Puerto Rico Hoy – Enero 22, 2019

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes podría aprobar el martes, una medida de la autoría del representante José Aponte Hernández, junto al presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez y el representante Joel Franqui Aquiles dirigida a evaluar la implementación y efectividad de la Ley 218-2008, mejor conocida como Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica, con el propósito de tomar las acciones legislativas y administrativas necesarias que deban adoptarse para mejorar la misma.

“La protección de los recursos naturales es un deber impuesto por la Constitución de Puerto Rico. Como parte de esta responsabilidad debemos corroborar la implantación de la Ley 218-2008 y si esta cumple con los objetivos para los cuales fue promulgada, que el Gobierno actúe afirmativamente, tomando las medidas necesarias y adecuadas que no sólo vayan dirigidas a una reducción actual, sino que aseguren la eliminación total de este tipo de contaminación. De ese modo, mejoraremos la calidad de vida de nuestro pueblo y le garantizaremos a nuestros niños su derecho de disfrutar de un cielo estrellado en muchos años por venir”, expresó Aponte Hernández en la exposición de motivos de la medida.

La Ley 218 creó el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica, adscrito a la entonces Junta de Calidad Ambiental.

La Resolución de la Cámara 1044 ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales a realizar la mencionada pesquisa en un periodo no mayor de 180 días.

El mencionado programa tiene como propósito “prevenir y controlar la contaminación lumínica de los cielos nocturnos para el disfrute de todos nuestros habitantes, el beneficio de la investigación científica de la astronomía, proteger y salvaguardar las condiciones que permiten la apreciación del fenómeno de la bioluminiscencia, promover la obscuridad para poder apreciar la luz de los astros, permitir la transición inalterada de los neonatos de tortugas marinas hacia el mar, mantener las condiciones apropiadas para proteger el ritmo circadiano de las especies de vida silvestre.

La Ley 218 igualmente dispuso que el 9 de agosto de cada año se celebre el Día para la Concienciación sobre la Contaminación Lumínica en Puerto Rico. Entre los propósitos de dicha actividad está el concienciar a los ciudadanos sobre cómo contribuir a la reducción de la contaminación lumínica ambiental en Puerto Rico

La contaminación lumínica significa el efecto adverso de luz artificial que provoca reflejos en los cielos nocturnos. Es el resplandor de la luz artificial, ocasionado por el uso inadecuado de lámparas o luminarias y/o excesos de iluminación.

Entre las consecuencias de la contaminación lumínica se encuentra el desperdicio de energía y dinero, contribuir al cambio climático y a la generación de residuos durante la producción de ese exceso de energía, efectos contaminantes ocasionados por residuos tóxicos de las lámparas usadas, alteración en los ciclos de diversas especies de animales, principalmente de las aves y pérdida de la visibilidad del cielo nocturno.

En el caso de Puerto Rico, el exceso de luz artificial o contaminación lumínica afecta a especies como tortugas y aves. Otra consecuencia grave de la contaminación lumínica en la Isla, es su efecto negativo en la bioluminiscencia, un fenómeno que puede observarse en la Bahía Puerto Mosquito en Vieques, Laguna Grande en la reserva de las Cabezas de San Juan, en Fajardo y la Bahía Fosforescente de La Parguera en Lajas. Además, esta contaminación lumínica nos impide ver las estrellas en el cielo.



TOA BAJA – El Departamento de Salud (DS) junto al Departamento de Educación (DE) iniciaron el martes, el proceso de vacunación a los estudiantes de escuelas públicas por brotes de influenza.

“Los menores de 10 años son los que más se han reportado con la enfermedad, así que estamos previniendo especialmente en esta población tan vulnerable y exhortando a todas las personas en general, a que se sigan vacunando para evitar llegar a niveles de alerta”, dijo el secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado en conferencia de prensa.

Comenzarán con las escuelas elementales, intermedias y superiores, en ese orden. La vacunación inició en la Región Educativa de Bayamón.

Por su parte, el subsecretario asociado de Educación, Eligio Hernández Pérez explicó que son las escuelas las que tienen que hacer la solicitud.

“A cada director regional se le hizo entrega de los documentos necesarios para la vacunación de influenza. Cada director o enfermera de la escuela que entienda que debemos ir al plantel a vacunar, se deberá comunicar con la Región Educativa que le entregará los documentos. Cuando ya las escuelas tengan la totalidad de los documento de vuelta, nos deberán envían un correo electrónico con la solicitud a nsoto@salud.gov.pr con copia a crisperez@salud.gov.pr y nosotros los estaremos refiriendo a la oficina regional de vacunación correspondiente para la coordinación de fecha. Vamos a tratar de que entre los meses de febrero y marzo podamos impactar la mayoría de las escuelas”, dijo Hernández Pérez.

Por su parte, la epidemióloga del Estado, doctora Carmen Deseda dio a conocer el último Informe que recoge los datos de 6 de enero 2019 al 12 de enero 2019. “Un total de 1,235 casos fueron reportados durante la más reciente semana por lo que la cifra de casos totales reportados hasta el momento es de 14,477. Las regiones de salud con tasas más altas de influenza, son Ponce y Bayamón. En esta temporada un total de 694 personas han sido hospitalizadas por causa del virus. Hasta el momento, seguimos bajo el umbral de alerta”, indicó Deseda.

Como parte de la iniciativa, Zonas Libres de Influenza se creó un Kit de Prevención de Influenza llamado “Flutoquín”, donado por Walmart. El mismo será distribuido en las 856 escuelas públicas de Puerto Rico y contiene productos como hand sanitizer, jabón de mano, toallas desinfectantes, mascarillas y guantes, que ayudan evitar la influenza, pero siempre teniendo presente que la vacunación es la manera más efectiva para prevenir la enfermedad.

Para saber cuál centro de vacunación le queda más cercano, pueden acceder a la página www.vacunatepr.com.

BAYAMÓN – La Policía confirmó la muerte del peatón que fue atropellado a eso de las 6:10 de la mañana del martes en la carretera PR-2 cerca de la tienda Casa Febus en Bayamón.

El infortunado no ha sido identificado aún.

Según se informó preliminarmente, el conductor de un Mazda 5 color gris impactó a un peatón de aproximadamente 70 años, quien resultó con heridas de carácter grave en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades indicaron que éste fue transportado al hospital San Pablo en Bayamón, donde posteriormente falleció.

Varios carriles en dirección de San Juan a Bayamón fueron cerrados al tránsito, temporeramente.

El conductor se detuvo en la escena por lo que no se activó el protocolo de Mayra Elías. El agente Ocasio adscrito a la División de Tránsito Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.

SAN JUAN – El número de pacientes que usan cannabis medicinal para manejar sus condiciones sigue en aumento y, a la par, la apertura de nuevos establecimientos de cannabis quienes traen nuevas ofertas de empleo a miles de puertorriqueños, trascendió el martes.

“La industria se está moviendo a paso acelerado. A poco menos de dos semanas de haber comenzado el 2019 ya tenemos nuestros próximos cursos del mes de enero casi vendidos. Los ciudadanos se están educando y mientras más se educan más seguros se sienten de los beneficios de la planta y eso genera mayor interés en las certificaciones”, explicó el presidente de Puerto Rico Legal Marihuana –PRLM-, Goodwin Aldarondo en comunicación escrita.

Explicó que se estima que en los próximos seis meses comenzarán a operar sobre 250 nuevos establecimientos. Esto ha provocado un aumento en la demanda por las certificaciones o cursos que requiere el Departamento de Salud a toda persona que interesa trabajar en la Industria de Cannabis Medicinal.

Según adelantó, los cursos comenzarán este 26 y 27 de enero y se extenderán por los próximos cuatro meses alrededor de la isla. Los mismos abarcarán temas relacionados al aspecto médico, legal, científico e histórico a nivel mundial del cannabis medicinal. También se les capacitará acerca de los métodos de cultivo, la preservación del producto, su empaque y el equipo necesario, así como la trayectoria económica del cannabis y los retos que enfrenta la industria por la temperatura, el costo de vida y la población de Puerto Rico.

Los cursos que se estarán ofreciendo en San Juan, Mayagüez, Ponce, Arecibo y Fajardo, tienen una duración de entre tres y seis horas, dependiendo del curso. El Reglamento 9038 establece que los cursos de licencia ocupacional y técnico de dispensario tienen como requisito una duración de seis horas y los cursos de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura dos horas.

La apertura de los nuevos establecimientos, que comenzarán a operar en los próximos meses, generará sobre 3,000 empleos directos y sobre 5,000 indirectos.

Cada taller será dictado por expertos y profesionales en el campo de la medicina, leyes y regulaciones y el derecho.

“Estamos más que satisfechos con el avance que la Industria mostró el pasado año. Las tendencias y las expectativas para este 2019 están enmarcadas en la salud de los pacientes y el desarrollo económico de Puerto Rico, por eso estoy seguro que el cannabis seguirá ganando terreno”, concluyó el experto en cannabis quien también forma parte de los recursos que ofrecen las capacitaciones.

SAN JUAN – La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS), la doctora Mabel López Ortiz, expresó el martes, que responsabilizar únicamente a los Trabajadores Sociales por el abandono, negligencia y maltrato que viven los adultos mayores, es una manera muy simple de intentar explicar un problema tan complejo.

Asimismo, hizo un llamado a unir voluntades y trabajar con las condiciones laborales que viven los Profesionales del Trabajo Social. “El problema de la situación con nuestros adultos mayores, es uno complejo que no debe descansar en responsabilizar individualmente a la voluntad del profesional del trabajo social, ya que se quedan fuera del análisis las condiciones laborales, la falta de apoyo y las funciones que se le adjudiquen y exigen a estos profesionales en el contexto hospitalario”, dijo López Ortiz en declaraciones escritas.



Explicó que en términos de la responsabilidad y deberes del profesional del trabajo social frente al maltrato, es clara en el marco de la ley. Esta conlleva referir y denunciar las situaciones al Departamento de la Familia, quien es el organismo determinado por ley para atender estas situaciones. Sin embargo, solicitó reforzar los recursos para que el Departamento de la Familia pueda atender esta situación.



SAN JUAN – El Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) anunció la ocupación de cinco vehículos de motor que figuraban como hurtados, sustancias controladas, dos armas de fuego y cuatro aditamentos fabricados para alterar las mismas, elementos para alteración de armas, así como un arresto, dentro del saldo obtenido mediante una orden allanamiento, se informó el martes.

La Policía explicó que la orden de allanamiento fue diligenciada a las 12:30 de la madrugada en una residencia que ubica en el sector El Juicio del barrio Nuevo de Bayamón.

Según el parte policial, en la intervención, que fue realizada por agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón y emitida por la juez Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal del mismo municipio se logró arrestar a un hombre de 44 años y se ocuparon los cinco autos, que fueron descritos como: un Nissan Sentra Blanco del 2015, reportado hurtado el 4 de diciembre de 2017 en San Lorenzo; un Honda Accord del año 2009, reportado hurtado el 28 de diciembre 2017 en el Yunque; un Toyota CHR del año 2018 hurtado el 6 de enero de 2019 en San Juan; un Honda Accord del año 2008 con gravamen de hipoteca y una guagua Kia Sedona del año 2018 reportada hurtada el pasado 21 de julio 2018.

También, se ocupó una gran cantidad de parafernalia para procesar sustancias controladas, una máscara anti gas, dos cascos (uno militar y otro para soldar), una pistola “Glock”” modelo 23 calibre .40 con cuatro cargadores; 186 municiones además de un abastecedor tipo tambor. Se ocupó además de un rifle AR-15 con la serie mutilada, con cuatro cargadores y 189 municiones calibre 223.

La Uniformada detalló que la ocupación incluyó tres chalecos antibalas, caretas, varias herramientas de construcción, dos radios portátiles, una bolsa de marihuana; 114 “decks” de heroína, un “kit” de limpiezas de armas de fuego, medicamentos controlados, veneno de ratones, lijadora eléctrica, un cilindro de 3’ PVC, guantes, celulares, gran cantidad de frascos, una caja con 19 rollos de papel plástico para envolver sustancias controladas, un frasco con aparente morfina y una tablilla reportada hurtada. Entre las evidencias confiscadas, había tres uniformes con logos de la Policía.

Este caso se consultará con la agencia federal ATF quienes a su vez podrían asumir jurisdicción.

El agente Isaac Salas, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa.









SAN JUAN – Diversos funcionarios, alcaldes e integrantes de varios sectores de la sociedad se reúnen el martes en una Cumbre de Seguridad en el Centro de Convenciones de Puerto Rico para atender el asunto del crimen en la isla.

Como parte de los trabajos, el gobernador Ricardo Rosselló ofrecerá un mensaje inicial y en la tarde ofrecerá un mensaje de cierre.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera hizo hincapié en la necesidad de que la criminalidad es un asunto de todos.

“Esto no es exclusivo de un grupo, ni del gobierno, ni de la Policía, ni del Departamento de Justicia, ni de los tribunales. Esto es, inclusive, de todas las personas de Puerto Rico. Esto es de todo. Tenemos que unirnos todos. Puerto Rico es de todos nosotros y todos tenemos que estar pendiente a la criminalidad y todos tenemos que contribuir en lo que podamos”, dijo Pesquera a la prensa.

El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Douglas Leff dijo que la isla pudiera estar en riesgo si no se resuelve el tranque que mantiene un cierre parcial del gobierno federal.

“Nuestra oficina central tiene poco dinero en estos momentos que pueden continuar enviando pero si (el cierre) continúa por más tiempo vamos a tener problemas más graves. En estos momentos Puerto Rico es una prioridad de seguridad para nuestra oficina central. Puerto Rico y las otras divisiones estamos recibiendo la mayor parte de los fondos en estos momentos”, advirtió.

“Los fondos existen solamente por poco tiempo y necesitamos más recursos del Congreso y no podemos recibir nada mientras hay un cierre”, agregó.

Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz el detalle medular es la falta de recursos. “Para mí el problema más fundamental son los recursos. Hace falta más recursos económicos para atender el asunto de criminalidad. Con más recursos se puede hacer una investigación mucho más documentada, más profunda, más precisa… El tema más allá de estrategias e ideas, me parece que el asunto de los recursos económicos es cardinal”, señaló.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz acudió a la cumbre y dijo que “las agencias de gobierno están haciendo su trabajo, están realizando lo que tienen que hacer. Debemos entender que esto es un problema complejo que requiere de trabajo a corto y largo plazo”.

Mientras, el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo opinó que espera que el evento sea el punto de partida para elaborar un verdadero proyecto de país que ayude a controlar la ola criminal, que reconoció es un asunto multifactorial. Asimismo, dijo que estar preocupado por expresiones de algunos sectores que han minimizado este esfuerzo al argumentar, que la Cumbre no redundará en ningún resultado.

Entretanto, el director de la Oficina de Comunidades Especiales, Jesús Vélez indicó que las propias comunidades pueden aportar a mejorar la situación de la seguridad de manera orgánica junto al gobierno y las autoridades.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez expresó la importancia de que la ciudadanía puedan hacer aportaciones de ideas para atajar el problema de la criminalidad.

Los alcaldes populares acordaron no asistir a la cumbre si no eran invitados todos. Asimismo, condicionaron su presencia a la salida de Pesquera del DSP. Otro que se negó a asistir al encuentro fue el senador independentista, Juan Dalmau.

Sin embargo, el senador popular Rafael “Tatito” Hernández decidió participar de la cumbre a la que llevó tres propuestas: que se declare un estado de emergencia, el reconocimiento de que dos problemas, uno en el aspecto administrativo de la Policía, así como la existencia de una “narcoguerra” en la isla. La tercera propuesta es la creación de un grupo de trabajo estatal y federal estrictamente para trabajar la “narcoguerra”.

El senador popular Eduardo Bhatia expresó que “de las palabras tiene que venir una acción y aquí hay unas acciones que tienen que ser sólidas, fuertes. Aquí no hay esclarecimiento de asesinatos, aquí no hay investigación, aquí no hay Ciencias Forenses, aquí hay una Policía desmoralizada, una ciudadanía que no está informada. Aquí hay mucho pánico. Tenemos un país que necesita mucho liderato y mucha acción y eso no viene de una cumbre. Eso viene de las acciones que se tomen después de la cumbre”.

TOA ALTA – La estación de bombas Lomas 2 de Naranjito se encuentra fuera de operación por avería en el panel eléctrico, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.

“Brigadas de la agencia realizarán cotejo del sistema para restablecer el servicio a la brevedad posible. Una vez completados los trabajos de reparación, comenzará la producción del servicio”, indicó el funcionario.

Los residentes del sector Lomas García del municipio de Naranjito experimentan interrupción del servicio de agua potable.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

BAYAMÓN (CyberNews – Agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur y agentes de Bayamón Norte, Oeste y de la División de Tránsito, intervinieron la madrugada del lunes con varios conductores cerca de la Coca Cola que ubica en la carretera PR-174 y luego en el sector Corujo hasta llegar a Royal Town y Rexville en Bayamón.

Las autoridades indicaron que la intención de los conductores era realizar carreras clandestinas o “regateos” apostando dinero entre conductores de Bayamón versus Caguas.

Entretanto, la Policía indicó que intervinieron con alrededor de 50 conductores y 200 autos. Además, se emitieron alrededor de 52 boletos por violación a la Ley 22 por no usar cinturones, por uso del celular, uso aditivo de motor, luces de alta intensidad, aceleramiento indebido, entre otros.

Las intervenciones se dieron mediante confidencias de ciudadanos del área de Bayamón.

GUAYNABO – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo “Richie” Vicéns alegó el martes que los servicios de seguridad en ese municipio han colapsado y que supuestamente están utilizando ambulancias que no tienen licencias ni certificaciones del Departamento de Salud (DS).

Alegó que de un total de 12 ambulancias que tenía funcionando el municipio, hay ocho desde hace meses en los talleres de transportación. Hay cerca de cuatro que no tienen las licencias, ni certificaciones al día, ni han pasado la inspección de las agencias reguladoras.

“Es una total negligencia del alcalde Ángel Pérez y su directora de Emergencias Médicas utilizar y dar servicios a pacientes con unas ambulancias que no han pasado el proceso de inspección ni están certificadas. Peor aún, es una total irresponsabilidad obligar a los paramédicos transitorios a manejar estos vehículos. Estos han hecho denuncias en las redes y las guían por temor a perder sus empleados. Están poniendo en riesgo a los empleados y pacientes que usan esas ambulancias no aprobadas por las autoridades reguladoras”, manifestó Vicéns en una comunicación escrita.

De otra parte, alegó que hay 18 querellas de acoso laboral por parte de paramédicos radicadas en al área de Recursos Humanos que no han sido atendidas. “Los empleados han alertado en las redes sobre la existencia de 18 querellas que radicaron al señor Giovani Mercado, director de Recursos Humanos y a la vice alcaldesa, Mariela Vallines pero no han sido atendidas aún. El jefe de Recursos Humanos, ocupa su tiempo de trabajo en actualizar las listas de unidades electorales de los barrios, debe ser por eso que no ha podido atender a los paramédicos”, alegó.

Entretanto, Vicéns también alegó que el alcalde cerró las estaciones de emergencias médicas en Amelia, Torrimar y Hato Nuevo, lo que dificulta el servicio que puedan ofrecer los paramédicos en caso de emergencias en áreas distantes.

“Hay turnos en los que sólo hay una ambulancia para atender toda la ciudad. Incluso, el municipio, ha dejado de recibir ingresos por concepto de facturación de ambulancias debido a que ahora en las emergencias se recurre a llamar ambulancias privadas. Cada traslado fluctúa entre los 200 a 600 dólares”, alegó.

Asimismo, emplazó a las agencias que inspeccionan y regulan las ambulancias a que lleven a cabo una investigación seria de estas denuncias y obliguen al municipio a certificar debidamente las unidades. Además, de verificar el porqué de las ocho ambulancias que están en talleres de reparación hace meses, privando a los ciudadanos de un servicio esencial.

“Me preocupa que los guaynabeños están desprovistos de un servicio tan importante en caso de emergencias. No basta con no tener policía en nuestras carreteras y comunidades. El alcalde y su ‘staff’ conocen de la situación pero se hacen de la vista larga. Optan por presionar a los empleados a que no hagan estas denuncias públicas sobre las irregularidades que hay en la dependencia municipal”, concluyó.

BAYAMÓN – A eso de las 6:10 de la mañana del martes se reportó un accidente de carácter grave en la carretera PR-2, cerca de la tienda Casa Febus en Bayamón.

Según se informó preliminarmente, el conductor de un Mazda 5 color gris impactó a un peatón de aproximadamente de 70 años, quien resultó con heridas de carácter grave en diferentes partes del cuerpo. Éste fue transportado a un centro hospitalario.

Las autoridades indicaron que varios carriles en dirección de San Juan a Bayamón fueron cerrados al tránsito, por lo que se recomienda a la ciudadanía en tomar vías alternas.

El conductor se detuvo en la escena, por lo que no se activó el protocolo de Mayra Elías. El agente Ocasio adscrito a la División de Tránsito Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.

PONCE – La Policía informó que a eso de las 10:42 de la noche del lunes se reportó un doble asesinato en la calle San Antonio, intersección con la calle C de la barriada Ferrán en Ponce.

Según la información ofrecida por el agente José M. García de la División de Homicidios de Ponce, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el mencionado barrio. Agentes adscritos al Precinto Ponce Este se personaron al lugar, donde encontraron los cuerpos de dos hombres sobre el pavimento.

Las autoridades precisaron que uno de lo cuerpos fue hallado en la calle C. Se trata de Julio Enrique Muñiz Santiago de 31 años, quien era residente en la calle B del mencionado lugar y presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El segundo cuerpo, según detalló la Policía, fue encontrado en la calle San Antonio, frente a una residencia. Éste fue identificado como, Israel Cappa Velázquez de 23 años y vecino del barrio Playa en Ponce. Éste presentaba una herida de bala en el área del torso.

El agente José García, bajo la supervisión del sargento Luis Feliciano de la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal Ada Torres, se hicieron cargo de la investigación correspondiente. La escena, fue trabajada por el agente Jesús Mangual de Servicios Técnicos.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que nubosidad y aguaceros pasajeros continuarán moviéndose a través de las aguas regionales y posiblemente sobre el este de Puerto Rico esta mañana.

El flujo favorecerá un aumento en la frecuencia de aguaceros moviendose a traves de las aguas y las areas costeras del norte y este de Puerto Rico, seguido de aguaceros, si alguno, desarrollándose sobre el interior y las áreas montañosas de Puerto Rico en la tarde.

Sin embargo, la presencia de una alta presión en los niveles medios y altos y el esperado movimiento rápido de cualquier aguacero que se desarrolle, debe dejar acumulaciones de lluvia mínimas. Las máximas diurnas fluctuarán entre los bajos a medios 80 grados en las elevaciones bajas y los bajos a medios 70 grados en las elevaciones altas.



Se pronostica que una marejada del norte se mueva sobre el Atlántico y los pasajes locales para hoy, lo que resultará en advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas para tarde esta noche debido a oleaje de hasta siete pies y vientos aumentando de 20 a 25 millas por hora con ráfagas más fuertes.

El viento fuerte combinado con la marejada del norte causará oleaje peligroso desde el miércoles hasta finales de semana. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y Culebra que aumentará a alto al anochecer.

Un parcho de nubosidad en los niveles medios y altos resultó en periodos de cielos de parcial a variablemente nublados a través de sectores de Puerto Rico durante las horas de la madrugada. A medida que este parcho se movió hacia el oeste, el cielo se despejo, particularmente sobre la mitad este de Puerto Rico. Se detectaron algunos aguaceros moviéndose sobre las aguas regionales sin afectar áreas terrestres.

Las temperaturas mínimas estuvieron en los medios 60 a los bajos 70 grados a través de las elevaciones bajas, mientras que las elevaciones altas vieron temperaturas en los medios 50 a los bajos 60 grados. El viento estuvo leve y variable.

SAN JUAN – Los Piratas de Quebradillas reforzaron la posición de armador al firmar al veterano Ansel Guzmán.

Guzmán viene de ser suplente en Aguada con promedio de 4.65 puntos y 2.4 asistencias en 31 partidos.

En sus 14 temporadas, Guzmán tiene promedio de 11 puntos y 4.7 asistencias en 372 partidos. Su última participación en Quebradillas fue en la temporada 2015 donde consiguió media de 14.81 puntos y 6.6 asistencias en 31 partidos.

Quebradillas ya comenzó los entrenamientos bajo la dirección de Eddie Casiano. Entre los presentes está Mike Rosario, Jorge Brian Díaz, Jonathan García, Alexis “Bebo” Colón, Alejandro “Bimbo” Carmona, Jorge Matos y Luis “Pelacoco” Hernández.

Por otro lado, los Leones de Ponce anunciaron la firma del delantero José Guitián por las próximas tres temporadas. El jugador se estará reportando a los Leones inmediatamente para jugar en la Liga de las Américas y la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Guitián tuvo promedio de 7.57 puntos y 4.1 rebotes en 14 partidos con Ponce en la pasada temporada.

“Me siento muy feliz de formar parte nuevamente de esta excelente franquicia por los próximos tres años, cerca de mi familia y en un equipo con tremendos jugadores y una mejor fanaticada”, expresó Guitián en comunicado de prensa.

En México, Guitián fue parte de los Correcaminos y en 29 juegos promedió 12.6 puntos con 7 rebotes.

“Lo conozco muy bien y es un jugador de pasión, energía y que siempre da el máximo. Muy importante que él busca la manera de ayudar a mejorar el colectivo y no está pensando en números individuales”, expresó el dirigente Wilhelmus Caanen.

Ponce comenzó la semana pasada los entrenamientos para la Liga de las Américas con los estelares Ángel Daniel Vassallo, Carlos Arroyo, Víctor Liz, Adrian Uter, Alvin Cruz y Cliff Durán.

Los Leones informaron, además, que continúan trabajando la reserva de abonos para la Liga de las Américas y el BSN desde las oficinas de CIRACET, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Los fanáticos pueden llamar al (787) 692-2023 o escribir a info@leonesponcebsn.com. Los boletos individuales están a la venta en Ticket Plus.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 21 de enero de 2019.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del 21 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 550

Pega 4 —————- 7771

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 09

Pega 3 —————- 654

Pega 4 —————- 6047

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.