta Circular 18-10, los materiales escolares exentos del pago de IVU los días 4 y 5 de enero, son definidos como artículos comúnmente utilizados por un estudiante en un curso de estudio tales como: carpetas, bulto escolar, calculadora, cinta adhesiva, tiza, compás, crayolas, gomas de borrar, cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila, pega adhesivo y adhesivo en barra, además de marcadores, incluyendo los fluorescentes.

Asimismo, se añaden las tarjetas de afiche (“index cards”), cajas para almacenar, loncheras, marcadores, papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción. De igual forma, están exentas las cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares, lápices, bolígrafos, transportadores (“protractors”), reglas, sacapuntas y tijeras.

La titular del DH precisó que igualmente, están contenidos en la venta libre de IVU, medios de almacenaje de computadora (“storage media”), incluyendo discos, discos compactos y memorias (“flash drives”). También están exentos materiales de arte, de música y escolares instructivos como barro y esmaltes, pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite, brochas para trabajo de arte, libretas de dibujo y de bosquejos, acuarelas, instrumentos musicales, mapas y globo terráqueo de referencia.

Recordó la secretaria que los libros impresos están exentos del pago del IVU durante todo el año. El término “libros impresos” se refiere a toda publicación unitaria impresa, no periódica, que se edite de una sola vez o a intervalos, en uno o varios volúmenes.

“Los libros de texto electrónicos (e-books) que sean requeridos en una lista oficial de libros escolares o universitarios, y las libretas de notas, que sean comprados al detal, también están exentos del pago del IVU durante todo el año. Se excluyen publicaciones por medios electrónicos, revistas y periódicos”, explicó Fuentes.

La funcionaria agregó que la venta de uniformes y materiales para el regreso a clases bajo planes a plazo (“lay away”) cualifican para la exención de IVU, en aquellos casos en que el pago final y la entrega de los artículos ocurran los días 4 o 5 de enero. De la misma forma, califican para la exención del IVU los vales o “rain checks”, que permiten comprar un artículo a cierto precio en una fecha futura, si se utilizan durante los días de exención antes indicados para adquirir alguno de los artículos que cualifican.

En el caso de compras por correspondencia, teléfono, correo electrónico o internet, la compra cualificará para la exención de IVU por regreso a clases, cuando el artículo sea pagado y entregado al comprador durante el período de exención antes indicado.

Para más información relacionada a lo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 18-10 y la lista detallada de los artículos exentos del pago del IVU, puede visitar la página de internet del Departamento de Hacienda, www.hacienda.pr.gov sección de Publicaciones o comunicarse al (787) 622-0123, opción 8.





SAN JUAN – El informe divulgado del Monitor de Sequía de Estados Unidos divulgado el jueves refleja que porciones de 10 municipios de la isla aumentaron del nivel de sequía anómala a sequía moderada desde la semana pasada.

De acuerdo con la entidad, un 6.01 por ciento está en sequía moderada. Los municipios que componen ese por ciento son: Morovis, Orocovis, Barranquitas, Aibonito, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío, Naranjito y Corozal.

El informe detalla además, que porciones de estos 10 municipios también enfrentan sequía anómala. La población estimada en áreas de sequía es de 179,660.

Mientras tanto, según el Monitor de Sequía, la cifra de pueblos que se mantienen con condiciones de sequía anómala ahora es de 53, para un 60.72 por ciento.

Éstos son Moca, Aguadilla, Aguada, Rincón, Añasco, Cabo Rojo, San Germán, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Utuado, Ponce, Jayuya, Ciales, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel, Guayama, Arroyo y Patillas.

También están en la lista San Lorenzo, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, Juncos, Canóvanas, Río Grande, Carolina, Trujillo Alto, Gurabo, Caguas, Aguas Buenas, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja y Dorado.

Los demás pueblos en sequía anómala son Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Florida, Barceloneta, Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas e Isabela.

El 39.28 por ciento de la isla no enfrenta condiciones de sequía, según la entidad federal.

El máximo nivel de sequía es sequía excepcional. Accede el informe del Monitor de Sequía aquí: https://bit.ly/2QsI9UH.

AIBONITO – Las autoridades federales asumieron jurisdicción del caso de dos sujetos que fueron detenidos el miércoles en Barranquitas por supuestamente disparar al aire y que se le ocupara un arma en el vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con el parte policiaco, los arrestados fueron identificados como Carlos Zalduondo Díaz de 19 años y residente en Aguas Buenas y Bryan Luna Ocasio de 23 años y residente en Comerío.

Las autoridades detallaron que el miércoles el agente Ramiro Rivera consultó el caso con la fiscal Collazo de la Fiscalía de Aibonito, quien expidió solicitar una orden de registro contra el vehículo ocupado, un Toyota Tercel color verde. La intervención se produjo el 1 de enero, cuando los sujetos fueron arrestados luego que realizaran varios disparos en la carretera PR-156 kilómetro 16.2 en Barranquitas.

Según la Policía, un registro del auto se llevó a cabo como consecuencia de una orden que expidió el juez Rafael Lugo del Tribunal de Aibonito al vehículo ocupado. En el mismo ocuparon una pistola marca Glock modelo 17 calibre nueve milímetros alterada, cuatro cargadores y 46 balas del mencionado calibre.

Las autoridades federales tomaron jurisdicción de este caso, según informó la Policía.

SAN JUAN El agente Gerardo López Vale de la División de Robo del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan distribuyó el jueves imágenes de una mujer que supuestamente ha utilizado una tarjeta de crédito robada.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el sábado 8 de diciembre pasado en la avenida Borinquen, frente a la escuela Ramos Antonini en Barrio Obrero.

López Vale solicita la cooperación y la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de esta persona.

Cualquier ciudadano que tenga información para el esclarecimiento de este caso, favor de comunicarse al 787-793-1234 extensiones 2200, 2201 o al 787-343-2020 en estricta confidencialidad.

MANATÍ – El director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz informó las planta de filtros Pozas de Ciales y Almirante Sur de Vega Baja se encuentran fuera de operación por ajustes operacionales.

“La planta de filtros Pozas confrontó problemas eléctricos internos en la bomba de la represa, mientras que la planta Almirante Sur experimentó toma tapada en la entrada de aguas crudas. Brigadas de la agencia se encuentran en ambas instalaciones cotejando los sistemas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, detalló el funcionario.

Los residentes de los sectores de: Coquí, Pezas, Jaguas, Poza, La Línea, Cerro Gordo, La Cuarta, Fullana y Santa Clara del municipio de Ciales experimentan desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable. Mientras, que del municipio de Vega Baja se ven afectados los sectores: Miranda, La Aldea y Almirante Sur.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez alegó el jueves que la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló de eliminar los municipios de Puerto Rico para imponer el concepto norteamericano de los condados es un engaño para apropiarse de los recaudos que los municipios hacen de la propiedad inmueble.

“Quitarle fondos a los municipios es hacerle daño a las familias puertorriqueñas, de todas las condiciones y de todos los partidos, porque son los alcaldes quienes atienden directamente las necesidades de los ciudadanos”, dijo Ortiz Velázquez en una comunicación escrita.

Argumentó que actualmente son los municipios quienes están llevando la responsabilidad de atender los planes de desarrollo deportivo y cultural de los pueblos.

Como ejemplos mencionó a los peloteros de Grandes Ligas y a estudiantes talentosos quienes se han beneficiado de los servicios que ofrecen los municipios.

El también alcalde de Cayey insistió en que son los municipios quienes han administrado correctamente sus presupuestos, atendiendo sus deudas responsablemente y ahora el gobierno central quiere transferirle su fracaso a los municipios.

Otro ejemplo esgrimido por Ortiz Velázquez es lo relacionado a la reconstrucción de Puerto Rico. “Por encima de las limitaciones de las asignaciones federales de FEMA, por encima de la asfixiante burocracia del gobierno central, han sido los alcaldes y sus equipos de trabajo quienes han estado mano a mano con las organizaciones sin fines de lucro, con las iglesias y voluntarios trabajando en la reconstrucción de Puerto Rico. Hemos escuchado en los medios a alcaldes del propio partido del gobernador Rosselló expresando su frustración por el mal manejo de la reconstrucción. Entonces lo que propone el primer ejecutivo es eliminar lo que está funcionando, para controlar los millonarios recaudos”, sostuvo.

Con relación la reciente creación de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organismo compuesto por miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ortiz Velázquez presentó esta iniciativa como otro ejemplo de cómo los alcaldes están proponiendo soluciones más allá de las limitaciones partidistas.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera aseguró el jueves que los agentes de la Policía no enfrentan un patrón de presiones indebidas y que no percibe desánimo en los uniformados.

Esto, en reacción al incidente ocurrido el miércoles en el que un agente uniformado irrumpió armado en la Cooperativa Caribe Federal Credit Union en Guaynabo.

“¿Cuál es la presión? El policía tiene un juramento, el policía tiene una responsabilidad, el policía tiene un deber… El 90 y pico por ciento de ellos hacen un trabajo por pasión, porque lo quieren, por que están comprometidos. Yo no creo que haya una presión indebida. Hay las presiones que cada cual recibe en su área de trabajo por distintas razones”, dijo Pesquera en una entrevista radial (Radio Isla).

“Por un incidente aislado no se puede dar una proyección y tirar el nazo de que esto son presiones indebidas. La Policía tiene presiones que no tiene más nadie”, agregó al indicar que no percibe ningún desánimo en los agentes y que eso lo tendría que evaluar personal capacitado.

Asimismo, el funcionario sostuvo que la Junta de Control Fiscal (JCF) es la causante de los problemas fiscales de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el agente Gabriel Hernández Jiménez, placa 35070, quien está adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, llegó a la cooperativa y portando un arma de fuego tomó de rehén a un empleado de mantenimiento. Agentes de la Policía, incluyendo unidades especializadas como el SWAT, y negociadores fueron movilizados y lograron que el agente se entregara voluntariamente a las autoridades. En el incidente, nadie resultó lesionado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación y esperan consultar el caso en las próximas horas con un fiscal para la posible radicación de cargos criminales.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera dijo el jueves que el agente que Hernández Jiménez se expone a la expulsión luego que se complete el debido proceso.

“Sobre el incidente lamentable que hubo ayer (miércoles) con el compañero Gabriel Hernández Jiménez, los agentes de la rama investigativa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) están levantando el expediente para radicar los cargos criminales. Cuando haya causa en Regla 6 se pide una suspensión sumaria. Hay un debido proceso que puede llegar hasta la expulsión”, dijo Escalera en entrevista radial (WKAQ).

“Me informaron que él tenía un mensaje… Yo hablé con el supervisor inmediato de él y dice que no había indicios, que la conducta buena. Sucede esto de momento y nos sorprende. Nada. Lamentablemente esto va a tener consecuencias criminales. Él se reincorporaba de enfermedad ese mismo día. Le dieron instrucciones que se comunicara con el cuartel de la Ruta 66 y no se comunicó. Posteriormente ocurre este evento”, relató Escalera.

Indicó que al uniformado le subió la presión y lo tuvieron que llevar al hospital a pesar que rechazó recibir asistencia médica.

SAN JUAN – El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera dijo el jueves que el agente que irrumpió uniformado a eso de las 12:10 del mediodía del miércoles a la Cooperativa Caribbean Federal Credit Union en Guaynabo, se expone a la expulsión luego que se complete el debido proceso.

SAN JUAN – La alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el jueves que pagó en el fin de semana un estipendio especial de 1,300 dólares a 110 médicos residentes, que hacen su especialidad en el Hospital Municipal.

“Continuamos cumpliendo con los beneficios a nuestros empleados. Gracias a estos médicos residentes y a los que precedieron, a la Facultad y a los servicios médicos que hemos logrado coordinar los Centros de Diagnóstico y Tratamiento de San Juan y el Hospital Municipal fue acreditado como un Sistema de Servicios de Salud por la Joint Commission”, aseguró la primera ejecutiva de San Juan en una comunicación escrita.

Indicó que la inversión total alcanzó los 143,000 dólares provenientes de fondos ordinarios.

Agregó que “gracias al trabajo de estos profesionales, el Hospital Municipal de San Juan se ha convertido en una alternativa real de servicio para la ciudadanía con diferentes especialidades para el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos”.

Entretanto, la alcaldesa explicó que el estipendio especial entregó a 110 médicos residentes de las siguientes 11 especialidades: 25 de Pediatría, 23 de Medicina, 13 de Obstetricia y Ginecología, 12 de Medicina Interna, 10 de Transicional, ocho de Hematología Oncología, seis de Endocrinología, cinco de Neumología, cuatro de Ortopedia y uno de Neumología y Cuidado Crítico.

“El Hospital Municipal de San Juan es el único que paga en su totalidad el sueldo de sus médicos residentes. El Gobierno Central paga la totalidad de los salarios de los médicos residentes en todo de Puerto Rico excepto en San Juan Esto significa que el Municipio de San Juan es clave en el entrenamiento de médicos especialistas en Puerto Rico”, dijo la ejecutiva capitalina.

“Seguiremos ampliando los servicios en el Hospital Municipal en los Centros de Diagnóstico en beneficio de nuestros pacientes”, concluyó Cruz Soto.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que condiciones ventosas continuarán con vientos del este alrededor de 15 millas por hora con ráfagas más fuertes.

Una masa de aire más seco se moverá sobre el área hoy y se espera aire aún más seco el viernes. Esto resultará en condiciones del tiempo favorables con cielo mayormente soleado hoy y el viernes.

A través de las aguas regionales, oleaje fluctuará entre cinco a siete pies y vientos del este estarán entre los 15 a 20 nudos. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas continua para la mayoría de las aguas locales. Un riesgo alto de corrientes marinas continuará para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Se observó cielo variablemente nublado a través de Puerto Rico, Vieques y Culebra durante las horas de la noche. Se observaron algunos aguaceros a través de sectores del noreste y norte de Puerto Rico, que dejaron acumulaciones de lluvia mínimas.

Las temperaturas mínimas de la noche estuvieron en los bajos a medios 70 grados a través de áreas bajas y en los bajos a altos 60 grados en áreas mas altas. El viento estuvo mayormente del este de 5 a 10 millas por hora.

PONCE – Las autoridades investigan un escalamiento reportado cerca de las 11:10 de la noche del miércoles en la calle Puerto Viejo del Barrio Playa, en Ponce.

Según el informe de novedades, la perjudicada fue identificada como Lorna Correa.

La Policía detalló que la mujer alegó que un individuo con libre acceso a la residencia, se apropió de 12,500 dólares en efectivo que estaban en una caja de seguridad.

La querella, fue investigada por el agente Alexander Hernández del Grupo de Investigaciones de la Comandancia del Área de Ponce, quien refirió el caso a la División de Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce.

ARECIBO – Una pareja de hermanos gemelos fue enviada a la prisión luego que fueran procesados por supuestamente meterse a robar en la casa de su hermano en hechos ocurridos en Barceloneta en días recientes, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, los imputados son Christian Pérez Rosa y Chris M. Pérez Rosa, de 26 años y residentes de Barceloneta.

Las autoridades detallaron que el agente Héctor Ruiz, bajo la supervisión del sargento Héctor Rivera Santiago, supervisor de la División de Propiedad de Arecibo, en unión al fiscal Israel Chico Moya, de la Fiscalía de Arecibo, radicaron un cargo por apropiación ilegal agravada contra los gemelos. El caso fue presentado ante el juez Francisco Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa y le fijó una fianza global de 6,000 dólares que no prestaron. Ambos fueron ingresados en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar el 17 de enero.

La investigación de la Policía reveló que el 29 de diciembre pasado a eso de las 6:00 de la tarde, Christian logró acceso a la residencia de su hermano Christopher Pérez en el Barrio Llanadas de Barceloneta y se apropió de una computadora HP color azul, valorada en 429 dólares, una computadora portátil HP color negro, valorada en 500 dólares y una “tablet” marca RCA valorada en 75 dólares.

De otra parte, el 1 de enero a eso de las 6:00 de la tarde supuestamente Chris forzó la puerta principal de la residencia de su hermano Christopher y de la habitación se apropió de un televisor plasma marca Panasonic, de 32 pulgadas valorado en 515 dólares.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .



Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 2 de enero de 2019



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 2 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 83

Pega 3 —————- 325

Pega 4 —————- 1732

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 83

Pega 3 —————- 384

Pega 4 —————- 4160

Loto ——————- 13-16-19-33-37-9

Multiplicador —— 2

Revancha ———– 18-32-34-38-39-6

Powerball ———– 08-12-42-46-56-12

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. Puerto Rico Houy no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.