Puerto Rico Hoy – Enero 15, 2019

HUMACAO – Con el propósito de enseñar y educar a nuevos prospectos y bajo la tutela de los luchadores humacaeños, José Estrada (Super Médico Número 1) y Jonathan Ayala (Sebastián Guerra), el jueves 17 de enero de 2019, a las 11 de la mañana, se preparán para la inauguración de la primera escuela para aprender el arte de lucha libre en el este de Puerto Rico, “Humacao Profesional Wrestling Academy”, dentro de las facilidades del Perfect Body Gym, ubicado en la Carretera PR-3 en el barrio Mariana de dicha ciudad.

La academia es apadrinada por la voz de la lucha libre en español, Mr. Atangana, Hugo Savinovich.

“Tuve esta inquietud un tiempo atrás, conversando con mi esposa, viendo las noticias, pensé hacer algo diferente, pues tengo hijos adolescentes y me preocupa ver la alta incidencia criminal y violencia en Puerto Rico. Quiero fomentar un ambiente positivo entre los jóvenes, algo que los ayude a desarrollarse positivamente en este entorno tan difícil para ellos. Poco a poco fui desarrollando la idea y junto con algo que me apasiona, la lucha libre surgió la idea. Tengo muchos deseos de aportar mis conocimientos a todo el que lo necesite, poner un granito de arena en el desarrollo de niños, jóvenes y adultos, además de estar comprometido con la ciudad de Humacao. Con la ayuda de Dios, con mi equipo, compuesto por Luis Ángel Acosta Díaz, Josian Omed Vázquez Díaz y José Estrada, lo vamos a lograr. El lugar tendrá lo último en entrenamientos, desde pesas, hasta cámaras de televisión para el desarrollo óptimo de los nuevos talentos. La inauguración tendrá como invitados especiales al “Rey de la Lucha Libre” Chicky Starr, El León Apollo, “El Boricua Mayor” Savio Vega, “Su Majestad” El Profe, entre otros”, indicó Ayala en comunicación escrita.

Humacao ha tenido grandes luchadores, tales como El Wizard (Tony Montesinos), el árbitro “Pelayito” Vázquez, Ángel Fashion, El Diamante (Julio C. Cruz, Black Boy), la familia Cáceres que incluye al ex WWF-WWE y parte del grupo “Los Boricuas”, José Estrada Jr. (Super Médico Número 3), “Mr. Hardcore” Rico Suave (Julio Domingo Estrada, Super Médico Número 4) y su patriarca y coach de la academia, ex WWF, José Estrada Sr.

José Estrada Sr., luchador retirado, pilar del World Wrestling Council , además de haber participado en promociones en Estados Unidos, especialmente dos períodos separados de tiempo para la World Wide Wrestling Federation / World Wrestling Federation (WWWF, WWF). Primero a finales de la década de 1970 hasta 1984. Desde 1987 hasta 1989 trabajó como Conquistador Dos, como parte de un equipo enmascarado conocido como Los Conquistadores. También trabajó extensamente en Puerto Rico, principalmente para el World Wrestling Council (WWC) o Capitol Sport Promotion, como el enmascarado “Super Médico Número1”.

Sebastián Guerra ha participado en International Wrestling Association (IWA Puerto Rico), WWC y World Wrestling League (Liga Mundial o WWL). También realizó dos “try outs” en WWE.

EL CAPITOLIO – La presidenta del Colegio Cirujanos de Dentistas en Puerto Rico (CCDPR), Elba Díaz Toro, informó el martes, a la Comisión de Salud, que preside el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, que las tarifas de los dentistas que proveen servicios al sistema de salud del Gobierno, no se han revisado durante los pasados 28 años.

“Enfrentamos un reto diario por la retención de nuestros dentistas en Puerto Rico, en donde hemos sufrido la congelación de las tarifas por los pasados 28 años, en circunstancias donde las aseguradoras cierran acceso a las redes a dentistas nuevos, donde las aseguradoras cancelan arbitrariamente los contratos de dentistas y otros proveedores de servicios de salud… Los altos costos operacionales de las oficinas dentales nunca van a la par con las bajas tarifas y la compensación al dentista”, sustentó Díaz Toro en comunicación escrita.

Seguido, Morales Rodríguez preguntó si la Administración de Seguros de Salud (ASES) ha atendido sus denuncias, a lo que la Presidenta del CCDPR, afirmó que sus denuncias se atienden desde mayo del pasado año cuando presentaron datos científicos que validaron sus reclamos.

Las expresiones se dieron en la reanudación del estudio que realiza la Comisión, en torno a la Resolución de la Cámara 524 que investiga la cantidad de personas en Puerto Rico que aún no cuentan con un plan de seguros de salud; evaluar la implantación del nuevo modelo de salud del Gobierno, que comenzó el 1 de noviembre de 2018; y auscultar la posibilidad de permitir a ASES proveer a empleados del sector privado una póliza de plan de salud a través de “Mi Salud” similar a la que disfrutan los empleados públicos según autorizado en la Ley 95.

Por parte de ASES, la directora ejecutiva Ángela Ávila Marrero, aseguró que se encuentra en dialogo con la comunidad de odontólogos y que estima finalizar el análisis de los actuarios el día 31 del corriente mes. “Dependiendo del resultado de este análisis, ASES realizará las gestiones pertinentes las cuales pudieran ser, y no limitarse a, solicitar ajustes al presupuesto ante la Junta de Directores, Junta de Supervisión Fiscal, entre estos”, apuntó.

De igual forma, se atendió el tema de la reducción de la aportación patronal de las corporaciones del Gobierno. Jesús Rodríguez Martínez, en representación de Annette González Pérez, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, expuso que la reducción de la aportación al Plan Médico “pondría en precariedad a los servidores públicos, así como a sus familias”.

Mientras que, Julio Narváez Vélez, presidente de la Hermandad HEO, que representa a la Autoridad de los Puertos, Autoridad de Transporte Marítimo-Isla y COSSEC, solicitó a la Comisión a que “evalué los trabajos de ASES y fiscalice sus decisiones para que así se pueda demostrar que esta implantación, más que traer una economía, provocaría una mayor crisis fiscal y social”.

Con relación a la cantidad de personas que no cuentan con planes médicos en la Isla, Javier Rivera Ríos, comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), confirmó que, “se estima que la cifra de personas sin un plan médico en Puerto Rico asciende a las 400 mil”.

Rivera Ríos argumentó que “se arguye que la mayoría de ellos son profesionales que, a pesar de generar ingresos, el salario no les alcanzar para pagar el costo de la prima de un plan médico privado ni cualifican para la cubierta del Plan de Salud del Gobierno por su salario”.

Al finalizar la vista, el Presidente de la Comisión adelantó que coordinará una reunión sobre el particular con Christian Sobrino Vega, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

EL CAPITOLIO – Un grupo de legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) solicitó el martes, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares apertura en la Cumbre sobre el Crimen que se llevará a cabo el próximo martes, 22 de enero, para que la participación sea amplia y que incluya, además de a todos los sectores políticos, a los gremios que agrupan a las Organizaciones de Policías y servidores públicos de todas las agencias del componente del Departamento de Seguridad Pública.

Mediante una misiva, el representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien es portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, y los representantes, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos, Carlos Bianchi y Aníbal Díaz, expresaron su interés y disposición de colaborar en el proceso para identificar alternativas reales que ayuden a reducir la actividad delictiva y el crimen.

“Somos de la creencia que la lucha contra el crimen es un asunto que nos compete a todos los puertorriqueños y cónsono con ello, le expresamos nuestro deseo de colaborar con usted y su equipo de trabajo. Como parte de un esfuerzo verdadero y genuino, cualquier plan que pretenda reducir la actividad delictiva tiene que incluir un análisis sobre los factores sociales y económicos que mantienen miles de familias condenadas a áreas de pobreza, inequidad y desventaja. Además, debe integrar medidas simultáneas en la prevención, la desigualdad social, el procesamiento criminal y la rehabilitación”, reza la carta.

Asimismo, los legisladores recomendaron al Primer Ejecutivo que los miembros de la Policía, los empleados y demás funcionarios que laboran en el componente del Departamento de Seguridad Pública deben ser escuchados e integrados en cualquier esfuerzo para combatir la criminalidad. De igual manera, solicitaron que los representantes de organizaciones sindicales, laborales y bonafides que representan al componente de seguridad sean invitados a la Cumbre sobre el Crimen.

“Su llamado a unir esfuerzos en una sola dirección debe ser correspondido con el mismo deseo de colaboración, por lo que expresamos nuestra entera disposición de unirnos e integrarnos con el mayor sentido de responsabilidad y deferencia hacia nuestro pueblo. Nuestro interés es adelantar las justas causas y garantizar la seguridad de las familias puertorriqueñas”, manifestaron los legisladores que pertenecen a comisiones legislativas indispensables para la integración a los grupos de trabajo que se crearán sobre este tema, como la Comisión de lo Jurídico, y la Comisión de Gobierno.

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el martes, que pagó un total de 68,508.16 dólares en total a 249 policías municipales.

“Cumpliendo mi compromiso de pagar el 15 de cada mes las horas extras trabajadas el mes anterior, hoy pago 27,418.93 dólares a 136 policías municipales por las horas extra trabajadas en diciembre de 2018. También hoy adelantamos el pago de 41,089.23 dólares a 113 policías, que trabajaron horas extra los meses de enero, febrero y hasta el 15 de marzo del 2018”, destacó la primera ejecutiva de San Juan en declaraciones escritas.

Señaló que “FEMA todavía nos debe 41,089.23 dólares de los meses correspondientes a los meses de enero, febrero y del 1 al 15 de marzo del 2018. Pero debido al buen trabajo de nuestros policías municipales, hemos decidido adelantar ese pago para así poder cumplir con la totalidad del pago correspondiente al 2018. Seguiremos trabajando arduamente para que FEMA le devuelva al municipio todo el dinero que le debe relacionados a las labores de respuesta a los huracanes Irma y María”.

“Nuestros policías municipales cumplen con su trabajo todos los días y cumplieron su trabajo durante la emergencia del paso de los huracanes Irma y María. Merecen que se les pague por sus servicios. Hemos hecho el ajuste correspondiente en nuestras finanzas para adelantarle el pago que aún FEMA nos debe. Cuando ese dinero regrese entrará a las arcas del municipio”, concluyó

UTUADO – La Policía informó el martes, que un menor de 8 años resultó herido de gravedad luego de que una rama de un árbol le cayera en la cabeza en hechos ocurridos en el sector Puente Blanco de Utuado.

Según el parte policial, la información obtenida se recibió querella a través del sistema de emergencias 911 informó del caso médico en el Barrio Arenas de Utuado.

