Puerto Rico Hoy – Enero 24, 2019

EL CAPITOLIO – Portavoces de la industria de peleas de gallos en Puerto Rico anunciaron el jueves una marcha protesta el próximo martes por la prohibición federal y emplazaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a que con su presencia los apoye.

“El principal objetivo del movimiento “Yo También Aporto” es unir a la comunidad gallera de Puerto Rico en una sola voz, para juntos llevar hacia adelante la lucha de defender nuestra industria la cual hace una gran aportación económica, cultural y social a nuestro País. También, es un movimiento multisectorial y pretende unificar todos los entes sociales para demostrar el impacto positivo y la gran aportación que hace la industria gallística en aspectos medulares del País como: la economía, la cultura, el turismo y la preservación genética del gallo fino de pelea de Puerto Rico el cual es único en el mundo”, dijo Juan Ramón Figueroa en conferencia de prensa.

El punto de encuentro será frente a El Escambrón a eso de las 10 de la mañana, para marchar hacia el Capitolio y posteriormente a Fortaleza.

Los galleros quieren además llevar un mensaje de como ese sector aporta en la economía del país. El empresario José González Freire estimo que a largo plazo el impacto que tendrá la prohibición federal en varios renglones de la industria será de 600 millones de dólares.

Los presentes admitieron además que ya comenzó la incertidumbre en algunos galleros que no saben si mantener el proceso de casta. Además, dueños de coliseos gallísticos o galleras están en la incertidumbre en cuanto a la renovación de sus permisos, ya que a partir del primero de enero de 2020 comienza la prohibición si no se enmienda el llamado ‘Farm Bill’ aprobado en diciembre del año pasado.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico aprobaran sendas resoluciones en apoyo a la industria gallera en Puerto Rico. Del mismo modo, la comisionada residente, Jenniffer González Colón ha dicho que presentara legislación para revertir la prohibición, aunque admitió que “es un proceso cuesta arriba”.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresaron cumplimiento con la ley aprobada. No obstantes, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres sostuvo que instruyó a sus policías municipales que no intervengan con personas que participen de peleas de gallo. Asimismo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto mencionó que le pedirá a la Legislatura Municipal que aprueben una Ordenanza que prohíba a los policías municipales intervenir con los integrantes de la industria gallística.



Según Vázquez Garced, de la pesquisa del fiscal Luis Sánchez Pont, de la División de Delitos Económicos, quien investigó junto al agente Luis Green Rivera de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, se desprende que supuestamente Whelan fue víctima de fraude por parte de Jeremy Alexander Candelario Vargas cuando estuvo en Puerto Rico tras ayudar a costear la transportación de la menor desde Aruba.

Detalló que supuestamente, Candelario Vargas contactó al expolicía residente de Nueva York con el pretexto de ayudarlo con su estadía en Puerto Rico y, tras ganarse su confianza, logró adquirir los números de tarjetas de crédito del perjudicado, las que usó para rentar un apartamento a través de Airbnb, Inc. en Dorado. De esta forma, se apropió de 3,500 dólares.

Sánchez Pont radicó dos cargos bajo el Artículo 182 (Apropiación ilegal agravada), un cargo bajo el Artículo 202(b) (Fraude) y dos cargos bajo el Artículo 209 (Apropiación ilegal de identidad), todos bajo el Código Penal de Puerto Rico por hechos ocurridos entre el 30 de agosto y 10 de septiembre de 2018.

El juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra Candelario Vargas. La fianza impuesta fue de 50,000 dólares y la vista preliminar fue señalada para el 7 de febrero.

SAN JUAN – El Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ por sus siglas) presentó el jueves, el informe final sobre los efectos que ha tenido el huracán María en los niños y adolescentes en Puerto Rico.

El mismo, fue comisionado a la firma Estudios Técnicos y a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y consta de una encuesta a hogares con niños menores de 18 años y un estudio cualitativo en 5 municipios. El estudio se realizó durante los meses de septiembre a noviembre de 2018.

“Este estudio nos presenta un retrato claro del impacto del huracán en nuestros niños y adolescentes, en especial aquellos que viven en la pobreza, los cuales constituye la mayoría de los niños y jóvenes en Puerto Rico. Hay una necesidad apremiante de atender las vulnerabilidades presentadas en la investigación y, por lo tanto, el estudio está acompañado de un Guía de Recomendaciones con la meta de proveer soluciones y sumar esfuerzos multisectoriales que integren al gobierno central y a los municipios, así como a entidades sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria. Esto, con miras a ofrecer alternativas de recuperación para las familias, y una mejor preparación para eventos futuros”, destacó Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva del Instituto en comunicación escrita.

Rivera Flores recalcó la importancia de estudiar a esta población tras el ciclón para atender sus prioridades efectivamente debido a que son una población crítica para el desarrollo económico y recuperación de Puerto Rico a largo plazo. Además, explica que es necesario tomar en consideración las necesidades específicas que tienen los niños y jóvenes, desde los espacios educativos y de cuido, hasta las necesidades nutritivas de infantes, y periodos críticos del desarrollo, como lo son la niñez temprana y las transiciones a la adultez de los adolescentes.

Mencionó que los renglones de mayor impacto y vulnerabilidad, conforme reflejó el estudio, fueron los daños a las viviendas e infraestructuras comunitarias y educativas, la interrupción del proceso educativo, la pérdida de ingreso en el hogar, y los impactos en la salud mental. De igual manera, se destacó el impacto en las familias con niños que padecen condiciones de salud y necesidades especiales debido a la interrupción de servicios. El estudio estima que el 50 por ciento de los niños con condiciones usaban medicinas para su condición particular antes de María. De esos, aproximadamente el 30 por ciento tuvieron problemas para obtener los medicamentos tras la emergencia. Estas familias también se vieron impactadas en su capacidad para comprar medicamentos necesarios ante falta de ingresos.

De acuerdo con María Enchautegui, una de las autoras del estudio comentó “tenemos que garantizar el bienestar de los niños y las niñas durante desastres naturales, designando a esta población como una de alta vulnerabilidad. Las políticas públicas que atienden a la escuela como un espacio de estabilidad para los niños, actividades de recreación apropiadas para sus edades, servicios de salud mental y ligereza en la recuperación de las viviendas, son todos aspectos primordiales para los niños y niñas durante la recuperación”.

El estudio fue coauspiciado por la organización Save the Children y la Fundación Ángel Ramos. Laura López Torres, directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos, expresó que: “La Fundación (Ángel Ramos) está comprometida con contribuir a una mejor calidad educativa para la niñez en Puerto Rico. Ante el complejo panorama que nos presentó el estudio, estamos convocados a impulsar -con sentido de urgencia- acciones concretas dirigidas a ‘subsanar’ la fragilidad del entorno. Nuestra encomienda como Fundación, como país, es propiciar ambientes seguros y las herramientas necesarias para el desarrollo y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. A la luz de los hallazgos de esta investigación, estamos en mejor posición para lograrlo”.

La encuesta que se llevó a cabo como parte del Estudio igualmente reveló que las familias de ingresos bajos fueron – y continúan siendo – las más afectadas tras el paso del huracán.

Según destacó Anitza Cox de Estudios Técnicos, Inc., una de las autoras del estudio, el 40 por ciento de los hogares con ingresos anuales menores de 15,000 dólares, indicaron tener dificultades con el pago de agua y luz, 38% con la compra de alimentos, 16.1 por ciento medicamentos y 20.5 por ciento materiales educativos para sus hijos. Es por esto que a nivel federal, el IDJ recomienda la extensión del Child Tax Credit a familias de 1 y 2 niños, y la extensión de 600 millones de dólares para el PAN, ya que la seguridad económica de muchas familias fue socavada. A nivel del gobierno de Puerto Rico, la entidad recomienda maximizar las oportunidades de la recuperación para aumentar la participación laboral y seguridad económica de las familias con niños y jóvenes. Esto incluye programas que provean apoyos para que jóvenes, padres y madres puedan integrarse a las nuevas oportunidades de trabajo creadas por la recuperación, como lo son la construcción.

El Estudio también reveló la falta de preparación adecuada para un evento de la fuerza y naturaleza del huracán María. Según compartieron algunos participantes de la investigación cualitativa, aunque se requieren planes hasta para el desalojo de mascotas, no había planes para atender a los niños y niñas ante el paso del huracán. A base de este hallazgo, el IDJ recomienda el desarrollo de un plan de desastres coherente y centralizado para que se tomen en consideración las necesidades de la niñez y juventud en todas las etapas de su vida.

De igual manera, los resultados destacan la labor vital de las organizaciones de base comunitaria, así como líderes y vecinos en los barrios y comunidades, quienes fungieron como primera línea de respuesta para atender necesidades apremiantes de las familias afectadas. Para fortalecer la preparación de las familias con niños, en su Guía de Recomendaciones, el IDJ recomienda capitalizar sobre este activo comunitario y que el Gobierno de Puerto Rico cree un plan centralizado para atender las necesidades de la niñez en colaboración con el sector civil. Este plan debe incorporar tácticas, como lo serían campañas de medios que fomenten la preparación para las necesidades específicas de los niños, al igual que proveer kits de emergencia para aquellas familias de más bajos ingresos. Por el lado del entorno comunitario, recomienda que se fortalezcan las destrezas y recursos que tienen para atender las necesidades de la niñez ante el paso de un huracán u otros desastres, lo que incluiría un programa para establecer “aliados de la niñez” dentro de cada comunidad.

En el renglón de salud mental, el 44 por ciento de las familias encuestados indicaron haber observado cambios en el comportamiento de los niños y jóvenes tras el paso de María, expresando ansiedad, temor, tristeza y desánimo. Estos sentimientos son factores agravantes, debido a que esta población ya experimenta niveles de estrés crónico pues una alta proporción vive en condiciones de pobreza. El personal escolar entrevistado identificó la salud mental de los estudiantes como un área que no pudo ser atendida a cabalidad. Ante esto, el IDJ recomienda que se fortalezca la capacidad que tienen las escuelas para proveer distintos niveles de apoyo psicosociales- antes y durante un huracán, al igual que levanta bandera sobre la reducción que ha habido durante los últimos años en programas de salud mental de la agencia ASSMCA y urge a que se protejan esas inversiones.

Uno de los sectores más afectados con el huracán fue el sector de educación. La parte cualitativa del estudio resaltó cómo el cierre de las escuelas desestabilizó la vida y rutina de los menores. Asistir a la escuela es un factor de estabilidad en el desarrollo de los niños y tras la emergencia, hubo una pérdida en promedio de 72 días de clases. A esto, se le une el plan de cierre de escuelas del Departamento de Educación comenzando en agosto del 2017. A más de un año del huracán, cuando se llevaron a cabo grupos focales, había escuelas que todavía no habían sido reparadas. Para atender este reto, el IDJ recomienda que se desista de la práctica de usar refugios como escuelas, se establezca un número máximo de días que las escuelas pueden estar cerradas, y que se aumente el proceso de transparencia de reconstrucción de las escuelas.

Además de la infraestructura de las escuelas, el estudio revela que las facilidades comunales y públicas para la recreación en los municipios (Parques, canchas, centros comunales y centros culturales) fueron severamente impactadas. El 46 por ciento de los encuestados encontró que las facilidades recreativas en los municipios estaban en peores condiciones tras el paso de María. La Guía de Recomendaciones recalca la importancia de estos espacios recreativos para el desarrollo y recuperación de los niños y jóvenes, y sugiere que se utilicen fondos CDBG-DR para asegurar que esos espacios recreativos para la niñez sean restaurados.

“Las recomendaciones que estaremos presentando tienen la misión de mejorar la calidad de vida de los niños y familias que viven con condiciones de pobreza, para que puedan recuperarse de esta experiencia y se fortalezcan unidos para enfrentar emergencias futuras con mayor resiliencia. Estamos listos para colaborar con todos los sectores en soluciones viables e inclusivas con todos en el gobierno, la empresa privada y el tercer sector”, concluyó Rivera Flores.

El Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58 por ciento de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza. El trabajo del IDJ incluye la recolección y diseminación de datos; el desarrollo de recomendaciones de políticas públicas basadas en la investigación; y el trabajo de defensa informado, tanto por datos, como por las voces de las personas a quienes representa. IDJ es la única organización enfocada en política pública y la defensa de los asuntos relacionados a los niños en Puerto Rico. Para más información, puede acceder: www.juventudpr.org



SAN JUAN- La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) estableció en octubre del año pasado una alianza estratégica con Synergi Partners Puerto Rico para asegurar que sus socios y las empresas establecidas en la isla reciban la mayor cantidad posible del Beneficio de Retención de Empleados luego del huracán María establecido a través del “Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017, anunció el jueves, Rodrigo Masses, presidente AIPR.

“A la fecha de hoy, Synergi Partners ha ayudado a más de 300 empresas puertorriqueñas a reclamar casi 30 millones de dólares en beneficios. Además, nos place informar que la oportunidad de participar de este valioso programa se extendió hasta el 31 de marzo de 2019. De esta forma, las empresas que todavía no han radicado tienen unos meses adicionales para así hacerlo”, dijo Masses en comunicación escrita.

Por otro lado, Synergi ha encontrado que casi el 50 por ciento de las solicitudes radicadas a través de otros medios no fueron maximizadas o contenían errores significativos. A través de nuestra alianza, Synergi puede apelar y maximizar la cantidad que recibe la empresa, pero todas las apelaciones deben enviarse antes del 30 de abril de 2019, anunció Tim Norwood, vicepresidente ejecutivo de Synergi Partners.

Masses exhortó a todos sus socios y demás empresas establecidas en la isla a “no dejar pasar esta oportunidad. Hacienda ofrece este beneficio no solo para ayudar a los dueños de negocios a recuperar pérdidas, sino también para estimular la economía de las comunidades circundantes. La única manera de obtener este beneficio en efectivo es reclamarlo ahora. La experiencia con este beneficio, la relación con el Departamento de Hacienda, y los años de experiencias representando miles de compañías a recibir fondos como estos, garantizan que Synergi Partners Puerto Rico pueda asistir a las empresas de Puerto Rico a recuperar la cantidad máxima de efectivo adeudada a su negocio”.

Entre sus logros está identificar 3 millones de dólares para una gran institución financiera, 450 mil dólares para una manufacturera y un beneficio incremental de un millón de dólares para una cadena de supermercados. Synergi proporciona una evaluación sin costo y luego administran todo el proceso con Hacienda, desde la presentación de la reclamación / apelación hasta el pago de beneficios. Las tarifas se basan en los resultados. Si Synergi no mejora con éxito sus resultados, no les debe nada.



LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el jueves, una serie de medidas que se estarán poniendo en vigor para ayudar a los empleados federales en la Isla, que han sido afectados por el cierre del Gobierno federal.

“Ante la realidad de que este cierre del Gobierno federal continúa y de que el tranque que lo ha ocasionado no da señales inmediatas de solución, nuestra administración ha tomado una serie de medidas para darle la mano a los empleados afectados para aliviar situaciones particulares”, expresó el gobernador en comunicación escrita.

Rosselló Nevares anunció que se establece una moratoria en los pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Se extiende además una moratoria en cualquier pago de deuda del gobierno central, incluidas las deudas con el Departamento de Hacienda, por 90 días. Los empleados federales afectados, de igual manera, podrán solicitar los beneficios por desempleo y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional.

Así mismo, la Junta del Banco de Desarrollo Económico evaluará hoy la posibilidad de emitir micropréstamos a bajo interés.

Mientras, la Oficina del Voluntariado de empleados del Gobierno ayudará al sector privado y a las organizaciones sin fines de lucro en la distribución de ayudas. También se activará la Oficina para el Desarrollo Socieconómico y Comunitario en el proceso de distribución de ayudas, incluyendo alimentos.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación ofreció ayuda al Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, para que no se interrumpan las visitas familiares. También, la Autoridad Metropolitana de Autobuses estará ofreciendo transportación gratuita a los empleados federales, con la presentación de su identificación oficial.

“Estas son algunas medidas iniciales, pero se estarán evaluando algunas adicionales sobre la marcha y a la luz de los desarrollos, así como la necesidad de legislación o de órdenes administrativas para su implantación. Nuestra administración reconoce el trabajo que realizan los empleados federales en la Isla y toma estas medidas como muestra de agradecimiento y de solidaridad. Reiteramos nuestro llamado a las partes involucradas en este tranque, para que no se continúen afectando los servicios a la ciudadanía ni los ingresos de los empleados federales”, dijo el Gobernador.

En la Isla hay sobre 14,000 empleados federales, de los que cerca de 4,500 no reciben sueldo desde que se decretó el cierre.

PONCE – Las autoridades informaron sobre un incendio en la construcción del nuevo hotel de Ponce llamado ALOF.

El reporte preliminar apunta que la carretera PR-2 está cerrada en ambas direcciones, ante la preocupación de que la estructura pueda colapsar a causa del fuego.

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Darelis López Rosario, anunció el jueves la aprobación de una propuesta federal que asigna fondos para la compra de radares de medir velocidad para policías municipales de 29 pueblos que presentaron la solicitud.

El fin principal de esta asignación es disminuir y prevenir los choques en las carreteras relacionadas al exceso de velocidad.

“Como parte de los esfuerzos que hemos estado realizando previo a la reciente Cumbre de Seguridad del gobernador, Ricardo Rosselló, nosotros en la Comisión recibimos por parte de varios municipios, propuestas para fondos federales que fueron aprobadas y en las que se asigna un presupuesto de aproximadamente 240,000 dólares para la compra de radares de medir velocidad. Estos radares serán utilizados por policías municipales en la identificación de conductores que insistan en exceder los límites de velocidad colocando en riesgo no solo la vida propia, sino la de todos los usuarios de nuestras vías públicas”, sostuvo López Rosario.

Se espera que con la adquisición de estos radares también se pueda evaluar el comportamiento de los conductores negligentes para poder identificar zonas de alto riesgo en la isla y así coordinar planes de trabajos efectivos entre las entidades gubernamentales y los municipios.

Se explicó, además, que las propuestas aprobadas incluyen también una asignación de fondos para pago de horas extras a los policías municipales que laborarán en la campaña de velocidad que la CST estará realizando próximamente.

“Este esfuerzo en equipo entre los municipios, el gobierno federal y la CST en representación del Gobierno Central, demuestra la unión de voluntades para modificar la conducta de los ciudadanos que transitan por nuestras vías públicas, con miras a mejorar la seguridad en las mismas y proveer una mejor calidad de vida a todos”, expresó la ejecutiva.

Asimismo, sostuvo que la importancia de la compra de estos radares surge “como parte de nuestro deber ministerial de prevenir y reducir muertos, heridos y daños a la propiedad causados por los choques de tránsito. Es imperativo para nosotros que nuestras campañas de educación y orientación vayan acompañadas de la acción, y esta asignación de fondos ciertamente coloca en evidencia que vamos en camino a crear un Puerto Rico mucho más seguro y vialmente responsable”.

Se indicó también que las cantidades por municipio varían según la propuesta que presentó cada cual a base de su necesidad, disponibilidad de recursos, planes de trabajo, entre otros.

Los pueblos participantes serán: San Juan, Guaynabo, Carolina, Ponce, Yauco, San Germán, Cabo Rojo, Aguadilla, Moca, Isabela, Quebradillas, Camuy, Hatillo, Arecibo, Florida, Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Toa Baja, Cataño, Naranjito, Morovis, Utuado, Salinas, San Lorenzo, Corozal, Guayama y Cidra.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

Un área con nubes significativas se movieron sobre Puerto Rico durante la noche y temprano en las horas de la mañana, resultando en cielo de parcialmente a variablemente nublado. Aguaceros en los vientos alisios afectaron los sectores del norte y este de Puerto Rico, pero debido al movimiento rápido, las acumulaciones de lluvia fueron mínimas.

Las temperaturas durante la noche estuvieron en los altos 60s a medios 70s a través de las áreas más bajas, mientras que en las áreas más elevadas, se observaron temperaturas desde los medios 50s a bajos 60s. Los vientos estuvieron del este noreste fluctuando entre 10-20 mph con ráfagas más fuertes.

Nubes y aguaceros en los vientos alisios continuaran moviéndose a través de las aguas regionales hacia las áreas costeras del norte y este de Puerto Rico. A medida que progrese el día, aguaceros se moverán sobre sectores del interior. La convección en la tarde, si alguna, estará enfocada sobre el interior y oeste de PR, pero la combinación de nubosidad y vientos fuertes limitaran la combinación e intensidad de esta actividad.

Aguaceros también son posibles desde las islas locales y El Yunque en la tarde. Sin embargo, debido a la zona de alta presión en los niveles de medios a altos y su movimiento rápido, las acumulaciones de agua serán mínimas. Las temperaturas altas hoy fluctuaran entre los bajos a medios 80s en las áreas más bajas y de los bajos a medios 70s en las áreas más elevadas.

Una marejada del norte continuara extendiéndose a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales hoy. Como resultado, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para la mayor parte de las aguas regionales debido a oleaje de 7 pies o más y vientos aumentando entre 20-25 mph con ráfagas más fuertes. Además, un riesgo alto de corrientes marinas, Advertencia de Resacas fuertes y Advertencia de Inundaciones Costeras están en efecto a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Las condiciones marítimas peligrosas continuaran hasta finales de la semana laboral.

CEIBA -El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, visitó los centros Head Start de las comunidades Villa Flores y Quebrada Seca en el municipio de Ceiba para conocer las necesidades de los mismos.

El líder legislativo aprovechó la oportunidad para entablar un dialogo con padres, maestros y demás personal que labora en los antes mencionados centros, con el propósito de conocer sus necesidades e inquietudes.

Además, hizo entrega de decenas de juguetes a los menores de edad que ahí reciben los importantes servicios de cuido, educación y salud, entre otros.

“Queríamos saber cómo se encuentran las facilidades y el personal, por eso visitamos estos centros. Nos satisface mucho poder brindar un poco de felicidad a los niños y niñas que reciben servicios en estos dos centros Head Start de Ceiba. Se entregaron juegues, algo que a ellos siempre les agrada, pero también tomamos un poco de tiempo para conocerlos y hablar con estos niños y niñas que estoy convencido que aportaran mucho al futuro de la Isla”, comentó el presidente de la Cámara mediante un comunicado de prensa.

Desde tempranas horas de la mañana, el presidente cameral llegó al centro Head Start de Villa Flores, localizado en la urbanización con el mismo nombre, para obsequiar los menores con diversos juguetes antes del inicio de su día escolar.

Luego, a eso de las nueve de la mañana, Méndez Núñez se trasladó al área de Quebrada Seca, donde también conversó con padres y madres por espacio de una hora.

“Como legislador tenemos muchas funciones y una de ellas es visitar nuestras comunidades para conocer, de primera mano, lo que ahí está sucediendo, dialogar con los residentes y ver cómo podemos asistir en mejorar la calidad de vida de toda el área. Eso es precisamente lo que hicimos ayer, hablando con los padres cuando llegaban a dejar sus hijos en los centros Head Start de Villa Flores y Quebrada Seca. También, conversamos con los maestros y demás profesionales que ahí laboran. Para nosotros es bien importante continuar ayudando a nuestros niños, el futuro de Puerto Rico”, añadió Méndez Núñez.

El presidente de la Cámara destacó la importancia de continuar visitando este tipo de facilidad para impactar la niñez de manera positiva.

(Toa Alta)- Sectores de Corozal experimentan interrupción en el servicio de agua potable por lavado de tanque Abras de dicho municipio, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de Acuectuctos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.

“Los trabajos consisten en el lavado de tanque cilíndrico de Abras para continuar brindando un servicio de calidad a los residentes. Se espera que el servicio sea restablecido el próximo lunes, 28 de enero en horas de la tarde”, indicó el funcionario.

Vázquez Rosado explicó que para mitigar el impacto a los sectores afectados, la agencia coordinó camiones cisterna.

Los sectores del municipio de Corozal que experimentan interrupción de agua potable son: Los Torres y Abras de Corozal.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones costeras que estará en efecto hasta la mañana del viernes.

El alto oleaje puede causar inundaciones costeras por toda la costa norte de Puerto Rico. Es posible que ocurra erosión costera

Las olas rompientes están de 8 a 14 pies.

SAN JUAN – Los Cangrejeros de Santurce vencieron por segunda ocasión a los Indios de Mayagüez con marcador 7-1, en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Por segunda noche consecutiva, el cuerpo monticular de los santurcinos controló la ofensiva mayagüezana, comandada esta vez por el derecho Fernando Cabrera que lanzó por espacio de seis entradas, permitiendo un cuadrangular de Jesmuel Valentín en la quinta entrada, siendo la única carrera de los visitantes durante el encuentro.

Por su parte, Santurce estuvo caliente con el madero donde conectaron 15 inatrapables.

Los locales abrieron la pizarra en la segunda entrada con sencillo remolcador de Juan Silva.

En el cuarto acto volvieron a rayar una más con inatrapable de Alexis Pantoja para traer la segunda vuelta de los capitalinos.

Irving Falú se encargó de empujar la tercera carrera de los Cangrejeros con sencillo impulsador al bosque izquierdo, en el quinto episodio.

En la sexta entrada Santurce montó una machina, con doblete consecutivos de Jonathan Rodríguez y Jan Hernández y sencillo de Pantoja para alejarse en el marcador 5-1.

En la entrada de la suerte y con dos abordo, Hernando bateó tripletazo para limpiar las bases y asegurar la delantera y posteriormente la victoria para los capitalinos.

Hernández fue la bujía ofensiva de los crustáceos al terminar la noche con dos imparables en cuatros intentos, un triple, un doble, una anotada y tres empujadas.

El veterano Jonathan Albaladejo cargó con el revés al lanzar por espacio de cuatro entradas y permitir tres carreras.

La acción de la final se muda mañana al estadio Isidoro García de Mayagüez, cuando los Indios reciban a los Cangrejeros, desde las 7:10 de la noche.

EL CAPITOLIO – La Comisión de Transportación e Infraestructura, que preside el representante José “Memo” González Mercado, comenzó el estudio de la Resolución de la Cámara 881, que tiene como fin el garantizar la adecuada inversión por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la iniciativa “Abriendo Camino”.

La pieza legislativa, de la autoría de González Mercado y del portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló, tiene la intención de indagar los procedimientos y salvaguardas adoptados por el DTOP para la adecuada inversión y distribución de los 652 millones de dólares que destinó el Gobierno de Puerto Rico para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Isla.

La Ingeniera Rosana M. Aguilar Zapata, directora de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), informó que se estima cumplir con la totalidad de los proyectos de construcción bajo la iniciativa “Abriendo Camino” en aproximadamente dos años.

Seguido, Aguilar Zapata detalló la distribución del monto asignado para la reparación, que se subdividen en 327 millones de dólares para la reparación de alta calidad para pavimentos, 250 millones de dólares en el Programa Acelerado de Reconstrucción de Carreteras y 75 millones de dólares del Programa Estatal de Modernización de Carreteras.

Relacionado al Programa Acelerado de Reconstrucción de Carreteras, la Directora de la ACT mencionó que, del total de 37 proyectos identificados, se han subastado 13 con un costo de construcción total de $91.6 millones. “De este total, ya se han firmado contratos de construcción y otorgado orden de proceder ascendiente a 73.4 millones de dólares”, añadió.

“Es importante destacar que estamos utilizando material de alta calidad y técnicas de construcción distintas. Se realizan pruebas de calidad del asfalto, incluyendo el bitumul en las plantas de producción de asfalto, así como, pruebas en el campo para medir temperatura y densidad del asfalto”, añadió.

Al mismo tiempo, el secretario del DTOP, Carlos Conteras Aponte, expresó que para la iniciativa “Abriendo Camino”, se utiliza asfalto de alta calidad. “Mediante órdenes de tareas para control de calidad se requiere al contratista demostrar, mediante pruebas en el campo, que tiene el personal adiestrado y sigue los procedimientos establecidos en los documentos de contrato. Así mismo, se inspeccionan todos los trabajos de remoción de asfalto, preparación de superficie, uso de materiales, temperatura y compacto del asfalto”, argumentó.

Los representantes Ángel Bulerín Ramos, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Wilson Román López, en sus respectivos turnos, indagaron sobre la calidad de asfalto que utilizan los municipios y la calidad de la mismas para el bacheo, a lo que el Secretario del DTOP aclaró que la calidad no es la misma y que son los municipios quienes certifican la reparación de sus propias carreteras municipales.

Del mismo modo, el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras mostró preocupación referente a los requisitos de las compañías para cumplir con los estándares de calidad en el asfalto.

SAN JUAN – Tras un año de la gran acogida de su tienda on line, Stella Nolasco, ahora presenta su Capsule Collection, piezas Sports Wear urbana fabricados en su totalidad en Italia.

“Para mi la calidad de los textiles que hemos utilizado es donde radica la diferencia. Tan solo al tocarlas, las van a asociar con una diseñadora de alta costura. Que es exactamente lo que busco para continuar elevando la marca internacionalmente”.

Para acceder a la tienda virtual, pueden entrar a StellaNolascoShop.com.

De igual forma, te invitamos a seguirla en todas sus redes sociales bajo su propio nombre @stellanolasco, fijándose que tenga la marca de cotejo azul como página oficial.

Jenniffer González apoya la renominación de Raúl Arias a la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico

WASHINGTON DC – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles, su apoyo a la renominación del licenciado Raúl Arias Marxuach por parte del presidente Donald Trump; posición a la que fue nombrado en el 2017 para llenar la vacante dejada por el Juez José Antonio Fusté.

En su pasada nominación, el Comité de lo Jurídico aprobó en una vista el nombramiento del licenciado Raúl Arias, a la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico. La confirmación quedó en espera por la votación final en el Senado federal.



“Estoy sumamente contenta de que el presidente Trump haya vuelto a nominar al licenciado Raúl Arias Marxuach como juez de la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico. Su profesionalismo, integridad y trayectoria lo hacen el candidato idóneo para el puesto”, dijo la comisionada en comunicación escrita.



El licenciado Arias hizo su bachillerato en el Boston College; posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico y posee además una Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard.