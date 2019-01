Puerto Rico Hoy – Enero 16, 2018

CATAÑO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares advirtió el miércoles, a los que pretendan utilizar marihuana de manera recreativa durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, serán intervenidos por los agentes estatales y federales de ser sorprendidos.

“Nosotros somos una jurisdicción de ley y orden. Y aquí, los agentes del orden público estatales y federales, van a estar siguiendo la ley”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Aunque la alcaldesa haya dicho esto, las entidades federales y estatales van a seguir nuestro estado de derecho”, añadió el mandatario.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto sostuvo esta semana que la Policía Municipal de San Juan no intervendría con personas que posean una onza o menos de marihuana.

Por su parte, el alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo aseguró que durante la celebración de las fiestas en su municipio, no permitirá el uso de marihuana.

“Respeto a Carmen Yulín, sus decisiones, pero en Cataño vamos a seguir las leyes federales y estatales y no vamos a permitir ni una onza ni nada”, dijo el alcalde.

“No solo pensemos en los adultos que les gusta la marihuana recreacional, sino en los niños, si me meto a San Juan y alguien está fumando, no quiero que reciba ese humo, ni nada por el estilo”, señaló el alcalde.

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó el miércoles, al director ejecutivo de la Autoridad de Transportación Marítima (ATM), Juan Maldonado De Jesús, que retracte la decisión de trasladar la embarcación Big Cat Express que brindan servicio a la isla municipio de Culebra, para San Juan con el propósito de movilizar personas en las actividades de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Entiendo que esta no fue la mejor decisión que se pudo tomar. Los residentes de la Isla Municipio de Culebra merecen contar con un servicio óptimo todo el tiempo. Si se avería una embarcación, como ha sucedido en el pasado, entonces se quedan sin la transportación y eso no es la idea. Se tiene que tener siempre dos embarcaciones, preferiblemente, una de carga y otra de pasajeros, pero siempre dos disponibles para llenar las necesidades de los residentes de Culebra, menos de eso no es aceptable”, expresó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Hago un llamado al Director Ejecutivo de la ATM a que retracte la orden de enviar una lancha al Viejo San Juan. No podemos permitir que los residentes de Vieques y Culebra sufran más percances con la transportación marítima”, añadió.

Los comentarios de Méndez Núñez surgen luego de que la ATM diera a conocer que movió el catamarán de pasajeros, Big Cat Express, con capacidad para más de 350 personas, de su base de operaciones en el muelle número dos de Ceiba, al Viejo San Juan para servir de taxi en las antes mencionadas fiestas que comienza en la noche de hoy.

“Toda decisión que se tome sobre la transportación marítima debe ser avisada con suficientemente tiempo y se debe discutir con todos los sectores, como se hizo con el proceso de cambiar la ruta de Fajardo de Ceiba”, finalizó diciendo el presidente cameral.

SAN JUAN – La Policía investiga varios casos de robo ocurridos en las pasadas horas.

Cerca de las 8:14 de la mañana del martes se reportó un escalamiento en el agrocentro El Sol, que ubica en la carretera PR-861 kilómetro 6.4 en Toa Alta. Sixta Villalona alegó que el ladrón forzó una de las ventanas del lugar y se apropió de una caja registradora con 220 dólares efectivo, envases y orinales; cabeceras para caballos, cabestros y paquetes de herraduras valorados en 542 dólares aproximadamente.

Entretanto, cerca de las 6:15 de la mañana del miércoles fue reportado un robo en el Burger King, ubicado en el Centro Comercial Plaza Juana Díaz. Al lugar se personaron agentes adscritos al Distrito de Juana Díaz, quienes indicaron que Félix Figueroa alegó que un individuo llegó hasta el lugar y saltó el mostrador hacia donde se encontraba el empleado. Mediante amenaza e intimidación, el ladrón despojó al empleado de dinero en efectivo producto de las ventas.

El individuo, se marchó del lugar a pie. En este incidente, el querellante resultó ileso.

Por otro lado, a eso de las 7:47 de la mañana del martes se reportó un robo en la Calle Orquídea de la urbanización Loíza Valley en Canóvanas.

La víctima alegó que estaba junto a su familia y que dos individuos se bajaron de un Hyundai color blanco y mediante amenaza con un arma larga, los despojaron de carteras, celulares y 100 dólares en efectivo. Nadie resultó herido en el asalto.

Por otra parte, un escalamiento se reportó cerca de las 9:30 de la mañana del martes en la iglesia Voz de Transformación, ubicada en la calle Cruz Ortiz Stella, esquina con la calle Turquesa de la zona urbana de Humacao. Un desconocido forzó una ventana del área de la cocina y se apropió de comestibles, utensilios de cocina y varias piezas de ropa.

La propiedad hurtada fue valorada en 900 dólares en total.

Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la investigación.

Asimismo, en horas de la tarde del miércoles fue reportada una apropiación ilegal en hechos ocurridos en el área del gravero, ubicado en la Avenida Las Brisas del Barrio El Tuque en Ponce.

El parte policiaco señala que Luis Salgado alegó que el 10 de enero pasado desconocidos rompieron el candado de dos vagones y se apropiaron de seis rollos de manga hidráulica, máquinas de cortar y herramientas. Además, forzaron puerta del vehículo Ford F 750 y se apropiaron de una máquina de cortar, máquina de soldar, dos pulidoras, dos tanques de acetileno y oxígeno y herramientas de equipo pesado.

El valor de la propiedad, fue estimada por el querellante en 35 mil dólares.

Mientras, cerca de las 7:00 de la noche del miércoles fue reportado un robo frente al establecimiento de comida Mr. Wu, ubicado en la calle Comercio, en Juana Díaz.

Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, Marjorie Santiago alegó que un individuo utilizando un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación la despojó de 350 dólares en efectivo. En este incidente, la querellante resultó ilesa.

Las autoridades continúan investigando cada uno de estos casos. Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre algún delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

CAROLINA – La Policía informó que a eso de las 2:30 de la madrugada del miércoles se reportó un robo de auto en la calle 19, intersección con la avenida A en Metrópolis, Carolina.

De acuerdo con el parte policiaco, la perjudicada alegó que se encontraba en dicha intersección en un Toyota Yaris, color plateado, cuatro puertas de 2018, con tablilla JBB-409, cuando un individuo llegó a pies con un arma de fuego y mediante amenaza le dijo que se bajara del auto.

Las autoridades indicaron que el acompañante de la perjudicada trató de coger la cartera y fue amenazado por parte del asaltante, por lo que se bajaron del auto. Entonces el asaltante abordó el auto y se marchó en dirección hacia Trujillo Alto. Nadie resultó herido en el incidente.

El sujeto fue descrito como de tez blanca, cinco pies y dos pulgadas de estatura aproximadamente, vestido con ropa oscura y estaba enmascarado.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuarán con la investigación.

BAYAMÓN – Las autoridades investigan un caso de robo ocurrido a eso de las 8:15 de la noche del lunes en en el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.

Según la información preliminar, la querellante alegó que un sujeto con el rostro tapado vestido de negro y con una gorra, se le abalanzó encima a la querellante.

En estos hechos se alega, que el sujeto, utilizando la fuerza, cometió actos lascivos y apropió de 1,100 dólares en efectivo.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan el caso.

PONCE – Las autoridades informaron que a eso de las 6:51 de la mañana del miércoles fue reportado un hurto de un vehículo de motor en el área del taller de la División de Vehículos Hurtados del Área de Ponce.

Según informó el sargento Hiram Rivera, adscrito a la División antes mencionada, un desconocido se hurtó una Dodge Ram 1500 color blanco. Al momento, se desconoce tablilla del mismo.

Las autoridades detallaron que el vehículo había sido ocupado el martes para investigación por violación a la Ley 8, ya que poseía una tablilla que no le pertenecía.

La querella, fue investigada por el teniente Nelson Benavent, adscrito al Precinto Ponce Oeste, quien refirió a la División de Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce.

SAN JUAN – La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez informó el miércoles que el juez del Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos, Francisco Besosa, condenó a dos sujetos a 23 años de prisión por robo de autos y por disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia.

La funcionaria indicó en una comunicación escrita que los convictos son Miguel Ángel Martínez Ramos y Michael Rosa Rodríguez.

Detalló que el 25 de abril de 2018, los sujetos fueron acusados ​​de robo de auto; usar, portar y descargar un arma de fuego durante un crimen de violencia; posesión de una ametralladora en relación con un delito de violencia; y posesión ilegal de una ametralladora.

“La evidencia reveló que el 14 de abril de 2018, los acusados ​​robaron el vehículo de la víctima y Rosa Rodríguez disparó a la víctima dos veces, una en el cuello y otra en la espalda. El tercer disparo no la alcanzó. La víctima, una maestra de escuela, se arrastró a la calle y pudo avisar a alguien en un vehículo que, quien accedió a ayudarla y la llevó a la sala de emergencias, donde tuvo que recibir una cirugía de emergencia”, relató Rodríguez.

Indicó que el 10 de octubre de 2018, ambos acusados ​​se declararon culpables de los cargos uno y dos de la acusación. El procesamiento penal fue manejado por el fiscal federal adjunto Daynelle Alvarez y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) investigó el caso.

HUMACAO – El alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse se reunió el martes con el Comandante de área de la Policía Estatal, el Coronel Miguel De Jesús, para exigir mayor atención a Humacao y área este.

Dicho encuentro se realizó en las oficinas municipales, en las facilidades del Humacao Arena.

“Tan reciente como el lunes hubo un acto de vandalismo en la Plaza de Recreo Luis Muñoz Rivera, donde el proyecto de revitalización y restauración de áreas del Casco Urbano fue vandalizado y se hurtaron los focos. Dado el caso de los delitos que están ocurriendo en los alrededores de Humacao y pueblos cercanos, hay una gran preocupación de que ocurra lo mismo en el municipio”, expresó Trujillo Panisse en una comunicación escrita.

Agregó que “acordamos tener una comunicación más estrecha y que ambos cuerpos trabajen un plan de vigilancia en diferentes sectores, para una mayor efectividad en el manejo de seguridad en la Ciudad”.

Se informó que el Coronel Miguel De Jesús discutió las estadísticas que cerraron el 31 de diciembre de 2018, parte de ellas como la baja en delitos Tipo 1 con un 57 por ciento menos y en lo que va del mes de enero, con un 27 por ciento menos delitos.

CANÓVANAS – La Policía informó que el cadáver de un hombre fue encontrado, en el interior de un auto a las 7:11 de la noche del martes en la carretera PR-188, sector Los Tubos en Canóvanas, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Según la información preliminar, una llamada recibida al Distrito de Canóvanas alertó sobre un vehículo sospechoso y al llegar la Policía localizaron el cadáver en un Toyota corolla de 2018.

El infortunado fue identificado como Edwin Cotto Ortiz de 29 años y residente en el mencionado municipio. Éste fue identificado por su padre.

Mientras, la Uniformada indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La agente María Rodríguez del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Tamara Martínez, investigan los hechos.

GUAYNABO – Los Mets de Guaynabo y los Múcaros de Aguada dividieron honores en el inicio de la serie final del torneo de softbol superior el pasado domingo 13 de enero en el estadio Evelio Rivera del barrio Camarones cuando los Mets se llevaron la victoria en el primer partido 9-4 pero fueron dejados en el terreno de juego en el segundo choque con pizarra de 8-7.

La serie, a un máximo de cinco desafíos, continúa el domingo 20 en el parque del barrio Guanábano en Aguada desde las 11:00 de la mañana. De ser necesario un quinto y decisivo partido se celebrará el domingo 27 en el estadio Evelio Rivera.

Guaynabo, que busca su cuarto campeonato de forma consecutiva, dominó a primera hora 9-4 con gran labor monticular de su as David Rivera con juego salvado para Israel Santiago. Perdió el derecho Marcelino ‘Papo’ Román.

Los Mets pegaron ocho indiscutibles jugando sin pifias a la defensiva dejando nueve corredores en posición de anotar mientras que los Múcaros dispararon siete imparables pero pecaron dos veces quedándose nueve corredores en circulación.

Emmanuel Colón fue el mejor a la ofensiva por Guaynabo bateando de 3-2 incluyendo un vuelacercas impulsor de dos carreras.

A segunda hora, Aguada vino de atrás y dejó en el terreno a los Mets rayando dos veces contra David Rivera, quien vino a relevar en el séptimo episodio buscando proteger la ventaja de 7-6 que consiguieron al pisar el plato en la parte alta del último episodio cuando Juan Carlos

Martínez conectó hit contra el lanzador Josué Nieves y anotó por imparable de Melwin Cintrón. Pero los Múcaros reaccionaron en su parte ofensiva cuando Kevin Ramos recibió cuatro bolas malas por parte de Rivera y Eduardo Núñez azotó hit que llevó a Ramos a la antesala.

Michael Ramos conectó sencillo empujando la carrera del empate llegando Núñez a la tercera base, anotando más tarde cuando Gabriel Martínez bateó por la intermedia y su custodio no pudo tocar a Michael Ramos.

Ganó el partido Josué Nieves, quien cubrió toda la ruta, perdiendo David Rivera.

CAROLINA – Agentes adscritos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, buscan a un hombre que supuestamente cometió un robo con una jeringuilla el pasado Día de Año Nuevo en el Burger King del Food Court, ubicado en la carretera PR-3, intersección con la Avenida Roberto Clemente en Carolina.

El informe policiaco detalla que el sujeto amenazó a los empleados con una jeringuilla en su mano derecha y se apropió de 253 dólares.

La Policía indicó además que el sujeto es sospechoso de otros robos en el área. Éste fue descrito como trigueño, de 40 años aproximadamente, cinco pies con seis pulgadas de estatura, pelo negro y ojos marrón.

Un video está disponible en: https://youtu.be/PYAgMjTQn5Y .

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude a dar con el paradero de este individuo favor de llamar al 787-768-7810 o al (787) 343-2020. También pueden brindar información través de la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA, por Twitter en @PRPDNoticia o Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – Un cuadrangular con dos abordo en la undécima entrada, llevó a los Indios de Mayagüez a la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce con marcador 4-1, en la continuación del round robin, celebrada en el estadio Hiram Bithorn de la capital.

En la apertura de la entrada de la número 11, sencillos consecutivos de Christian Sojo y Jesmuel Valentín acentuaron la amenaza indígena.

Rápidamente, el dirigente de los Cangrejeros, Ramón Vázquez subió a la lomita para hablar con el lanzador Fernando Cruz, dándole un voto de confianza.

Pero, Ramos se encargó de poner a gozar a la fanaticada mayagüezana que se dio cita al conectar el bambinazo de la delantera y posteriormente el de la victoria.

En la novena entrada la tribu trajo al líder cerrador del torneo, Joshua Torres para apuntarse su quinto salvamento de la postemporada.

Con la victoria, los Indios mejoran su marca a 7-2 y aseguran el primer lugar del “todos contra todos” al colocarse tres juegos sobre los santurcinos que poseen récord de 4-5.

Mayagüez abrió el pizarrón en la segunda entrada con jonrón de David Vidal al bosque izquierdo para la primera carrera del partido.

En la entrada de la suerte, Santurce ripostó con dobletes de Reymond Fuentes y Jonathan Rodríguez, para igualar las hostilidades.

Alex Claudio se apuntó la victoria al lanzar una entrada, mientras, Cruz cargó con el revés al trabajar por espacio de dos episodios y dar paso a tres carreras.

Al finalizar el encuentro el dirigente mayagüezano, Stephen Morales dijo sentirse contento y complacido con la actuación de sus jugadores en esta segunda etapa de torneo.

“Bien contento porque poco a poco se han cumplido las expectativas. Eso son las señales de un buen equipo, donde logra su objetivo y donde cada noche hay un héroe distinto en momentos claves. Estoy bien complacido con lo que los muchachos están haciendo en el terreno”, dijo Morales.

“Estamos trabajando para cerrar el round robin como hicimos en la regular, fuerte y saludables. Hoy clasificamos y aseguramos el primer lugar del round robin, donde nos da ventaja local y primera selección. Ahora nos toca enfocarnos en estos últimos partidos, para comenzar con el pie derecho la última etapa, rumbo al campeonato número 19 para Mayagüez”, concluyó.

El miércoles, la tribu se enfrenta a los Gigantes de Carolina en el estadio de la municipal de San Juan, a las 7:10 de la noche.

PONCE – Los Leones de Ponce anunciaron el martes la contratación de Weyinmi Rose, de cara a la participación del equipo en la edición 2019 de la Liga de las Américas.

El canastero jamaiquino vestirá los colores de la Ciudad Señorial por tercera ocasión en su carrera, cuando el Auditorio Juan “Pachín” Vicens sea la sede del cuadrangular del Grupo D, del 8 al 10 de febrero.

“Como hemos dicho en todo momento, al tener poco tiempo de preparación, es clave contar con jugadores que se conozcan. Rose jugó la Liga de las Américas en 2014 e hizo un gran papel. También ha jugado con (Adrian) Uter en la selección de Jamaica”, expresó en una comunicación escrita el gerente general del equipo, Gabriel Ortiz.

Rose promedió 16.3 puntos, 4.3 asistencias y 1.7 rebotes en tres partidos con los Leones, durante la primera aparición del equipo en el torneo continental, en 2014. Ese mismo año jugó con el conjunto en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Nos va a dar mucha profundidad en el perímetro, es multiposicional, ganador y un gran compañero. Weyinmi tiene mucho poder para crear su tiro y también para sus compañeros. Nos va a ayudar en cantidad, especialmente porque nos da ofensiva diferente a la de Vassallo cuando cubra su posición”, afirmó el asistente de la dirección técnica, Xavier Aponte.

La escuadra sureña recibirá en el cuadrangular de febrero a los bicampeones del torneo en 2016 y 2017, Guaros de Lara; los campeones de la liga panameña, Universitarios de Panamá; y los campeones del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Capitanes de Arecibo.

Asimismo, la gerencia informó que el delantero Derek Reese arribó en horas de la tarde a Puerto Rico para integrarse a las prácticas que dirige el técnico ponceño,

Wilhelmus Caanen. El joven canastero ha participado en las últimas dos ediciones de la Liga de las Américas con los Leones.

Para el venidero torneo, la gerencia ponceña ha confirmado la participación de Ángel Daniel Vassallo, Victor Liz, Carlos Arroyo, Adrian Uter, Nick Minnerath, Cliff Durán, Alvin Cruz, Weyinmi Rose y Derek Reese.

Los Leones informaron, además, que continúan trabajando la reserva de abonos para la Liga de las Américas y el BSN desde las oficinas de CIRACET, de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Los fanáticos pueden llamar al (787) 692-2023 o escribir a info@leonesponcebsn.com.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que se espera un aumento leve en la humedad en los niveles bajos a través de la región hoy, que será suficiente para contribuir al desarrollo de aguaceros temprano en la mañana y en la tarde sobre partes de las islas.

La mayor parte de la actividad de aguaceros en la tarde debe mantenerse sobre el interior y oeste a noroeste de Puerto Rico. Periodos de lluvias de moderadas a fuertes localmente serán posibles y algunos pudieran causar acumulación de agua en carreteras y en áreas de drenaje pobre.

Sin embargo, no se anticipa precipitación significativa amplia durante los próximos días. En general, las condiciones atmosféricas deben prevalecer tranquilas cada dia con solo desarrollo de aguaceros temprano en la mañana y en la tarde en áreas aisladas.



Se espera que las condiciones marítimas permanezcan tranquilas hoy con oleaje entre uno y cuatro pies y vientos del este entre cinco y 15 nudos. Se pronostica que una marejada del norte llegará y se extenderá a través de las aguas del Atlántico más tarde esta noche.

Esto aumentará levemente el oleaje del Atlántico local, al igual que creará riesgo de moderado a alto de corrientes marinas a lo largo de algunas de las playas del norte de Puerto Rico hoy.

El cielo se tornó mayormente despejado sobre Puerto Rico, mientras que sobre el resto de las islas y las aguas costeras se tornó parcialmente nublado, ya que nubes en los niveles bajos y varios aguaceros se movieron a través del área.

Temprano en la mañana, las temperaturas estuvieron en los bajos 60 a bajos 70 grados a lo largo de las áreas costeras y en los bajos a medios 60 grados en las áreas más elevadas y los valles. Los vientos estuvieron en calma hasta leves y variables.

Por Mc Nelly Torres | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – Johnny Santana se mudó a Puerto Rico a principios de la década del 90 en busca de mejores oportunidades de las que tenía en su nativo Higüey, en República Dominicana.

Trabajó en construcción, como cocinero y haciendo entregas de vegetales a restaurantes, durante 20 años. También encontró el amor – se casó dos veces – y comenzó a trabajar en su estatus migratorio desde que se casó con su primera esposa.

CAGUAS – Agentes del Negociado de la Policía diligenció varias órdenes de arresto relacionadas a una organización que se dedicaba a cometer escalamientos para apropiarse de dinero proveniente de máquinas de cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés).

La información la dieron a conocer la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo.

Según informaron, el 19 de diciembre pasado, la fiscal Brenda Rosado Aponte de la División de Delitos Económicos y el fiscal Alberto Miranda Schmidt de la División de Crimen Organizado sometieron 64 cargos contra Félix A. Cotto Díaz “Bebo”, Esteban Rojas Rivera “Prieto”, Jebían y Jeriomar Díaz García y Devin M. Coles Albaladejo “Pellejo” por hechos ocurridos entre el 4 de octubre de 2017 al 10 de octubre de 2018.

De la investigación relacionada a escalamientos y apropiaciones ilegales de máquinas de cajeros automáticos referida por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, se desprende que estos individuos, supuestamente liderados por Cotto Díaz, operaban como organización criminal con el propósito de escalar establecimientos para apropiarse de dinero de los cajeros automáticos.

Las autoridades detallaron que esta acusación contempla tres eventos. El primero ocurrió en octubre de 2017, cuando los imputados entraron a una tienda ubicada en la carretera PR-172 en Caguas, de donde se llevaron 3,166 dólares en mercancía y ocasionaron 2,902 dólares en daños. Por estos hechos, se radicaron nueve cargos, incluyendo Artículo 95 por escalamiento, Artículo 199 por daños y Artículo 182 por apropiación ilegal.

El segundo incidente fue en la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2018, cuando escalaron un supermercado ubicado en la calle 25 de julio en Guánica. De allí se apropiaron de 14,470 dólares del supermercado y 94,340 dólares de la máquina de cajero automático. Los daños al supermercado fueron estimados en 2,374 dólares y de la máquina fue 16,000 dólares.

Por este caso se radicaron 31 cargos por violaciones a los Artículos 195 por escalamiento, Artículo 199 por daños, Artículo 182 por apropiación ilegal, Artículo 5.04 de la Ley de Armas por posesión de arma de fuego, Artículo 18 de la Ley de Tránsito por apropiación ilegal de vehículo y Artículo 15 por posesión ilegal de vehículo hurtado.

Mientras tanto, el tercer evento ocurrió el 10 de octubre pasado en una farmacia en el barrio Santa Olaya, en Bayamón. Del lugar se apropiaron de 27,100 dólares y ocasionaron 6,000 dólares en daños. Los cargos sometidos por estos hechos fueron 20 por violaciones al Artículo 195 por escalamiento, Artículo 199 por daños, tentativa del Artículo 181 por apropiación ilegal menos grave y tentativa del Artículo 182 por apropiación ilegal agravada.

De acuerdo con las autoridades, el grupo enfrenta cuatro cargos adicionales por violación al Artículo 3 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero, para un total de 64 cargos.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del martes, 15 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 27

Pega 3 —————- 593

Pega 4 —————- 4164

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 43

Pega 3 —————- 316

Pega 4 —————- 0484

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reunió el martes, a la Conferencia Legislativa luego del inicio de la quinta sesión ordinaria.

El encuentro, que se llevó a cabo en La Fortaleza, contó con la participación de ambas delegaciones de mayoría en la Asamblea Legislativa.

“Se discutieron varios proyectos como el Código de Incentivos, el Retiro de los Policías e incluirlos en el (pago del) Seguro Social, el proyecto de las Zonas de Oportunidades. Hay 13 o 14 proyectos que ya están atendiéndose, algunos llegaron a las postrimerías, pero quedaron atascados en el trámite legislativo. Se discutieron también temas de la mujer. Se discutieron ampliamente todos los temas”, dijo el presidente del Senado al finalizar la reunión con el gobernador.

Según el presidente del Senado, la reunión fue “una de las mejores conferencias legislativas”.

“El gobernador, como presidente de la Conferencia Legislativa, presentó lo que será su agenda legislativa para el 2019. Los legisladores presentes se mostraron complacidos y se comprometieron a trabajar junto al gobernador para lograr implementar esta agenda”, indicó el secretario de Política Pública de La Fortaleza, Philippe Mesa Pabón, en declaraciones escritas.

Entre las nuevas iniciativas que el gobernador presentó a las delegaciones de mayoría de Cámara y Senado, se encuentra el impulsar medidas que atiendan la desigualdad, iniciativas para las personas con discapacidades y otras personas vulnerables, así como medidas para propiciar inyección de capital extranjero en la Isla.

El primer ejecutivo también abordó el tema de seguridad y adelantó que estará evaluando iniciativas para continuar trabajando con este asunto.

Rosselló Nevares repasó aquellas iniciativas legislativas pendientes de la sesión anterior, entre las que destacó el Proyecto del Senado 1147 que busca otorgar incentivos para la creación de zonas de oportunidad; y la creación del Nuevo Código de Incentivos.

Asimismo, el Proyecto de la Cámara 742 que busca enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal y el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

También urgió la evaluación del Proyecto de la Cámara 1612 del representante Néstor Alonso, que autoriza el tema de las apuestas en eventos deportivos, tras la reciente decisión del Tribunal Supremo federal y del Proyecto de la Cámara 1095 que promueve la transparencia en el acceso a la información pública y establece términos fijos para el Gobierno proveer información.

De igual forma, discutió el Proyecto del Senado 773 del senador Larry Seilhamer sobre la política pública con relación al cambio climático y el Proyecto del Senado 1121 que establece la política pública energética y el marco regulatorio que regirá la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Finalmente, se discutió trabajar junto con los presidentes legislativos la iniciativa de promover una reforma electoral.

“El primer ejecutivo está muy satisfecho con esta primera conferencia legislativa del 2019. Ambas delegaciones se mostraron deseosas de continuar trabajando en equipo y se comprometieron a trabajar de manera expedita la agenda del gobernador para el 2019, así como en trabajar los proyectos que aún quedan pendientes”, concluyó.