Se informó que el querellante, identificado como Juan Torres Collazo, informó que su hijo fue impactado por una rama cuando se cortaban árboles en una residencia del mencionado lugar.

La Uniformada precisó que el menor fue transportado por familiares en vehículo privado hasta encontrarse con la ambulancia donde los paramédicos Gabriel y Jiménez lo estabilizaron.

Se informó que el menor estaba inconsciente y que sería trasportado hasta el hospital Pavía de Arecibo en condición de cuidado.

EL CAPITOLIO – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, acusó el martes,a a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, de estar prejuiciada con el reglamento propuesto sobre el manejo de cenizas de carbón, por esta emitir su opinión públicamente sin haber concluido el proceso de evaluación en su agencia.

“Los comentarios públicos de la secretaria del DRNA sobre el reglamento de las cenizas, cuando aún no ha finalizado el proceso de evaluación ante su agencia, es un total desacierto. Esto demuestra que Vázquez Rivera esta parcializada sobre este asunto, y no podría emitir un juicio objetivo. Esta debería inhibirse de cualquier decisión sobre el documento, pues ella prejuzgó la licitud del reglamento. Es como si un juez diera una opinión públicamente sobre un caso que está en proceso ante él”, comentó Dalmau Ramírez.

Para el senador del PIP, los argumentos esbozados públicamente por Vázquez Rivera son altamente cuestionables, al contrastarlos con el propio reglamento y con el historial público.

“La secretaria dice que es la primera vez que se están regulando el uso de las cenizas y eso no es correcto. Anteriormente 52 municipios aprobaron ordenanzas municipales prohibiendo el uso de esas cenizas tóxicas en sus terrenos, y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) se opuso a esa legislación municipal. De igual forma, la propia JCA reguló en el 2014 el manejo de esos desechos industriales, con una Resolución que restringió su uso a los vertederos subtítulo D para desperdicios industriales, que incluye cenizas de carbón. El reglamento propuesto ahora, contrario a la opinión de la secretaria, ampliaría los usos permitidos actualmente y podrían ser usadas en cualquier municipio, incluso sin el consentimiento de los alcaldes o alcaldesas”, explicó.

Por último, el líder independentista volvió a hacer un llamado a los presidentes del Senado y la Cámara y al Gobernador, para que tome acción ante el peligro ambiental y de salud que implicaría depositar cenizas en cualquier parte de la isla.

“Radiqué hace más de un año el PS 600 para enmendar la engañosa Ley 40-2017, la cual permitió continuar con el depósito de cenizas en Peñuelas y es utilizada por el DRNA como base para convertir todos los pueblos en vertederos de AES. Si ya la empresa carbonera sacó sobre 160mil toneladas de cenizas fuera de Puerto Rico en el 2018, y se siguen sumando los estudios científicos y médicos que demuestran el efecto negativo de la planta de carbón y sus cenizas en el ambiente y la salud de las personas, ¿qué esperamos para ponerle punto final a esta tragedia humana? En las manos del actual gobierno PNP está prohibir realmente el uso de cenizas en el país, o si actuarán con la misma cobardía del pasado gobierno PPD”, finalizó.



GURABO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares entregó el martes, otras 75 nuevas patrullas al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), las cuales se suman a los 50 vehículos y 35 motoras entregadas en un periodo de tres meses como parte del compromiso de agregar unidades para el patrullaje y la prevención del crimen con herramientas más actualizadas.

“Nuestros oficiales del orden público requieren de herramientas al día para poder cumplir con su función principal de velar por la seguridad de los residentes de la Isla. Estas patrullas y armas de fuego adicionales se suman al equipo que queremos fortalecer para la uniformada”, sostuvo el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

Detalló que, junto con las patrullas, también se mostraron 75 armas marca Sig Sauer modelo P320 calibre 9 milímetros, la cual se espera sea la nueva y moderna arma de reglamento entre los miembros del Negociado.

La adquisición de las armas fue por el mecanismo de trade-in, lo que no implica un impacto fiscal.

Rosselló Nevares añadió que “aún nos queda mucho por hacer en la lucha contra el crimen y la violencia, pero continuamos ampliando nuestro adiestramiento y nuestras herramientas para robustecer los esfuerzos y apoyar a la policía en su labor”.

Los vehículos serán distribuidos a las áreas policiacas de Bayamón y Carolina.

Esta es la tercera entrega de patrullas en un periodo de tres meses, ya que en noviembre de 2018 se entregaron 35 motoras de patrullaje y en diciembre de 2018 se entregaron 50 vehículos. Esto es parte de un proceso de compras de 122 motoras y 211 patrullas que poco a poco se irán distribuyendo a las áreas policiacas.

Por su parte, el secretario del DSP, Héctor Pesquera, manifestó que “esta entrega es de gran aportación para los miembros de la Policía. Anteriormente se asignaron las patrullas a San Juan y en esta ocasión se distribuirán a las áreas policiacas de Bayamón y Carolina”.

Pesquera añadió que “sin duda, es una adquisición de una herramienta moderna para continuar el desarrollo de las estrategias de los planes anticrimen en los lugares donde están más activas las dinámicas para combatir la criminalidad y mantener a nuestras comunidades en bienestar”.

El valor de las 75 patrullas entregadas hoy suma 2 millones, 250 mil dólares originalmente provenientes de una asignación especial del Fondo General.

Los vehículos son similares a los 50 entregados previamente: marca Dodge modelo Charger del año 2019. Igualmente, las patrullas cuentan con una computadora digital de pantalla táctil instalada por el fabricante, lo que permite un uso conveniente al momento del oficial acceder a las bases de datos o preparar un informe en cualquier intervención.

También cuentan con focos externos adicionales en las puertas frontales que permitirán una mejor iluminación en procesos de rastreo o para facilitar el trabajo en zonas con poca o ninguna iluminación. Las patrullas son de ocho cilindros y tienen un motor HEMI con 350 caballos de fuerza, 5.7 litros.

La compra de las unidades cuenta con una garantía bumper to bumper de cinco años o 100,000 millas, cuando en compras de vehículos en el pasado la garantía era por un menor término.

AGUADILLA – La Palma Sombrero, una especia protegida, está siendo destruida en el valle de Playuela en Aguadilla en los predios de los terrenos donde se propone la construcción del desarrollo hotelero Christopher Columbus Landing Resort, según alegaron el martes integrantes del grupo comunitario “Salvemos a Playuela”.

Indicaron que fotos publicadas en las redes sociales del grupo comunitario muestran los daños al hábitat de la Palma Sombrero y varias marcas relacionadas a lo que calificaron como una posible planificación de corte ilegal, sucesos que fueron reportados al cuerpo de vigilantes del DRNA en Aguadilla y quedan registrados bajo la querella Q-AGUT-006-19.

‘‘Las obras de la compañía desarrolladora Caribbean Management Group (CMG) violentan los artículos 236 y 237 del Código Penal de Puerto Rico. CMG ha realizado perturbaciones directas, mutilación con maquinaria pesada, a palmares de la Palma Sombrero. Además ha removido gran cantidad de terreno, colocándolo en las cercanías de las arboledas de Palmas Sombrero y quemándose ‘maliciosamente’ en abril del 2017, enero y septiembre del 2018”,​ agregó el licenciado Omar Saade en una comunicación escrita.

Indicó que inicialmente se acudió al foro administrativo y no se atendieron las querellas debidamente. Luego el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla invocó el principio de jurisdicción concurrente para decir que no les correspondía tomar acción sobre el asunto. La tala de las palmas violenta las condiciones que se impusieron desde la década de los 1990 en la Consulta de Ubicación aprobada por la Junta de Planificación, que exigió proteger las arboledas de Palma Sombrero en Playuela.

Por su parte, Suzette Quirós, integrante del grupo comunitario Salvemos A Playuela, exigió “que se tomen las medidas necesarias para proteger esta valiosa especie, se encuentre el autor de este crimen ambiental y se haga justicia aplicando la Ley 241 del 1999 la cual establece en su Artículo 22 una penalidad y multa de 10,000 dólares por la modificación de ‘hábitat crítico esencial’ sin plan de mitigación aprobado por el DRNA”.

“Es importante que todos y todas las puertorriqueñas se sigan uniendo y solidarizándose con la protección de nuestros recursos naturales. Nuestra isla y sus especies merecen ser respetadas y cuidadas para así garantizar un futuro digno para nuestros niños”,​ dijo.

Miguel Figuerola, integrante de la Liga Ecológica del Noroeste y estudiante graduado del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explicó que esta especie está en declinación continua y quedan solo aproximadamente 2,000 individuos en un área de ocupación estimada menor de 500 kilómetro cuadrados.

Indicó que la palma sombrero, (​Sabal causiarum)​, especie endémica designada en ​Peligro Crítico de Extinción por el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), también ha sido declarada como especie Vulnerable en el Red List de la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (​http://www.iucnredlist.org/details/57356844/0​).

“Imágenes aéreas tomadas por el gobierno federal luego del Huracán María revelan una mortalidad de hasta 35 por ciento de la población afectada por estos actos ilegales en Aguadilla’’​, agregó.

RÍO GRANDE – La Policía informó que cerca de la 1:35 de la madrugada del martes fue hallado el cadáver de un hombre en el Campamento Zarzal en la carretera PR-967 kilómetro 3.0 en Río Grande.

Según el informe policiaco, Héctor González alegó que el cuerpo de Nelson Viera Leduc de 50 años fue encontrado cerca del área médica de dicho campamento.

El cadáver presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo, según indicaron las autoridades.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del Área de Fajardo, investigaron los hechos junto a la fiscal Banessa Marcano, quien ordenó el traslado del cadáver al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para fines de autopsia.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer algún delito llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – Un accidente grave con peatón se reportó a las 8:30 de la mañana del martes en la carretera PR-3, frente al Residencial Monte Hatillo en Río Piedras, informaron las autoridades.

Segun la información preliminar, una mujer se encontraba por la referida vía y fue impactada por un vehículo, cuyo conductor se detuvo en la escena.

Las autoridades indicaron que la infortunada no ha sido identificada. Tampoco se tienen más datos de cómo ocurrió el incidente.

El accidente fue investigado por Policía Municipal de San Juan.



DBARCELONETA – La Policía informó que se reportó un accidente con un vehículo oficial a eso de las 6:30 de la tarde del lunes en la carretera PR-2 kilómetro 57.1 de Barceloneta.

Según informó el sargento, Miguel Román Pérez, supervisor de la División de Patrullas de Carreteras de Vega Baja, la agente Deborah Figueroa Lugo, conducía un Ford Crown Victoria, en dirección a Manatí por el carril izquierdo cuando un perro cruzó la carretera súbitamente y la agente trató de esquivarlo. Entonces perdió el control y chocó un poste de aluminio con la parte lateral trasera izquierda.

Las autoridades detallaron que Figueroa Lugo y el pasajero, el agente Manuel Piña Figueroa, adscritos al Distrito de Camuy, fueron transportados al Hospital Manatí Medical Center en Manatí, donde fueron atendidos por el médico de turno. Su condición es estable.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto al represente José “Che” Pérez Cordero reconocieron a los jóvenes Axel Toro y Diego Rivera de la escuela Dr. Carlos González de Aguada, por ganar la competencia de tecnología del Congreso en el distrito de Puerto Rico con su proyecto “Quiero Almorzar”, que el legislador convirtió en la RCC 348 firmada por el gobernador.

La comisionada recibió en su oficina a los jóvenes ganadores y a la profesora Yamitza Rosa, para junto al representante entregarles los placas de ganadores de Puerto Rico del Congressional App Challenge. También asistió el director de la escuela, Julio Quiñones.

En una comunicación escrita se explicó que la aplicación ganadora se llama “Quiero Almorzar” y propone cambiar el sistema manual de conteo de almuerzo, para que en vez de tener que el maestro de salón hogar llevar un papel al comedor con las peticiones de los estudiantes, pueda enviarlo desde el salón de clases, gracias a esta aplicación desde su teléfono móvil.

Toro cursa el undécimo grado y Rivera el duodécimo grado, pero ambos coinciden en el Club de Tecnología a cargo de la profesora Rosa, quien exhortó a los jóvenes a participar. Los lenguajes de programación que usaron para la creación de la plataforma fueron HTML, CSS y AZURE. La evaluación de las aplicaciones concursantes fue realizada por directivos de Engine-4, espacio de trabajo cooperativo que busca atraer a innovadores empresariales y tecnológicos.

Por su parte, el represente del Distrito 18 de Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez, presentó la RCC 348 para ordenar al Departamento de Educación a crear un plan piloto en diversas regiones del sistema educativo sobre el conteo de los estudiantes que almorzarán en los comedores escolares de cada plantel, similar al programa de plataforma “Quiero Almorzar”.

La Resolución explica que el “programa estriba sobre el conteo de estudiantes que almorzarán en su comedor escolar, migrando del papel a la era tecnológica, provocando un proceso más rápido y ecoamigable”.

El Congressional App Challenge, es una competencia entre estudiantes de escuela intermedia y superior, de instituciones tanto públicas como privadas. La competencia en cada distrito congresional es auspiciada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para promover el interés en las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Los participantes tiene que crear y presentar una aplicación para plataformas digitales.

Los participantes pueden usar cualquier tipo de lenguaje de programación (JavaScript, Ruby entre otros) y cualquier plataforma (celular, computadora, tabletas, web y otros), sin limitaciones en temas o tópicos a trabajar. Deben estar matriculados en escuela intermedia o superior al momento de entregar la aplicación. Los estudiantes se pueden registrar como participante individual o en equipo de no más de cuatro miembros.

La comisionada exhortó a los estudiantes a estar pendiente al próximo año para las nuevas fechas. Las reglas de la competencia pueden encontrarse enhttps://www.congressionalappchallenge.us ; para más información se pueden comunicar con el personal de la oficina de distrito de la comisionada residente al 787 723 6333.

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, (DRD) Adriana Sánchez Parés, condenó el martes los alegados actos violentos por parte de un dirigente en un juego de baloncesto juvenil en el que se vio involucrado un entrenador del Colegio La Luz en Juncos.

“El deporte es fundamental y poderoso; y en nuestras canchas no vamos a tolerar la violencia”, dijo la funcionaria en una comunicación escrita.

Precisó que el acto fue documentado en un video y colgado recientemente en la red social Facebook por lo que el DRD tuvo conocimiento y ejerció su poder regulador.

La titular del DRD explicó que como gestión inicial personal del DRD se personó al colegio, donde trabaja el entrenador Steven Torres, para dialogar sobre los actos y discutir el reglamento del DRD en término a las certificaciones de entrenadores y las consecuencias de no cumplir con los estatutos establecidos por ley. Allí entregaron una carta a la directora del colegio, Olga Hernández, quien recibió la misiva. Sin embargo, ésta no aceptó recibir la carta dirigida a Torres por éste no encontrarse presente al momento de la visita. El personal del DRD informó que próximamente visitarán el colegio para continuar con la orientación de rigor.

“Es lamentable y totalmente inaceptable que en espacios donde se hace deporte, haya violencia. Nuestras canchas deben ser ambientes de superación y en donde se promuevan los valores deportivos. Hemos estado durante meses recalcando a través de las charlas que ofrecemos a padres sobre el buen comportamiento que deben exigir por parte de los entrenadores así como del comportamiento adecuado por parte de los padres. Muchas veces los padres pierden la perspectiva cuando su hijo está en un juego, pero no hay justificación alguna para la violencia”, aseguró la secretaria.

Según explicó, el dirigente en cuestión no aparece en el registro de entrenadores certificados por la agencia como expresa el reglamento. Todo entrenador deportivo que ejerce como tal y no posee la licencia se expone a una multa que fluctúa entre mil a 5 mil dólares.

Asimismo, explicó que el Reglamento Número 7690, supra, es de aplicación a toda persona que interese ejercer como entrenador u oficial deportivo y dispone los criterios, reglas, requisitos y procedimientos por los cuales deben regirse los aspirantes para obtener la licencia de entrenador u oficial deportivo. Dispone además que el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IPDDER) administrará el reglamento y mantendrá un registro de todos los entrenadores y oficiales deportivos licenciados.

Mientras, la Ley Número 6-2011, según enmendada, mejor conocida como “Ley para crear el Registro de Entrenadores, adscrito al DRD”, faculta a la secretaria a expedir una licencia a “toda persona que interese ejercer como un entrenador de cualquier deporte de un equipo deportivo compuesto por menores hasta los 18 años y a mantener un registro de entrenadores deportivos”.

“Sabemos que muchos padres ejercen presión en los entrenadores. Los padres deben entender que muchos de sus hijos no llegarán a ser atletas profesionales o de alto rendimiento, no porque no puedan, sino porque para muchos de ellos esa meta no está trazada. Lo que sí tenemos por sentado es que aprenderán destrezas que les ayudarán de por vida”, aseguró Sánchez Parés.

Exhortó a la comunidad a denunciar actos violentos en entornos deportivos. Recordó que para esto se habilitó un enlace en la página cibernética del DRD, www.drdpuertorico.com, con el nombre de “incidentes”, en la que el público podrá informar de manera anónima y confidencial sobre cualquier incidente que haya representado algún tipo de violencia en cualquier evento deportivo infantil o juvenil. También deben comunicarse al Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación al 787.721.2800 ext. 4230 o a institutopr@drd.pr.gov .

SAN JUAN – Foundation for Puerto Rico (FPR) firmó un acuerdo con el Departamento de Vivienda (DV) para liderar la administración del Programa de Planificación Integral de Resiliencia Comunitaria (WCRP por sus siglas en inglés) y dará comienzo a la primera fase del programa.

“A través de esta iniciativa, Foundation for Puerto Rico, quienes como entidad sin fines de lucro han demostrado gran trayectoria y resultados liderando colaboraciones multisectoriales, estarán a cargo de identificar las necesidades reales de cada comunidad. De esta manera, podremos continuar dando pasos afirmativos para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico”, expresó el secretario del DV, Fernando Gil Enseñat en una comunicación escrita.

Explicó que en alianza multisectorial, la FPR liderará la coordinación del Programa para que comunidades desarrollen planes de resiliencia para prevenir, prepararse y manejar situaciones de emergencia, incluyendo desastres naturales. Además, dijo que a través de los fondos federales Community Development Grant for Disaster Recovery (CDBG-DR por sus siglas en inglés), asignó 37.5 millones de dólares para este Programa.

Detalló que la asignación de fondos es a través del Plan de Acción aprobado por el DV y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés) que pone en marcha actividades y programas dirigidas a la recuperación y que beneficie las comunidades afectadas por los huracanes Irma y María.

Explicó que como parte de la primera fase, FPR está consolidando un grupo de trabajo multisectorial que incluirá organizaciones claves en Puerto Rico de diferentes sectores que cuenten con el conocimiento y la experiencia en los distintos temas de enfoque que cubrirá el programa, específicamente: Vivienda, Salud y Ambiente, Educación, Infraestructura y Desarrollo Económico.

Asimismo, detalló que durante la primera fase se colectará y publicarán para todo Puerto Rico, los datos necesarios para determinar e informar a las comunidades sobre su situación existente y vulnerabilidad en áreas como vivienda, desarrollo económico, educación, infraestructura, medio ambiente y salud. La segunda fase consistirá en la publicación de la notificación de Disponibilidad de Fondos (conocido como NOFA por sus siglas en inglés). Este documento describirá los parámetros de participación para las comunidades y los criterios de selección para recibir fondos para el desarrollo de sus planes.

“Estas alianzas son cruciales para lograr un proceso más comprehensivo e inclusivo, y resultará en planes de mayor calidad y sostenibles. Estamos entusiasmados de continuar fomentando alianzas y llevar a cabo proyectos impulsados por colaboraciones con aliados, incluyendo gobierno, sector privado, tercer sector, comunidades e individuos para el desarrollo económico y social de Puerto Rico”, detalló Annie Mayol, presidenta y COO de FPR.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Nelson Colón Tarrats, mencionó que “hemos visto cómo muchas comunidades, con el apoyo de organizaciones de base comunitaria, pudieron hacerle frente a los estragos que dejó María. Con este proceso de planificación colaborativa, sentaremos las bases para continuar fortaleciendo a las comunidades de manera participativa, posibilitando su autodesarrollo. Confiamos que esta plataforma de colaboración permita un proceso conducente a la acción con agilidad y celeridad”.

Por otro lado, David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación dijo que “hemos dicho presente a participar del grupo de trabajo convocado por Foundation for Puerto Rico para aprovechar este espacio que nos da la oportunidad de proveer nuestra experiencia en este importante proceso de planificación para que las comunidades de Puerto Rico desarrollen planes de resiliencia a largo plazo”.

“Hemos servido y seguiremos encaminados a servir de enlace, especialmente luego del huracán María, para apoyar a las comunidades alrededor de la Isla a que tengan acceso a los datos e información actualizada y confiable para crear sus propios planes contando con el financiamiento y herramientas necesarias que les permitirán prepararse, mitigar riesgos, manejar con agilidad y recuperarse en situaciones de emergencia, incluyendo desastres naturales”, María Jaunarena, vicepresidente ejecutiva de FPR.

Para mas información favor de visitar este enlace.

SAN JUAN – El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que, junto al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (Comité de Acreedores) en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, han presentado una objeción a más de 6 mil millones de dólares de deuda en bonos de Puerto Rico.

Según se informó en una comunicación escrita, la objeción afirma que la Deuda Inválida fue emitida en clara violación a la Constitución de Puerto Rico y debe ser declarada nula y sin efecto.

“La Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores le han pedido a la juez federal que está supervisando el caso de la restructuración de Puerto Rico que declare nula y sin efecto la Deuda Inválida, y a rechazar las reclamaciones de la Deuda Inválida bajo el Título III de PROMESA”, indicó el ente federal.

Detallaron que el 13 de septiembre de 2017, el Comité Especial de la JCF contrató a Kobre & Kim como un equipo investigativo independiente para llevar a cabo una investigación de la deuda de Puerto Rico y su conexión a la presente crisis fiscal. El Comité Especial describió la investigación como “una parte integral de la misión de la Junta para restaurar el balance fiscal y las oportunidades económicas, así como promover el regreso de Puerto Rico a losmercados de capital”. Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20de agosto de 2018, la JCF designó el Comité Especial de Reclamaciones, compuesto por los miembros de la JCF Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, para investigar posibles reclamaciones que surjan del Informe de Kobre & Kim. El Comité Especial de Reclamaciones contrató a Brown Rudnick LLP para asistirle en ese proceso.

“La objeción presentada es la primera acción importante tomada por la JCF como resultado de su concienzuda y exhaustiva investigación”, indicaron.

Asimismo, se informó que la JCF y el Comité de Acreedores identifica más de 6 mil millones de dólares de Deuda Inválida como excediendo el límite constitucional de deuda del Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. La Deuda Inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos por Puerto Rico en el 2012 y 2014.

Separadamente, el Comité de Acreedores también alega que la Deuda Inválida viola el requerimiento de balancear el presupuesto en el Artículo VI, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, porque los dineros procedentes de las emisiones de deuda fueron usados para financiar déficits. El Comité de Acreedores está representado por Paul Hastings LLP como abogados y Zolfo Cooper LLC como consultores financieros.

SAN JUAN – La Universidad de Puerto Rico (UPR) entregó el lunes el estado financiero auditado correspondiente al año fiscal 2017 a la Middle States Commission on Higher Education y al Departamento de Educación federal.

Así lo confirmó el presidente de la institución, Jorge Haddock.

“Según lo prometimos, hemos cumplido con la entrega del estado financiero debidamente auditado. Seguiremos trabajando rápidamente hasta que la acreditación de la Universidad sea renovada para el próximo ciclo. Continuaremos duplicando los esfuerzos y añadiendo los recursos que sean necesarios para cumplir con todos los requisitos de la agencia acreditadora, incluyendo el nuevo informe o llamado show cause que nos han solicitado. Entre las prioridades de la Universidad, la acreditación es la número uno. Confío en que pronto concluiremos el proceso satisfactoriamente”, sostuvo el presidente en una comunicación escrita.

Según se había informado, la acreditación de la UPR había estado en riesgo ante el retraso en la entrega de estos documentos.

El presidente convocó una reunión extraordinaria de la Junta Universitaria para dialogar y aclarar cualquier duda sobre el tema de la acreditación a los representantes estudiantiles y claustrales.

Haddock destacó la importancia del sistema universitario para Puerto Rico.

“Ninguna otra institución ofrece la educación de calidad y excelencia que brinda la Universidad de Puerto Rico. La investigación que realizamos es única y el servicio que proveemos es incomparable. Nuestra institución es el instrumento más importante y eficaz para el desarrollo intelectual, social y económico de nuestros ciudadanos, sector privado y gobierno. La Universidad lleva 115 años creando profesionales que contribuyen al desarrollo de la isla y de diferentes países en el mundo entero. Todos los puertorriqueños deben sentirse orgullosos de contar con la Universidad de Puerto Rico. Nuestra misión es fortalecerla para beneficio de todos nuestros estudiantes y futuras generaciones”, expresó.

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una masa de aire más seco de lo normal promoverá condiciones del tiempo favorables a través de la región para el día de hoy.

Algunos aguaceros locales e inducidos por los efectos locales se pudieran desarrollar a través del oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. De desarrollarse algún aguacero, serán de corta duración y sólo dejarán acumulaciones menores.

Se espera que un aumento en la humedad en los niveles bajos resulte en un aumento de aguaceros a través de la región para el miércoles y jueves. Las temperaturas máximas para el día se esperan que estén entre los bajos a medios 80 grados a través de localidades costeras hasta los medios 70 a alrededor de los 80 grados a través de las áreas más altas.



Se esperan condiciones marítimas mayormente tranquilas con oleaje que estará entre los dos a cuatro pies y vientos entre cinco a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Cielo parcialmente nublado prevaleció a través de Puerto Rico durante horas de la madrugada. Aguaceros dispersos fueron detectados por el radar Doppler que se movieron desde las aguas del Atlántico y afectaron porciones del norte y este de Puerto Rico. Sin embargo, las acumulaciones de lluvia permanecieron leves.

Las temperaturas mínimas en la madrugada estuvieron en el rango de los medios 70 grados a través de localidades costeras hasta los bajos a medios 60 grados a través de las áreas más altas. Los vientos estuvieron leves y variables.

MANATÍ – El director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz informó que la planta de filtros Morovis Sur se encuentra fuera de operación por avería mecánica y la planta de filtros Almirante Sur de Vega Baja por ajustes operacionales.

“Brigadas de la AAA trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó el funcionario.

Rivera Ortiz explicó que se espera que los trabajos sean completados en ambas instalaciones a partir de mañana martes, 15 de enero.

Los residentes sectores del municipio de Morovis que experimentan bajas presiones e interrupción del servicio de agua potable son: Unibón, Morovis Sur, Jobos, Cuchillas, Barahona, Río Grande, Pimiento, Palmas del Sur y La Línea. Mientras, que los sectores afectados del municipio de Vega Baja son: Almirante Sur, El Parque y La Aldea.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com. También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

MOCA – Un accidente de auto de carácter grave se reportó a las 4:20 de la tarde del lunes en la carretera PR-110 kilómetro 5.0 del Barrio Marías en Moca.

Según el parte policiaco, David Cortés Acevedo de 52 años y residente de Aguada viajaba en un Toyota Tercel de 1997 en aparente exceso de velocidad, por lo que perdió el control una verja de cemento al lado izquierdo de la vía.

Las autoridades detallaron que el vehículo se volcó y le ocasionó daños a un contador de agua y a una valla de seguridad. Cortés Acevedo sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado por paramédicos al Hospital San Carlos de Moca, donde la doctora Johadys Bosques le diagnosticó múltiples traumas. Luego fue referido al Centro Médico de Río Piedras, en condición de cuidado.

Las autoridades precisaron que Cortés Acevedo no tiene licencia de conducir vigente y que el auto tiene el marbete vencido.

El agente Jorge Méndez, adscrito al Negociado de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, en unión a la fiscal Zulirma Méndez, se hicieron cargo de la investigación, quien ordenó la toma de fotos y medidas de la escena, así como la ocupación del vehículo para fines periciales. Además, se ordenó realizarle la prueba de alcohol correspondiente a Cortés Acevedo.

JUANA DÍAZ – Las autoridades informaron que a eso de las 3:39 de la tarde del lunes fue reportado el hallazgo de un hombre que pereció en un incidente ocurrido en la calle 7 del barrio Singapur de Juana Díaz.

Según la información preliminar, una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre una persona que se cayó de un árbol. Paramédicos de Emergencias Médicas Estatal, se personaron al lugar y transportaron al Hospital San Cristóbal en Ponce, a Francisco Cruz Pérez de 55 años, ya que este había sufrido una caída de un árbol, aproximadamente 15 pies de altura.

Cruz Pérez, fue atendido por la doctora Reyes, quien posteriormente certificó el fallecimiento, según indicaron las autoridades.

Al lugar, se personó el agente Francisco Meléndez de la División de Homicidios, quien dio conocimiento al fiscal Ernesto Quesada, quien a su vez, expidió boleta.

El policía municipal Rodríguez de Juana Díaz, realizó la investigación de este caso.

PONCE – La Policía informó que a eso de las 5:20 de la tarde del lunes fue informado el fallecimiento de un infante de un año y seis meses, hechos reportados en Sala de Emergencias Pediátrica del Hospital Dr. Pila, en Ponce.

La información preliminar apunta que una llamada al Centro de Mando alertó de la llegada del menor al mencionada hospital, quien fue atendido por la doctora Sepúlveda, quien certificó que el infante llegó sin signos vitales.

Agentes adscritos al Precinto Ponce Este, llegaron al lugar e indicaron que Kevin Cosme alegó que estaba durmiendo con su hijastro, identificado por la Policía como Jatzel O. De Jesús, en el apartamento en el residencial Arístides de Chavier en Ponce y al despertar se percató que el infante no respondía. Éstos fueron transportado por varios ciudadanos al hospital.

La Policía detalló que el bebé no presentaba signos de maltrato visible. No obstante, las autoridades detallaron que el caso fue referido al Departamento de la Familia (DF), y que la trabajadora social Noemí Ramos, asignó número de referido.

La investigación, está a cargo del agente Francisco Meléndez de la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal Alexandra Aulet, quien expidió boleta y el traslado del cuerpo, al Negociado de Ciencias Forenses (NCF), en espera de determinación de autopsia.

La recopilación de evidencias y fotos, fue realizada por el agente Eliezer Almodóvar de la Unidad de Servicios Técnicos Ponce.

Estable hombre baleado en residencial de Mayagüez



MAYAGÜEZ – Un hombre fue herido de bala a eso de las 9:00 de la noche del lunes en la entrada del residencial público Candelaria en Mayagüez, informaron las autoridades.

El herido fue identificado como Michael Díaz Derieux de 32 años y residente del barrio Dulces Labios en Mayagüez, según detalla el informe policiaco.

Según las autoridades, el perjudicado alegó que caminaba por la acera ubicada en la entrada del mencionado residencial, cuando escuchó una detonación y luego se percató que estaba herido en el pie izquierdo. Éste fue transportado por un familiar al Hospital San Antonio, donde fue atendido por el doctor Estrada, quien diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el dedo gordo del pie izquierdo. Su condición es estable.

Al lugar se personó el agente Acosta del distrito policíaco de Mayagüez, quien investigó la querella inicialmente y le dio conocimiento al agente Dixon Rodríguez de la División de Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quien se hizo cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .