Puerto Rico Hoy – Enero 25, 2019

SAN JUAN – Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas en un accidente de tránsito en horas de la mañana del viernes, frente al Condominio Fontainebleu Plaza en el camino Alejandrino, jurisdicción de San Juan.

Según informó la Policía, a eso de las 7:45 de la mañana, un vehículo Nissan Versa rojo del año 2007, invadió el carril contrario e impactó una Nissan Murano blanca del 2016.

El conductor del Nissan Versa, que no ha sido identificado, falleció en el lugar. Dos mujeres que lo acompañaban, y que al momento tampoco han sido identificadas, resultaron heridas. Estas fueron trasladas al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

Entretanto, una mujer, que conducía la Nissan Murano, y un menor de 14 años, que viajaba junto a ella, también resultaron lesionados.

Agentes de Patrullas de Carreteras de San Juan investigan. La vía de rodaje fue cerrada desde el Condominio Fountainblue Plaza en lo que culmina la investigación. Se recomienda se utilicen vías alternas como la Carretera PR-1 y la Carretera PR-177.

SAN JUAN – Ante el alegato del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera sobre la falta de presupuesto para pagar la nómina de los empleados del Negociado de Ciencias Forenses a partir de abril 2019, el sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, exigió el viernes a la Junta de Control Fiscal que le permita al Gobierno utilizar otras partidas del Fondo General para cubrir estos gastos de nómina.

“En el día de ayer nos reunimos con la nueva comisionada del Negociado, Beatriz Zayas para discutir este asunto tan preocupante y conocer que acciones inmediatas están haciendo para conseguir los fondos necesarios para pagar la nómina. Ella nos indicó que están buscando la manera de identificar fondos dentro del mismo presupuesto de agencia para evitar esta crisis. Pero esto está en manos de la Junta de Control Fiscal, quienes tienen la facultad de permitirle al Gobierno utilizar otras partidas del Fondo General para el pago de nómina”, dijo Annette González, presidenta de SPU, Concilio 95, en declaraciones escritas.

González expresó que la comisionada se mostró abierta hacia mantener una comunicación efectiva con la unión y con disponibilidad de reunirse periódicamente.

“La integración del Negociado de Ciencias Forenses bajo esta sombrilla ha sido uno de los peores errores que esta administración ha cometido y no lo quiere reconocer. Este Departamento nunca ha funcionado, lo que se ha generado es una mayor burocracia que limita la capacidad decisional de las personas que están al frente de esta Institución. Ya es hora de escuchar y atender este reclamo en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Local de SPU en el Negociado, Jesús Ayala señaló que: “Los empleados de Ciencias Forenses tienen un gran compromiso y responsabilidad para con su trabajo y el pueblo. Este anuncio ha generado una gran incertidumbre, ansiedad y preocupación entre nosotros por el impacto que tendría este suceso en nuestras vidas y en las de miles de familias puertorriqueñas que reciben servicios de nuestra institución. Lamentamos que nos enteráramos de una situación de esta naturaleza a través de los medios de comunicación. Exhortamos a que efectivamente se hagan todos los esfuerzos y gestiones necesarias para conseguir los fondos para el pago de la nómina”.

SAN JUAN – En una votación mayoritaria, el Tribunal Supremo le dio la razón a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), sobre las facultades investigativas a los alcaldes.

“Debidamente analizados los planteamientos ante nuestra consideración y por los fundamentos expuestos, opino que procedía revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, tal como lo hizo el foro apelativo intermedio, aunque por fundamentos distintos. Un dictamen en contrario ignoraría que a las leyes habilitadoras se les debe brindar una interpretación cónsona con la intención legislativa, la política pública y el interés social que las inspira. Una interpretación en contrario a la aquí expuesta no sería acorde ni con la ley habilitadora ni con su reconocimiento de discreción a la OPFEI en el manejo de estos asuntos ni con el propósito en si para el cual se le atribuyó jurisdicción a la OPFEI para tramitar el proceso disciplinario en contra de los alcaldes y las alcaldesas. Más aun, con el fin último de agilizar y hacer más efectivas las gestiones gubernamentales para erradicar la corrupción” expresó el juez asociado Luis Estrella en su voto de conformidad con la decisión emitida por los jueces Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco Roberto Feliberti Cintrón y Kolthoff Caraballo.

La Resolución tiene que ver con un informe referido por el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por alegadas actuaciones de los alcaldes de Culebra y Villalba William Solís Bermúdez y Luis Javier Hernández Ortíz.

En particular, se le imputa al alcalde de Culebra pagar con fondos del municipio el servicio de unos aviones charter para transportar a familiares y empleados a Saint Thomas con el propósito de celebrar el Día del Profesional Administrativo. En cuanto al alcalde de Villalba, los hechos están relacionados a la alegada utilización de unos vehículos de motor en la campaña política donados por un contratista del municipio. La OPFEI refirió los asuntos a su Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), el cual tiene la facultad de destituir o suspender administrativamente a los alcaldes y alcaldesas.

Los jueces asociados Anabelle Rodríguez Rodríguez, Ángel Colon Pérez Edgardo Rivera García y Maite Oronoz Rodríguez disintieron.

“¿Nuestro Poder Legislativo facultó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para encaminar, motu proprio, una investigación a fin de llevar a cabo un procedimiento disciplinario para suspender o destituir a un alcalde o una alcaldesa? ¿El informe que rinde la Secretaria o el Secretario de Justicia, al referir al PFEI una presunta conducta delictiva, es suficiente para activar el quehacer investigativo de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

Una Mayoría de mis compañeros decidió no aclarar si el PFEI puede ordenar el inicio del proceso disciplinario al que el inciso (c) de la sección citada hace referencia. Ello, tras un referido de la Secretaria de Justicia. La negativa de expresarnos sobre esta controversia tiene el efecto de permitirle al PFEI interpretar cómo y cuándo debe comenzar un procedimiento disciplinario contra un alcalde o alcaldesa en esos casos, Particularmente, cuando la ausencia de una normativa clara podría dar margen a que se interprete la disposición aludida de forma inconsistente y en contravención a las exigencias del mandato legislativo. Lamentablemente, perdimos la oportunidad de pronunciarnos sobre un asunto revestido de alto interés público, como es la destitución mediante un procedimiento administrativo de un alcalde o alcaldesa electo a través de un proceso democrático Por estas razones, disiento enérgicamente del curso de acción tomado por la mayoría del Tribunal”, expuso en su voto disidente el juez asociado Edgardo Rivera García.

Entretanto, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Ángel Colon Pérez y Maite Oronoz Rodríguez entienden que el proceso de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente “fue uno ultra vires y por ende nulo”.

“En esa dirección, somos de la opinión que actuaciones como éstas, — las cuales tienen el efecto de dejar “la vía libre al procesamiento selectivo, ilegal y discriminatorio; de todo tipo de funcionario público –, en nada contribuyen a mejorar la ya maltrecha imagen de las instituciones encargadas del procesamiento criminal en el País. Imagen que, precisamente, y en gran parte, se ha deteriorado como consecuencia de incidentes en extremo similares al asunto que nos ocupa. Lo anterior, como mínimo, nos resulta lamentable” expuso el trio en su opinión disidente.

El 22 de diciembre de 2018 el juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas Ramos determinó que el procedimiento seguido en este caso en contra de los alcaldes de Culebra y Villalba, fue contrario al Reglamento de la UPAD.

Según el dictamen del juez, el abogado investigador encargado de evaluar ambas querellas fue el mismo que continuó el proceso adjudicativo, cuando lo que procedía era nombrar un oficial examinador que se encargara de esta etapa del procedimiento.

Según el dictamen de Cuevas Ramos, el argumento de que la parte demandante tenía un remedio adecuado en ley es incorrecto, ya que el procedimiento administrativo disciplinario no se hizo conforme al Reglamento de la UPAD, por lo que fue ultra vires. De esta forma, dicho procedimiento se tomó nulo, así como también toda la evidencia e información recopilada.

Inconforme con la referida determinación, el Panel del FEI acudió al Tribunal de Apelaciones y argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró por entender que son la entidad con jurisdicción exclusiva para atender y dilucidar los casos administrativos ante dicha agencia.

Además, señaló que el foro primario intervino indebidamente en sus funciones ministeriales y que erró al determinar que éste no tenía facultad fiscalizadora e investigativa y al conceder los remedios de injunction y sentencia declaratoria. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón al FEI, por lo que ambos alcaldes elevaron el caso al Tribunal Supremo.

SAN JUAN – El secretario de Transportación y Obras Públicas, Ing. Carlos M. Contreras Aponte informó el viernes que la minuciosa evaluación de suelo que ordenó, entre los kilómetros 7.0 y 9.8 de la carretera PR-861 en Toa Alta, reveló que dicho tramo está en un acelerado y peligroso proceso de hundimiento, por lo que su cierre y reconstrucción se tiene que retomar de manera urgente.

“Sabemos que esta es una vía muy transitada, y que su cierre resultará incómodo para los toalteños y residentes de pueblos limítrofes. Lamentamos la situación, pero las condiciones de dicho tramo, tras los dramáticos deslizamientos de terreno que provocó el fuerte azote del huracán María, no nos dejan opciones. Aquí cerramos por dos meses y reconstruimos la carretera, o la perdemos para siempre,” insistió el secretario de DTOP.

El cierre de la PR-861 a la altura de los kilómetros 7.0 y 9.8 en Toa Alta se materializará este próximo lunes, 28 de enero de 2019, y tendrá una duración proyectada de alrededor de 8 semanas.

Por su parte, la directora de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana Aguilar, sostuvo que “si no comenzamos con estos trabajos de reconstrucción inmediatamente, no solo nos arriesgamos a perder la carretera, sino lo peor, que se pierdan vidas de personas que puedan estar transitando por este tramo en un momento en que pudiera sufrir un colapso mayor.”

Aguilar Zapata explicó que los trabajos para la reparación de la mencionada vía incluyen la construcción de muros en hormigón, bases especiales para la instalación de barreras metálicas de seguridad y depósito de asfalto, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Toa Alta, Clemente ‘Chito’ Agosto criticó que supuestamente ningún funcionario le comunicara la decisión.

“Yo me entero por un tercero que la Autoridad de Carreteras hizo un estudio sobre la reparación y que la vía será cerrada el próximo 28 de enero dándome solo 1 día laboral para hacer las gestiones pertinentes de coordinación de rutas alternas, de explicarle a las personas las razones por las que es necesario el cierre de tan importante carretera. Ellos nunca se han comunicado directamente conmigo para coordinar estas reparaciones, por lo que los emplazo públicamente a que nos den una reunión para explicarles que no nos oponemos a las reparaciones, pero que pedimos nos permitan extenderla a una fecha donde no se afecten los ciudadanos y comerciantes” explicó el alcalde en declaraciones escritas.

EL CAPITOLIO -La representante Maricarmen Mas Rodríguez se reunió l jueves, con personal de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército e los Estados Unidos para agilizar la construcción de un nuevo puente en la carretera estatal PR-451, sobre el Rio Guajataca en el municipio de San Sebastián.

“Nuestro objetivo es que este puente se construya de manera expedita. Basta ya de retrasos y burocracia, así se lo deje saber a los funcionarios de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros. Los residentes de Eneas y Cibao no tienen que esperar más, no tienen que dar largas vueltas, que en muchos casos le suman hasta una hora de tránsito, para salir de sus hogares porque no se ha tomado acción. Los directivos federales tienen que moverse”, dijo Mas Rodríguez, en declaraciones escritas.

Explicó que desde el paso del huracán María en septiembre de 2017, sobre 500 familias residentes de los sectores Eneas y Cibao, entre otros, han estado casi incomunicado por la destrucción del puente conocido como Puente Seis Bocas a consecuencia de las fuertes lluvias y golpes de agua asociadas a la histórica tormenta.

“En la reunión, el personal de FEMA notificó a los representantes de las comunidades, los señores Benjamín Ramos, Ángel Ibarrondo y Benjamín Pérez, a quienes agradezco por venir, que el Municipio de San Sebastián se encuentra también impulsando un nuevo puente. Para que no existan más atrasos, vamos a concretar una reunión entre FEMA, el Cuerpo de Ingenieros y el alcalde de San Sebastián, el amigo Javier Jiménez, para delinear el proyecto. Sabemos que el alcalde ha estado luchando por el mismo y le vamos a dar la mano”, añadió.

El Departamento de la Familia, agencia colaboradora del COC PR-502, está coordinando el Conteo de Personas sin Hogar 2019. El mismo comenzará el día 30 de enero de 2019 a las 6:00 pm y finalizará a las 12:00pm del día 31 de enero de 2019.

Por tal razón, hacemos un llamado a instituciones sin fines de lucro, grupos comunitarios y público en general para que formen parte de este esfuerzo y juntos ser entes de cambio en nuestras comunidades junto a empleados voluntarios del Hospital de Veteranos y del Programa Cuidado de Salud para Veteranos sin Techo, buscando también identificar Veteranos que sean personas sin hogar (deambulantes) en todo Puerto Rico.



El Conteo de Personas Sin Hogar 2019 se realiza como mecanismo para obtener data actualizada de la población sin hogar que vive en Puerto Rico. Este nos abre camino para la coordinación de esfuerzos con diferentes entidades locales y federales que nos ayudarán a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El conteo se realiza como parte de los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés). HUD establece que cada jurisdicción debe llevar a cabo un conteo de personas sin hogar cada dos (2) años.

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el viernes la implantación de una serie de ayudas para asistir a los empleados federales afectados por el cierre del gobierno federal.

“Tras el cierre del gobierno federal por los pasados 35 días, los empleados federales comienzan a tener problemas para satisfacer las necesidades esenciales de sus familias. Por eso, este domingo y lunes, en horario de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se establecerá un Centro de Apoyo tipo servicarro para la distribución de alimentos.”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.

Las ayudas comenzarán a ofrecerse este domingo y lunes de enero en el Complejo Deportivo de San Juan donde se establecerá un Centro de Apoyo para la distribución de alimentos, agua y artículos de higiene personal. Dicha ayuda será provista para empleados federales que viven y\o trabajan en San Juan.

“Los empleados federales que presenten su tarjeta de empleado tendrán acceso directo a nuestro Sistema Municipal de Salud que se compone de un Hospital Municipal y 8 Centros de Diagnóstico y Tratamiento, sin que tengan que pagar deducible”. Agregó que “nuestro hospital cuenta con una sala de emergencia para adultos, una de ginecología y obstetricia y una pediátrica. Además, nuestro sistema tiene servicio de laboratorio, radiología, CT Scan, 10 sala de operaciones, intensivo adulto, intensivo pediátrico”, añadió.

Indicó que “además, aquellos empleados que son residentes de San Juan podrán ser evaluados, caso a caso, para recibir ayudas económicas para pagos del servicio de agua, luz, renta y gastos médicos para nuestros ciudadanos”.

Agregó que “estamos coordinando para que, a partir del lunes, 28 de enero, dar apoyo a algunas dependencias federales supliendo almuerzo para sus empleados y para el recogido de basura en algunas dependencias que reciben turistas”.

“El pueblo norteamericano se desbordó en ayudas para los puertorriqueños durante la emergencia de Irma y María. Ahora nos toca a nosotros solidarizarnos en esta tragedia producto, no de la naturaleza, sino de un gobierno insensible. 800 mil empleados federales en Puerto Rico, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, han sido privados del sustento de sus familias por la construcción de un muro que no tiene razón de ser”, concluyó.

WASHINGTON, D.C. -La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó legislación bipartita que allegaría 525 millones de dólares a la economía de Puerto Rico, mediante la aplicación en la isla del Crédito por Ingreso Devengado o Earn Income Tax Credit (EITC).

El H. R. 754, presentado junto a Bonnie Watson Coleman (D-NJ) y Frederica Wilson (D-FL), busca enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para que los residentes de Puerto Rico puedan ser elegibles para el Crédito por Ingreso Devengado (EITC) que aplica a los estados.

El EITC es un reembolso creado durante la década de los años setenta con el propósito de contribuir a erradicar la pobreza. Según los datos publicados por la Administración federal de Familias y Niños, para el año 2015 el EITC representó un beneficio de $65 billones para unos 27 millones de contribuyentes que reciben un cheque anual de hasta 6,242 dólares.

Un informe del United States Government Accountability Office (GAO), publicado en marzo de 2014, dice que los contribuyentes de Puerto Rico recibirían 525 millones de dólares si recibiera este beneficio.

Conforme a los ajustes realizados para el año contributivo 2015, para beneficiarse del EITC, las familias debían tener ingresos máximos de entre 39,000 y 53,300 dólares dependiendo del estatus civil del contribuyente y del total de dependientes menores de edad. De hecho, el crédito alcanzó un máximo de 3,359 dólares para contribuyentes o familias con un solo hijo, 5,548 dólares cuando se trataba de dos hijos y hasta 6,242 dólares si tenían 3 hijos o más.

Del EITC también pueden beneficiarse, aunque de forma más limitada, los trabajadores que no tienen dependientes. Para el año 2015, éstos cualificaban si tenían ingresos por debajo de 14,800 dólares o de 20,300 dólares si se trataba de una pareja, y el crédito fue de un máximo de 503 dólares.

Debido a que es reembolsable, un beneficiario del EITC no tiene que deber impuestos federales para recibir el beneficio. Este crédito fue concebido como un mecanismo para incentivar el empleo y desalentar la dependencia en el estado, proveyendo un alivio a las familias con ingresos bajos o moderados.

En mayo del 2018, el GAO publicó otro informe en donde se reconoce el trato desigual a Puerto Rico en programas federales incluidos el EITC y el cual, tal y como lo hizo el “Task Force” bipartita del Congreso, recomienda se extienda a la isla.

MANATI – La Policía encontró en la noche del jueves el cadáver de un hombre en estado de descomposición, en un solar yermo frente a la residencia A-28 de la calle 22 en la urbanización Flamboyán de Manatí.

Según el reporte, un ciudadano alertó a las autoridades de un fuerte hedor que emanaba del lugar.

Al llegar el Policía municipal Isael Otero Rodríguez, encontró el cadáver que no ha sido identificado.

Vestía una camisa color negro, pantalón corto negro, tenis con suela blanca y una línea roja.

El agente José Ramos Arroyo, de la División de Homicidio del área de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Juan Ayala Acevedo, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

Advertencia de resacas fuertes en efecto hasta las 6 am de hoy. Riesgo alto de corrientes marinas en efecto hasta el sábado en la tarde.

Hoy, variablemente nublado con aguaceros dispersos. Máximas desde 85 en áreas bajas hasta 75 en áreas más altas. Vientos del este de 10 a 20 mph. Probabilidad de lluvia 40 por ciento. Esta noche, parcialmente nublado con aguaceros aislados. Mínimas desde 74 en áreas bajas hasta 66 en áreas más altas. Vientos del sureste de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia menos de 20 por ciento.

Aguaceros dispersos continuaran afectando varios sectores de Puerto Rico por el resto de las horas de la tarde. Con estos aguaceros, se esperan periodos de lluvia de moderada a localmente fuerte, vientos en ráfaga, visibilidades reducidas y condiciones peligrosas al manejar.

Propuesta de $600 millones para el PAN sigue viva en el Senado según Jenniffer González

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el jueves, que el senador por el estado de Florida, Rick Scott, abogó en el Senado federal por fondos para Puerto Rico al radicar una enmienda al proyecto de ley que financiaría el gobierno federal, para que se le asignaran 600 millones de dólares adicionales al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a la isla.

“Contenta de contar con un compañero en el Senado federal que haga de Puerto Rico una prioridad. Como gobernador, el senador Scott estuvo presente cuando la isla más necesitaba-y ya ha demostrado que él será una voz para Puerto Rico en el Senado. Esta asignación es muy importante para ayudar a la isla a continuar recuperándose después del huracán María. Agradezco al senador Scott por tomar medidas rápidas para hacer que esto suceda. Sé que continuaré contando con el senador Scott para trabajar por la comunidad puertorriqueña”, expresó la comisionada residente en comunicación escrita.

“Lo más importante para cualquier americano es la acción por encima de las palabras. En Florida, tomamos acción de manera agresiva para ayudar a Puerto Rico y a la comunidad puertorriqueña desde antes que el huracán María tocara tierra, pero nuestro trabajo no está terminado. El éxito de Puerto Rico es el éxito de los Estados Unidos y la recuperación de Puerto Rico es la recuperación de los Estados Unidos. Hoy, presento una enmienda para asegurar que Puerto Rico cuente con los recursos necesarios para reconstruir y recuperarse. Puerto Rico no tiene una voz en el Senado de los Estados Unidos. Yo pretendo ser es voz. Estoy orgulloso de luchar por la gente de Puerto Rico y continuaré haciendo todo lo que pueda para tomar acción por la comunidad puertorriqueña, tanto en Florida como en la isla”, dijo senador Rick Scot.

González Colón, comenzó el nuevo Congreso 116 abogando por una asignación de $600 millones para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) lo cual logró al incluirse en la versión de la Cámara del proyecto de ley de asignación suplementaria.

La inclusión de la asignación en la medida se dio luego de las gestiones de la comisionada ante distintos comités tanto en el pasado Congreso como en este. Durante el mes de mayo, la Comisionada present una enmienda al proyecto H.R. 2, conocido como el “Farm Bill”, abogando por fondos adicionales para el PAN. Luego, en diciembre la comisionada González se reunió con la Speaker Nancy Pelosi, el Gobernador de Puerto Rico y los congresistas Serrano, Velázquez y Espaillat donde discutieron esta y otras medidas para Puerto Rico. Además, envió misiva este año al nuevo liderato del Comité de Apropiaciones, encargado de la asignación de fondos, para que en el nuevo paquete de ayuda suplementaria por desastres, se incluyan 600 millones de dólares.

En medio de las negociaciones por el cierre federal, la asignación de 600 millones de dólares fue fuertemente defendida por la comisionada cuando se cuestionó la asignación por la Oficina de Presupuesto federal “decir que los $600 millones en fondos adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico – una asignación que tiene apoyo bipartita en el Congreso – son “excesivos e innecesarios” es erróneo y le hace un flaco servicio a los 3.2 millones de ciudadanos americanos en la Isla”, dijo en aquella ocasión.

El miércoles, la comisionada envío otra misiva al liderazgo del Senado y del Comité de Asignaciones para que incluyan la extensión necesaria de 600 millones de dólares al PAN y 100 por ciento del costo compartido por remoción de escombros para Puerto Rico.